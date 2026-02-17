ビッグエコー グランドメニューを大幅刷新！リニューアル記念「フード全品半額祭」を2月25日より開催

株式会社第一興商

株式会社第一興商は、カラオケルームビッグエコーのグランドメニューを2026年2月25日よりリニューアルします。リニューアルを記念して、同日から3月3日までの1週間限定で「フード全品半額祭」を全440店舗で実施します。

今回のリニューアルは、2次会需要だけでなく日常の食事やパーティーなど、あらゆるシーンに対応できるよう幅広いメニューを取りそろえました。

韓国の人気食品ブランド「bibigo（ビビゴ）」、世界中で愛されるチョコレートブランド「HERSHEY‘S（ハーシー）」および牛めし・定食チェーン「松屋」との豪華コラボレーションメニューや有名ラーメン店監修の「〆の一杯」シリーズを追加したほか、ドリンクメニューの拡充なども図りました。

リニューアルを記念して展開する「フード全品半額祭」では、生まれ変わったビッグエコーの新グランドメニューを手軽に体験できます。

■ビッグエコー全店 フード全品半額祭 概要

実施期間：2026年2月25日(水)～3月3日(火)

実施店舗：ビッグエコー全440店舗

実施内容：新グランドメニュー掲載のフード全品（ドリンク類と限定店舗メニューは除く）

※詳細はビッグエコーオフィシャルサイト内キャンペーンページをご覧ください。

■2026年2月26日からのビッグエコー新グランドメニュー お勧めポイント

◇人気ブランドとの豪華コラボレーションメニュー

・bibigoのマンドゥを使用した”揚げ餃子”：

韓国の人気食品ブランド「bibigo」の本格マンドゥをカラオケにぴったりの揚げ餃子でご提供。

・”ハーシーチョコレートパンケーキ”／”ハーシーチョコレートパフェ”：

世界中で愛される「HERSHEY‘S」のチョコレートシロップをぜいたくに使用。

・松屋 牛めしの具を使用した”牛肉うどん”：

牛めし・定食チェーン「松屋」の牛めしの具をふんだんに使用し、ごはんではなく日ごろ注文することができないうどんでご提供。しっかりお食事されたい方におすすめ。

揚げ餃子ハーシーチョコレートパンケーキ／ハーシーチョコレートパフェ牛肉うどん◇大阪の有名ラーメン店が監修！「〆の一杯」シリーズ

カラオケの〆にぴったりの本格ラーメンが有名店の味で登場。

・“淡麗醤油” 自慢の自家製麺で話題の人気店「桐麺」監修：

すっきりとした味わいの中にうまみが凝縮されたこだわり抜いた一杯。

・“味噌” 食べログ百名店8年連続受賞の名店「らーめん香澄」監修：

濃厚ながらも飲みやすいスープが特徴の満足度が高いラーメン。

・“豚骨” 泡立つ濃厚スープで注目の評判店「小麦と生きる道」監修：

クリーミーで奥深い豚骨スープが麺によく絡む食べ応えのある一品。

◇こだわりとトレンドを追求したフードメニュー

・そば粉入り麺を使用した“辛麺”：

刺激的な辛さがやみつきになる、やさしい口当たりのそば粉入り麺を使用したヘルシーな辛麺。

・さらにおいしくリニューアルした”濃厚カルボナーラ”：

燻製パンチェッタが香る平打ち麺仕立てで、より一層コク深くリッチな味わいに進化。

・長時間発酵プレミアム生地の”プレミアムペパロニピザ”：

もっちり食感で評判のプレミアム生地ピザシリーズに人気のトッピングを新たに追加。

辛麺濃厚カルボナーラプレミアムペパロニピザ◇ドリンクメニューも大幅に拡充！

・“クエルボサワー”（3種）：

世界中で親しまれているテキーラブランド「ホセ・クエルボ」をコーラやジンジャーエールなどで割ったカクテル。爽やかな香りと甘さ、スムーズな後味で食事との相性も抜群。

・“男梅サワー”（2種）：

梅干し本来のうまみを余すことなく生かした「梅干しまるごと粉砕製法」により、唯一無二のしょっぱ旨さを実現。

・すっきり飲みやすいフレーバーティーコレクション“TEAコレ”（5種）：

さまざまなフレーバーで展開するティーメニューは食事や歌の合間のリフレッシュに最適。

・「ZEROPPA（ゼロッパ）」使用“ノンアルコールサワー”（4種）：

お酒のような複雑な味わいや余韻を楽しめるノンアルコールサワー。

・ブルーアガベ100％使用プレミアムテキーラ“1800アネホ”：

オーク樽で12ヶ月以上熟成させた複雑で芳醇な香りが特徴の高品質な味わい。

・ゼロカフェインの“モンスターエナジードリンク”：

夜のカラオケでも時間を気にせず楽しめるゼロカフェインのエナジードリンク。

※取り扱いメニューおよびメニュー料金は店舗によって異なります。

