BANKENサイネージ、新ラインナップ「リモボード」を提供開始。分散朝礼をワンタッチで実現

株式会社リバスタ

株式会社リバスタ（本社：東京都江東区、代表取締役：高橋巧、以下 当社）が提供する建設現場ICT機器ソリューション「BANKEN」は、「BANKEN サイネージ」の新ラインナップとして、 分散朝礼や打ち合わせ等をワンタッチで実施できる屋内ディスプレイ「リモボード」の正式提供を2026年2月17日より開始します。

広範囲・多層階の現場でも、配信元端末からワンタッチでライブ配信を開始でき、配信先端末は操作不要です。これにより、朝礼等の打ち合わせに伴う移動・待機時間の無駄を減らし、現場の生産性向上を支援します。

■「リモボード」提供開始の背景

建設現場では、現場状況や当日の作業内容、注意事項などの共有・報告を目的に、毎日朝礼を実施することが一般的です。一方で、大規模な現場では現場が広範囲・多層階にわたることで集合に時間がかかり、朝礼に伴う移動や待機に要する時間が日々積み重なりやすいという課題があります。また、午後から入場する建設技能者（以下 技能者）が、朝礼のために朝早く現場へ来て待機するなど、運用上の非効率が発生するケースもあります。

こうした課題を背景に、現場内の複数拠点で同時に朝礼を実施する「分散朝礼」へのニーズが高まるとともに、午後から入場する技能者などへ朝礼の内容を確実に周知できる仕組みが求められています。

そこで当社は、朝礼等の移動を伴う打ち合わせの運用負担を低減するとともに、情報共有の抜け漏れ防止および配信時のコミュニケーションを支援する「リモボード」を、「BANKEN サイネージ」の新ラインナップとして2026年2月17日より正式に提供を開始します。

■「リモボード」の概要と特長

「リモボード」は、ライブ配信機能を搭載し、建設業における分散朝礼や打ち合わせ等での活用に適した屋内ディスプレイです。

配信元端末からワンタッチ操作でライブ配信を開始でき、配信先端末の操作は不要です。配信内容を現場各所へリアルタイムに共有でき、朝礼等の打ち合わせに伴う移動・待機時間の無駄を減らす運用を支援します。従来はモニターやPC、カメラなど複数機器の準備が必要となる場合がありましたが、1種類のデバイスで分散朝礼を実現できる点も特長です。ディスプレイサイズは27インチ、65インチ、86インチのラインナップを用意しており、現場の規模や用途に応じて選択できます。

「リモボード」の特長3点

特長１.：自動録画（アーカイブ）機能により、確実な情報共有を支援

ライブ配信した内容は自動で録画・保存され、朝礼等に参加できなかった技能者も後から内容を確認することが可能です。確実な周知を支援し、情報共有における抜け漏れの防止に寄与します。

特長２.：現場内の移動・待機時間を削減し、作業開始までのリードタイムを短縮

複数フロアや離れた作業エリアがある現場でも、各拠点から同時に朝礼等を開始できるため、作業開始までの移動・待機時間の無駄を減らし、現場全体の生産性向上に貢献します。

特長３.：ライブ配信時のコミュニケーション支援

話者の発言をリアルタイムで翻訳し、指定した言語で表示する機能や、配信元から投影画面へ手書きで書き込める機能などを備え、ライブ配信時のコミュニケーションを支援します。

■「BANKEN（バンケン）」について

建設現場向け施工管理サービス「Buildee（※1）」と連携し、建設現場の安全性確保と作業効率向上を支援する、入退場管理機器およびデジタルサイネージのレンタルサービスです。多くの協力会社が入場する現場内のスムーズな情報共有やトラブル抑止、作業効率向上を支援します。

「BANKEN」サービスサイト :https://device-banken.jp/

（※1）Buildeeサービスサイト：https://service.buildee.jp/

■リバスタについて

株式会社リバスタは、【「つくる」の現場から、世界を変える。】をミッションに掲げ、ICTの力を活用して、建設業界が抱えるさまざまな課題の解決に取り組んでいます。主なソリューションとして、電子マニフェストサービス「e-reverse.com」、CO2算定サービス「TansoMiru」、施工管理サービス「Buildee」、ICT機器ソリューション「BANKEN」、施工管理業務の標準化・ノウハウ継承支援サービス「GENBATON」、技能者向けポイントサービス「ビルダーズポイント」を提供しています。

会社名：株式会社リバスタ

代表者：代表取締役 高橋巧

所在地：東京都江東区豊洲5-6-36 豊洲プライムスクエア9F

資本金：1億円

URL：https://www.rvsta.co.jp

※掲載内容は発表日現在の情報です。