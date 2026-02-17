【SALONIA】マイクロカレント＆カッサを搭載「ペン型美顔器」3月2日新発売　骨格矯正の専門家が監修、筋膜にアプローチし速攻リフトケア*

株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ（本社：大阪市中央区）のミニマル美容家電ブランド【SALONIA】は、ペン型美顔器「フェイスカレントポインター」を発売します。



　　　

商品名　　サロニア　フェイスカレントポインター


税込価格　13,200円


発売日・流通


[店頭] 　2026年3月2日（月）より順次発売： 全国のロフト（一部店舗を除く）


[ EC ] 　2026年3月3日（火）より順次発売：公式オンラインストア(https://andhabit.com/shop/pages/salonia)、ECモール(楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/kobe-beauty-labo/c/0000000125/)、Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/page/50A602A9-A40C-4E4C-96F5-53DC468BE1D1?ingress=0&visitId=699b2478-466b-41c4-9a64-0e7047e84443)、Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/queensshop/salonia.html)等)



*「押す」「流して、持ち上げる」独自のお手入れ方法のこと


商品特長

[１]最適なバネ圧力の＜クッションスティック＞で筋膜にアプローチ


クッションスティックにより固くなりがちな筋膜を刺激し、手が届きにくいピンポイントな部位にアプローチ。


内部のバネの圧力が強いと筋膜を傷つける可能性があるためデリケートな顔にも安心して使用できる、最適な圧力に設計しました。








[２] プロの技術を再現する＜カッサ＞で、リンパに沿って*流す


カッサでリンパに沿って*流し、すっきりとした印象へ導きます。


さらに、カッサの先端である＜プレスポイント＞で圧力を調節しながら使用できます。


カッサは人間工学に基づいた親指のような形状で、プロのハンドテクニックを再現します。


顔のカーブや骨のキワ等の細部にもフィットするため 、細部まで的確にアプローチ。


滑らせやすく、肌あたりの良い素材を使用しています。






* 流すように機器を動かすこと



[３] 充電不要、肌にやさしい＜マイクロカレント＞で効果的なケア


マイクロカレントとは刺激をほとんど感じない微弱な電流のことで


美顔器や医療器具にも使用されています。


ハンドル部分のソーラーパネルから光を取り込むことによりスティックとカッサの両部分から発生します。









[４] コンパクトでスタイリッシュ、すきま時間に使用可能


卵1個分の重さ*1、紙幣の横幅*2と同程度なので、持ち運びしやすくコンパクトです。


さらに、EMS美顔器のように充電や肌を濡らすことが不要、メイクの上からも使用できるため、仕事の合間や外出先でも手軽にケアできます。


　


*1 卵Mサイズの重さ約50-60g　*2 日本紙幣の横幅 約150-160mm


Before / After

フェイスカレントポインターで画像の右側をクッションスティック+カッサで1分刺激した結果



*物理的な持ち上げによる一時効果で、使用感には個人差がございます






監修者　 山口良純先生について

[ プロフィール ]


代官山山口整骨院の院長。祖父の代から伝わる、ほねつぎや整骨の伝統的古典療法を受け継ぐ。それに基づく知識を応用したオリジナルの美容ボディバランス整体＜小顔矯正・O脚（足のゆがみ・X脚など）・猫背など＞が、クチコミやブログで話題となる。モデル・俳優・アナウンサーからスポーツ選手まで、多くの著名人が信頼を寄せる存在。



3作目となる書籍『毎日3分で1サイズダウン！自分で育む「女優小顔」』（幻冬舎）を刊行。骨格矯正評論家としてテレビをはじめとする各種メディアで活躍。小顔や骨格バランスに関する専門的な知見をもとに、テレビ番組や雑誌等の企画へ多数登場するなど、その活動は多岐に渡る。


Instagram 　https://www.instagram.com/daikanyama_yamaguchiseikotsuin/



[ コメント ]


今回の監修で最も大切にしたことは、「たった1分でも、顔の変化を実感しやすいリフトケアを成立させる」です。適切なバネ圧でポイントを「押し」、その後に「流し」「引き上げて止める」。 この一連の流れによって、顔全体の印象を効率よく整えていきます。 多くの美顔器は、単一の動作や機能に特化していますが、当商品は違います。



他の美顔器との大きな違いは、マイクロカレントに加えて、カッサによる「流し」の動きができることです。ペン型でありながら、点・面・流れのすべてに対応できるため、顔全体をバランスよく整えることができます。 この構造は、施術の現場を知る立場だからこそ必要だと感じたポイントになります。











使い方



[ 基本の使い方 ]


1. クッションスティックで筋膜をほぐすように1秒間に3回のリズムでプッシュ


2. カッサの先端のプレスポイントでぐっと押し込むように圧力を調整しながらプッシュ


3. カッサでリンパに沿って*5~10回ほど滑らせる


*流すように機器を動かすこと








[ 骨格矯正のプロである山口先生が監修、速攻リフトケア*メソッド ]　　　


９つの顔のパーツ別における効果的なメソッドを動画にて公開　　


（顔まわり・顔のゆるみ・ほうれい線のまわり・顎下・


エラまわり・目のまわり・小鼻・口元・首まわり）


URL　https://salonia.jp/howto/facecurrentpointer/ 　


*「押す」「流して、持ち上げる」独自のお手入れ方法のこと


商品概要

カラー 　：　シルバー　　　　　


サイズ　 ：　約19 × 15 × 157mm　　


重さ　　 ：　約55g　　　　　　　　　　　　　　


HP　　　 : 　 https://salonia.jp/product/skin/facialcaredevice/facecurrentpointer/



クッションスティックやカッサには、金属アレルギーが起きにくい


医療用サージカルステンレスを使用。






【SALONIA公式】


HP 　　　　 https://salonia.jp/


Instagram 　https://www.instagram.com/salonia_official/


Ｘ 　　　　　https://x.com/salonia01　　


TikTok　　　 https://www.tiktok.com/@salonia_official