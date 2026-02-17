店舗DXの最前線「リテールテックJAPAN 2026」に出展

株式会社オートバックスデジタルイニシアチブ

株式会社オートバックスデジタルイニシアチブ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：則末 修男、以下「ABDi」）は、2026年3月3日（火）～6日（金）の4日間、東京ビッグサイトで開催される第42回流通情報システム総合展「リテールテックJAPAN 2026」（主催：日本経済新聞社）に出展いたします。

出展ブースイメージ（小間番号：RT6110）

ABDiは、オートバックスグループの基幹システムおよびDX戦略を推進するIT領域の中核企業として、IoTやAIなど最新技術を活用したサービスや店舗の業務改善を進めています。

今回の展示では、2月に初公開した新たな広告配信サービス「オートバックス リテールメディア」を中心にご紹介します。本サービスは、オートバックスが保有する会員顧客や来店客を対象に、店舗サイネージ、公式通販サイト、公式アプリなど多様なメディアを通じて広告を配信できるものです。広告主様の商品・サービスや販売エリアの特性に合わせて効果的なメディアを選択でき、オートバックスと接点を持つ幅広い自動車ユーザーへのリーチが可能です。

また、オートバックスの店舗運営で培ったノウハウを活かした「現場の課題を解決するDXソリューション」もご紹介いたします。小売・流通業界に加え、観光・宿泊業界など幅広い業種で活用いただけるサービスをご覧いただけます。ぜひ会場で最新の取り組みをご体感ください。

当社ブースでは、実際のサービス利用シーンを再現したデモンストレーションを実施予定です。ぜひ現地で最新の取り組みをご体感ください 。

■展示概要

・「オートバックス リテールメディア」

カーライフデータを活用した広告配信サービス

・「tagEL」（タグエル）

小売業に加え、観光施設の案内板などでも導入が進む低コスト・高機能な電子ペーパータグ

https://tagel.cloud/

・「PitLog Mobile」（ピットログ モバイル）

スマホを使った作業証拠 録画＆配信サービス

https://pitlog.cloud/

・「PitLog」（ピットログ）

整備作業の透明性向上を実現する動画保存・視聴サービス

（紹介サイトは、上記「PitLog Mobile」と同一）

・「AXCS」（アクロシーズ）

セキュアな通信回線と業務支援DXを一体化したパッケージサービス

https://axcs.cloud/

・「Owleye」（オウルアイ）

世界標準のGPSトラッカーと連携可能な動態管理/位置情報APIサービス

https://owleye.cloud/

■展示会概要

展示会名：第42回流通情報システム総合展「リテールテックJAPAN 2026」

会期：2026年3月3日（火）～3月6日（金） 10:00～17:00（最終日のみ16:30終了）

会場：東京ビッグサイト 東展示棟（東京都江東区有明3-10-1）

主催：日本経済新聞社

ブース位置：小間番号 RT6110

※来場希望の方は事前登録が必要です。以下のリンクより事前登録をお済ませください。

第42回流通情報システム総合展「リテールテックJAPAN 2026」来場者事前登録ページ

https://nikkeimesse2026.smktg.jp/public/application/add/32

■会社概要

株式会社オートバックスデジタルイニシアチブ https://abdi.co.jp/

〒135-0061 東京都江東区豊洲5-6-52 NBF豊洲キャナルフロント

TEL. 03-6221-7010 FAX. 03-6221-7020

■本件に関するお問い合わせ先（報道関係者）

株式会社オートバックスデジタルイニシアチブ

セールスマーケティング部 担当：古宮・福島

TEL：03-6221-7010