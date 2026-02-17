しなこがフルプロデュースするブランド〈 Pinaco(ピナコ）〉から子供向け歯磨き粉が登場！原宿でのコラボ販売も実施。

株式会社ダイヤコーポレーション

株式会社ダイヤコーポレーション（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 大哉）は、

しなこがフルプロデュースするビューティ＆雑貨ブランド〈Pinaco（ピナコ）〉から新商品の子供向け歯磨き粉を2026年2月21日(土)より公式オンラインストアと原宿で発売いたします。

「Pinaco（ピナコ）」は、人気クリエイター・しなこがプロデュースするブランドで、“当たり前”という枠にとらわれず、日常の中にトキメキと遊び心を届ける、原宿カルチャーから生まれた自由でポップな世界観が魅力です。

Pinaco1周年と合わせて新商品の歯磨き粉を発売いたします。

まるでグミみたいな歯磨き粉～GUMMY GRAPE香味～\550(税込)

しなこが作った歯磨き粉で歯みがきするぞー！！

しなこがとことんこだわってつくったのは、

“歯ラ歯ラ♪”と思わず口ずさみたくなるワクワク感と、

毎日使うことを考えたやさしさ...

“楽しい”と“きちんとケア”を両立することを叶える歯みがき粉ができました！

親子で笑顔になれるデンタルケアです。

～しなこのこだわりポイント～

１.あま～く、たのしく、歯ラ歯ラ♪

歯に寄り添ったあま～い成分*＆苦味のない香料を使用することで苦味を軽減！香りも味もあま～いぶどうグミ味風。

*ソルビトール、マルチトール（すべて湿潤剤）

２.もこもこしすぎない、歯ラ歯ラ♪

泡立ちをおさえたジェルタイプだから、

お口の中が見えやすく、仕上げみがきがしやすい！

毎日の歯みがき習慣で歯垢を落としてすっきり清潔に。

３.やさしくケアして、歯ラ歯ラ♪

お子さまのデリケートな歯にも配慮した、やさしい使い心地。

すすんで歯みがきしたくなる！毎日の歯みがきが「ワクワク時間」に♪

親子で笑顔になれる、やさしい使い心地の歯みがき粉です。

■数量限定でトラベルセットも発売決定！

Pinacoで歯磨きするぞー ～歯磨きトラベルセット～\1,320(税込)

数量限定！しなこが作った歯磨き粉がどこでも使えちゃう！トラベルセット

まるでグミみたいな歯磨き粉にオリジナル歯ブラシがついたトラベルセットも同時発売いたします。

歯ブラシのこだわりポイント

１.小さめコンパクトヘッド

乳歯や奥歯の奥までしっかり届き、細かい部分の歯垢もきれいに落とせます。

２.やわらか極細毛

成長期のデリケートな歯ぐきをいたわりながら、歯と歯のすき間まで丁寧に磨けます。

３.握りやすい太めハンドル

小さな手でも持ちやすく、すべりにくい設計。正しい持ち方の習慣づけにもぴったり！

４.安全性を考慮した丸みデザイン

角のないラウンド形状で、使用中の口内への負担を考えた設計です。

オンラインサイト限定セット

■ハラハラPinacoセット

\1,870(税込)

Pinaco1周年を記念して限定トートバッグ＆新商品のセットが数量限定で登場！



セット内容

１.Pinacoオリジナルトートバッグ

Pinacoオリジナルしなこキャラが可愛すぎる！A4サイズもすっぽりなトートバッグ。

学校に持ってくのも良し、推し活現場に持って行って映えるのも良しなバッグです。

２.まるでグミみたいな歯磨き粉～GUMMY GRAPE香味～

■ぷくぷくPinacoセット

\2,200(税込)

Pinaco1周年を記念して流行りのぷくぷくシールが限定デザインで登場！



セット内容

１.Pinacoぷくぷくシール

ぷっくり立体的で、まるでキャンディみたい！Pinacoの“あまかわ”モチーフがぎゅっと詰まった

ときめきいっぱいのぷくぷくシールです。

２.Pinacoで歯磨きするぞー ～歯磨きトラベルセット～

オンライン発売開始：2026年2月21日(土)10時～

公式HP：https://pinaco.jp/

1周年＆新商品の発売を記念して原宿でのコラボ販売も決定

【原宿ツーリストインフォメーションセンター】原ハラセット\3,520(税込)

原宿でここでしか買えない！

Pinaco1周年記念の雑貨がついた原宿っぽセット。

セット内容

１.Pinacoで歯磨きするぞーセット

２.Pinacoトートバッグ

３.ぷくぷくシール

販売期間：2026年2月21日(土)10時～店舗：原宿ツーリストインフォメーションセンター

住所：東京都渋谷区神宮前1丁目19-11 はらじゅくアッシュビル1階

電話番号：03-5770-5131

営業時間：10：00～18：00

※最新の店舗情報はホームページをご確認ください。

※在庫状況に関しましては店舗へお問い合わせください。

※販売期間は変更になる場合がございます。

公式HP：https://www.his-j.com/japan-tourist/tourist-infomation/harajuku/ja/

【SweetXo】ばぶドリンク飲んだ後は歯みがきするぞー！セット\1,300(税込)

しなこが考えた限定ほにゅうびんドリンク

ピナコばぶドリンクが飲めるのはこのセットだけ！

セット内容

１.ピナコばぶドリンク

※ホワイトウォーターかソーダをお選びいただきます

２.まるでグミみたいな歯磨き粉

GUMMY GRAPE香味

３.オリジナルシール

販売期間：2026年2月21日(土)10時～店舗：SweetXO HARAJUKU

住所：東京都渋谷区神宮前1-16-6 原宿77ビル1F

電話番号：03-5770-5131

営業時間

平日：11：00～18：00

土日祝：10：00～18：00

※最新の店舗情報はホームページをご確認ください。

※在庫状況に関しましては店舗へお問い合わせください。

※販売期間は変更になる場合がございます。

公式HP：https://sweetxojapan.wixsite.com/sweetxo

【Brand Concept】

Pinaco（ピナコ）は、“当たり前”という枠にとらわれず、日常の中にトキメキと遊び心を届けるビューティー＆ライフスタイルブランド。

誰かが決めた“普通”を少しだけ飛び越えてみたら、見える景色も、触れる世界も、きっともっとカラフルに広がっていく。

そんなワクワクが詰まったアイテムを、原宿カルチャーから生まれた自由でポップな世界観でお届けします。

毎日の習慣が、あなたにとってのキラキラなイベントになりますように。

Pinacoは、心をくすぐる可愛さと、妥協しない使い心地で、あなただけの“とびきりの魔法時間”を提供します。

【 Brand Director 】

しなこ SHINAKO

YouTube登録者数131万人、TikTok登録者184万人越えを誇る、原宿系動画クリエイター。

2021年には「ベビタピトーキョー原宿店」の店長に就任し、デザインやコンセプトの監修も担当。

YouTubeでは主に咀嚼音を楽しむASMR動画を配信するほか、2024年3月からはアーティストとしても活躍の場を広げている。