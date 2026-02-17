トヨクモのユーザーコミュニティ『トヨクモ Park』が1周年、累計170件の業務改善ナレッジを資産化

トヨクモ株式会社

トヨクモ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山本 裕次、以下トヨクモ）は、サイボウズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：青野 慶久、以下サイボウズ）が提供する業務改善プラットフォーム「kintone」の連携サービス（FormBridge、kViewer、PrintCreator、kMailer、DataCollect、kBackup）のユーザー向けコミュニティ『トヨクモ Park(https://contents.kintoneapp.com/toyokumopark)』が、2026年2月17日に開設1周年を迎えたことをお知らせします。

本コミュニティは、IT人材不足に悩む中小企業のDX担当者が、企業の垣根を越えてノウハウを共有し合う場です。この1年間で、トヨクモのkintone連携サービスに関する具体的な設定手法やカスタマイズ事例など、実戦的な業務改善ナレッジ170件*が蓄積されました。

*2025年2月1日～2026年1月30日集計、トヨクモによるナレッジ定義に基づく抽出

トヨクモParkとは

トヨクモParkは 「活用例・設定ノウハウをユーザー同士で共有し合う実践データベース」 として、kintone × トヨクモ製品で業務改善に取り組むユーザーの知見と、トヨクモ公式の最新情報が集約されているオンラインコミュニティです。

■詳細/参加はこちら

https://contents.kintoneapp.com/toyokumopark

■トヨクモParkの一部コンテンツを見る

https://toyokumo.commmune.com

トヨクモPark開設の背景

現在、日本企業の多くがDX（デジタルトランスフォーメーション）を最優先課題として掲げています。しかし、特に中小企業においては、IT活用の実務を一人で担う「ひとり情シス」状態の担当者が少なくありません。

「相談できる相手が社内にいない」「自分の設定が最適か分からない」といった孤独感や不安は、DX推進の大きな停滞要因となります。

トヨクモは、こうした心理的・技術的障壁をユーザー様同士のコミュニケーションで解消することを目指し、2025年に『トヨクモ Park』を開設しました。

数字で見る『トヨクモ Park』の1年

開設から1年で、トヨクモParkは業種/部署を超えてトヨクモkintone連携サービス活用に関するナレッジが集まるコミュニティへと成長しています。

トヨクモアンバサダーからのコメント

- 多様な参加属性: 参加者602名のうち、DX推進や情報システム部門だけでなく、営業やバックオフィスなど非IT部門のユーザーが約4割を占めています。- 活発な相互支援: 投稿256件に対し、530件のコメント、6,031個のリアクションが寄せられ、オンラインの壁を超えたコミュニケーションが広がっています。- 検索キーワードの傾向: 検索数の多いキーワードは「CSS」「新バージョン」「編集不可」など、標準機能を超えたカスタマイズや実践的な活用に関するものが上位を占めています。▲出典：トヨクモ 自社調査データ（2026年）

トヨクモアンバサダーとは、トヨクモPark開設前より密にコミュニケーションを取らせていただき、様々な角度からトヨクモの活動を見守り、成長にご支援いただいているユーザーの皆さまです。

2025年1月から26年2月までで13名の方にご協力をいただいています。

うち4名よりこの度お祝いのコメントをいただきました。

事務所の紳士さん（製造業）

トヨクモPark 1周年おめでとうございま～す

ユーザーの声に寄り添いながら、新しい取り組みを一から形にしてこられたこと、本当にすごいなと感じています。これからもここに集まる投稿が、誰かの困りごとを助ける場として、さらに広がっていくことを楽しみにしています

Daichi KAMIMURAさん（自治体）

トヨクモPark、1周年おめでとうございます！

イベントの告知やレポート、製品に詳しい方の「こんなのやってみたよ」「できたよ」というコメントが参考になるのはもちろんのこと、他のユーザーさんのお悩み・課題の相談もすごく好きです。他者の課題解決に向き合うことが自分の知識やスキルの向上につながります。みんなで共感して成長する、そんなことができるコミュニティに感謝です。

キトさん（製造業）

「トヨクモPark」に関係する皆さま！

１歳の誕生日、おめでとうございます

Parkの参加人数も、500人を超えたということで、どんどん仲間が増えて、これからの成長も、とても楽しみです！

そんな成長を、親戚のオッちゃん的な立場で、アンバサダーとして側(そば)で見ていられることにも感謝です🥹

やっと歩き始めたところ、いろんな気づきや学び、共に成長していける仲間作りの場に！！

ｲｼｲｹﾝﾀﾛｳさん（製造業）

トヨクモPark1周年おめでとうございます🎂

プレオープンからアンバサダーとして関わらせていただく中で、ユーザー同士はもちろん、運営の皆さんとの距離の近さも、この場ならではの魅力だと感じています。トヨクモParkでお見かけする方々と、オフラインで久しぶりにお会いしても「いつも話している」ように感じられる。この心地よい空気感を自然につくっているのが、トヨクモParkというプラットフォームだと思います。これからの広がりも、とても楽しみにしています

サイボウズからのエンドースメント

「トヨクモ Park」の開設1周年、心よりお祝い申し上げます。

私たちが掲げる「すべてはいつもの仕事を良くしたいという想いから」というメッセージは、ユーザー様の手によって具体的な形になります。トヨクモ Parkに集積されたナレッジは、まさにその多様な業務改善が実を結んだ証明です。 特に、非IT部門の担当者様が自律的にスキルを高め合っている現状は、kintoneエコシステムの健全な発展を象徴しています。トヨクモとの強力なパートナーシップを通じ、今後もより多くのチームの成功を支援してまいります。

サイボウズ株式会社 執行役員 営業本部長 玉田 一己氏

kintoneとは

東証プライム上場企業の3社に1社を含む、41,000社以上が利用しているサイボウズのノーコード・ローコードツール。ITの知識がなくても自社の業務に合わせたアプリを作成でき、日々変化する業務にあわせた改良も簡単に素早くできます。主な機能として「データベース＋ワークフロー＋コミュニケーション」の特性があり、顧客管理、出張申請、業務日報など幅広い用途で活用できるため、現場主導の継続的な業務改善を実現します。

製品HP：https://kintone.cybozu.co.jp

トヨクモ kintone連携サービス 6製品ラインナップ

トヨクモ kintone連携サービスは、kintoneを「より便利に、より高機能に」拡張するサービス群です。すべて30日間の無料お試しが可能です。

・FormBridge（フォームブリッジ）(https://www.kintoneapp.com/form-bridge)：ドラッグ&ドロップのみでWebフォームを作成可能。フォーム作成が初めての方でも、直感的に操作できます。データは自動でkintoneに保存されます。お問い合わせやアンケートでのデータ収集を自動化し、今まで手作業で転記していた工数の削減や、業務のペーパーレス化を促進します。

・kViewer（ケイビューワー）(https://www.kintoneapp.com/kviewer)： kintoneのライセンスを持っている人しか閲覧できないkintone内の情報を、外部の方も見られるようになります。外部公開用のページ作成や情報の移し替えをする必要がなくなり、業務効率がアップします。

・PrintCreator（プリントクリエイター）(https://www.kintoneapp.com/print-creator)：kintoneのデータと連携した見積書や契約書をカンタンに作成可能。作成した書類を使った電子契約までPrintCreator内で完結できます。PrintCreatorは、書類に関わる業務の生産性向上やDXをトータルで支援するサービスです。

・kMailer（ケイメーラー）(https://www.kintoneapp.com/kmailer)：kintoneのデータを活用して自動送信できるため、見積書や請求書の宛先間違いや送り忘れの心配がありません。個別・一斉送信も可能で、メールの分析・改善機能も充実しているため、メールマーケティングにも活用いただけます。

・DataCollect（データコレクト）(https://www.kintoneapp.com/data-collect)： kintone内の複数アプリの情報を、Excelのように集計できます。SUMやIF、AVERAGE、COUNTなどの関数を同じように使えるため、「データはkintone、計算はExcel」といった状況を解消し、業務効率化やデータ活用に役立つツールです。

・kBackup（ケイバックアップ）(https://www.kintoneapp.com/kbackup)：kintoneに登録されたデータと添付ファイルをバックアップし、もしもの時にはリストア（復元）できます。kintoneの標準機能では対応できない、レコード・フィールドの誤削除にも対応。万全のデータ保全が可能となります。

製品HP：https://www.kintoneapp.com/

導入事例：https://www.kintoneapp.com/case

製品に関するお問い合わせ：URL：https://www.kintoneapp.com/contact

トヨクモ株式会社 会社概要

クラウドを使ったテクノロジーとアイデアで、誰でも簡単に使えるクラウドサービスを提供するSaaS企業です。

クラウドサービスは、20,000契約(グループの累計、2025年5月時点)超えを実現しております。従来に無いサービス着眼点、簡単な操作、シンプルな機能と分かりやすいユーザーインターフェイスで、 日常的にパソコンやスマートフォンを活用していないIT初心者の方にとっても、安心して利用できるサービスを提供し、 企業における情報化の第一歩を支援しています。

商号：トヨクモ株式会社（Toyokumo, Inc.）

代表：山本 裕次

設立：2010年8月

URL：https://toyokumo.co.jp

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（コード番号 4058）

事業内容：クラウドサービスの開発/提供、新サービスの開発と運用

FormBridge https://www.kintoneapp.com/form-bridge

kViewer https://www.kintoneapp.com/kviewer

kMailer https://www.kintoneapp.com/kmailer

PrintCreator https://www.kintoneapp.com/print-creator

DataCollect https://www.kintoneapp.com/data-collect

kBackup https://www.kintoneapp.com/kbackup

トヨクモ スケジューラー https://www.toyokumo.app/scheduler

安否確認サービス2 https://www.anpikakunin.com/

NotePM https://notepm.jp/

▼ユーザー事例・製品情報・イベントなどトヨクモの最新情報をお届けしています。

トヨクモ公式Facebook：https://www.facebook.com/toyokumo

トヨクモkintone連携サービス公式Youtube：https://www.youtube.com/@toyokumo-kintone

トヨクモ公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/toyokumo_

※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

お問い合わせはこちら(https://www.toyokumo.co.jp/contact)