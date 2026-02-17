狭い場所でも、荷物が増えても。旅にフィットするスーツケース「ace. トレリスZ」登場

エース株式会社

バッグメーカーのエース株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:森下 宏明）は、バッグ＆ラゲージブランド「ace.（エース）」より、〈フロントオープン仕様〉〈トランク型〉〈エキスパンダブル機能〉といったトレンド機能を取り入れた、昨今の旅行スタイルにフィットするスーツケース「トレリスZ」を、直営店、オンラインストア、全国の主要百貨店・専門店で順次販売開始しました。

【開発背景】

スーツケースのトレンドは旅の多様化に伴い変化しています。近年は宿泊料金高騰によるビジネスホテルや民泊の利用増を背景に、狭い場所でも開閉しやすい〈フロントオープン仕様〉、寝かせても場所を取らず荷物を収めやすい〈トランク型〉、荷物の増減に対応できる〈エキスパンダブル機能〉が支持されています。

「トレリスZ」はこうしたトレンドを反映したスーツケースです。さらに、機内持込サイズ最大級容量、静音双輪キャスターやストッパー、サイドフックなどの旅を快適にする機能を搭載し、使い勝手にも配慮しました。トランク型を中心に幅広いサイズ展開とカラーバリエーションで、国内外を問わず幅広いシーンで活躍します。

【商品特徴】

フロントオープン仕様

前面からメイン収納にアクセスできるフロントオープン仕様。

機内持込サイズは立てたまま出し入れできる「縦開き」仕様、預け入れサイズは省スペースで開閉できる「横開き」仕様で、狭い空間でも快適に使えます。

トランク型

預け入れサイズは厚マチで縦長設計のトランク型。

かさばる荷物も効率的に収められる1気室構造で、大容量ながら車載しやすく、縦長なので床に寝かせても場所を取りません。

エキスパンダブル機能

マチ幅を広げて容量を拡張できるエキスパンダブル機能を搭載。

旅先で荷物が増えても柔軟に対応でき、約1泊分にあたる10L前後の容量を増やせるため、一般的なスーツケースよりも幅広い泊数まで対応できます。

機内持込サイズ最大級容量

機内持込サイズ（No.09071）は、国際線・国内線100席以上の航空機に対応する機内持込基準(※)内で、容量を最大級確保できるサイズに設定しています。

ハンドルやキャスターといった部品を可能な限りコンパクトに納めることで収納部を増やし、機内持込サイズの容量が一般的に30L台であるところ、41L（エキスパンダブル拡張時49L）を実現。機内持込サイズで4泊程度の旅まで対応できます。

（※）縦・横・高さの和が115cm 以内かつ、それぞれの長さが55cm×40cm×25cm以内 （拡張時は持ち込み不可）

静音双輪キャスター＆ストッパー

走行音を抑え、旋回性に優れた静音双輪キャスターを採用。

さらに、揺れる電車内などでの不意な走行を防ぐため、背面レバーで車輪を固定できるキャスターストッパーを備えています。

サイドフック

預け入れサイズのスーツケース側面に、土産袋などを掛けられるサイドフックを装備。

フックは底足も兼ねており、スーツケースを横向きに置いた際の安定性を高め、転倒を防ぐ役割も果たします。

デザイン

収納効率を高めるため、ボディシェルの角の丸みを抑え、隅までしっかり使えるシルエットに仕上げました。

強度を高めるためボディに施したリブライン（表面の凹凸）は、日本人に馴染みのある「障子」から着想を得たデザインです。

【商品詳細】

ブランド：ace.

シリーズ：トレリスZ

素材：ポリカーボネート

カラー：ブラック、アッシュホワイト、オレンジ、スカイブルー

サイズ規定／品番／外寸サイズ（H×W×D）／重量／容量／税込価格：

機内持込／09071／52×38×25(29)cm／3.3kg／41(49)L／36,300円

預け入れ／09072／63×40×30(34)cm／3.9kg／65(75)L／39,600円

預け入れ／09073／72×42×32(36)cm／4.9kg／82(95)L／42,900円

預け入れ／09074／79×46×33(37)cm／5.3kg／104(120)L／46,200円

（） 内はエキスパンダブル機能 拡張時の数値です

商品ページ：https://store.ace.jp/shop/c/c40450/

【ace.（エース）とは】

1940年創業の日本のバッグメーカー『エース株式会社』が手掛けるバッグ＆ラゲージブランド。

「すべての移動を旅と捉え、その移動を快適にする最適なカタチを提供する」ことをコンセプトに、トラベルからカジュアル、ビジネスまで幅広い種類のバッグを提供。

日本含むアジアマーケット中心に展開中。

ブランドサイト：https://www.ace-dot.com/

エースオンラインストア：https://store.ace.jp/shop/