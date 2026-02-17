JTBデータサービス、「東京都認証ソーシャルファーム」認証事業者として表彰

株式会社JTB

JTBグループの特例子会社として障害者の雇用・定着に30年以上の歴史を持つ株式会社JTBデータサービス（本社：東京都港区、代表取締役 兼社長執行役員：大橋 美子、以下JDS）は、「都民の就労の支援に係る施策の推進とソーシャルファームの創設の促進に関する条例」に基づいた東京都認証ソーシャルファーム事業者に選出され、2月13日(金)ハイアット リージェンシー 東京にて、「東京都認証ソーシャルファーム」の認証事業者として表彰されました。

中列１番右が代表取締役 兼社長執行役員 大橋 美子

JDSは、障害者やひとり親の方などの支援のための「東京都認証ソーシャルファーム」認証事業者となり、その取り組みを認められたものです。

■東京都認証ソーシャルファームについてとは

東京都認証ソーシャルファームは、障害者・ひとり親の方など、就労に困難を抱える方を全従業員の20%以上雇用する社会的企業のことです。東京都は、全国初の「都民の就労の支援に係る施策の推進とソーシャルファームの創設の促進に関する条例」に基づき、認証基準に適合している事業所をソーシャルファームとして認証しています。

https://www.social-firm.metro.tokyo.lg.jp/

■認証された事業内容

昨今の障害者の法定雇用率の引き上げや人手不足を背景に、障害者の採用・活躍の場は広がりをみせています。JDSはJTBの特例子会社として30年以上、多くの障害のある社員のサポートを行ってきたそのメソッドをかし、企業の障害者採用や活躍支援をサポートしてます。

■今後の取り組み

JDSは経営理念に共存会社を掲げており、経済的な利益と社会的な責任を両立させながら、すべての就労困難者が働きやすい職場環境を作り、一人でも多くの方が活躍できる機会創出に取り組みます。ソーシャルファームではひとり親の方、障害があっても障者の認定基準に当てはまらない方が安心して働き、キャリアを形成できるよう環境を整えていきます。

そしてJTBグループが掲げるDEIB（Diversity, Equity, Inclusion, Belonging）の考え方に基づき、あらゆる多様性を尊重し、多様性が当たり前の世界を築いていく。一人ひとりの個性や多様性を生かすことで、新たな価値創出へ繋げていく。この実践的なアクションをJTBグループのなかで率先して、実現させていきます。

小池百合子東京都知事よりから記念品を授与いただいた様子

当社は、今後も障害者と社会をつなぐ企業として、障害者が真の自走に向けて活躍できる仕組み作りを展開してまいります。

【株式会社JTBデータサービスについて】

代表者：代表取締役 兼社長執行役員 大橋 美子

所在地：東京都港区東新橋汐留シティセンター 7階

設立：1992年10月

企業サイト：https://www.jtb-jds.co.jp/