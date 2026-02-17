【イベントレポート】GAAAT、「グルーミー」誕生25周年を記念した特別展を原宿で開催

株式会社GAAAT

デジタルアートと立体表現の融合を追求するアートブランド・株式会社GAAAT（本社：東京都台東区、代表：徳橋佑輔）は、キャラクター「グルーミー」の誕生25周年を記念した展示会「Time Traces［時間の軌跡］～GLOOMY 25th Anniversary with Metal Canvas Art～」を開催しました。

会期は2025年10月3日（金）から6日（月）までの4日間。会場は、原宿・ハラカド3F「The Coffee Brew Club」です。10月4日（土）には、キャラクター作者である森チャック氏も在廊し、来場者との交流が行われました。

本展示は、GAAATが得意とする「Metal Canvas Art」を通じて、キャラクター“グルーミー”をアート作品として再構築したものです。単なるグッズ展や複製展示とは異なり、森チャック氏による原画をもとに、GAAATのデザインチームが再解釈・再構成。絵としての魅力を拡張し、アートとしての価値を提示する構成となっています。

キャラクターの表情やシーンはそのままに、背景の余白処理や構図の設計、質感の立体化など、GAAAT独自のアプローチで“観るアート”として再提示。作品はすべて森チャック氏による原画をもとに金属印刷技術を活かした「Metal Canvas」にプリントされ、光や角度によって印象が変わる立体感ある仕上がりになっています。

この「原画を素材として再編集する」という手法は、通常のキャラクターIPでは権利や監修の制約上、自由度が限られることが一般的です。原画そのもののデザインは一切変更せずに、金属印刷や凹凸表現といった独自技術を加えることで、原作の魅力を損なうことなく新たなアート体験へと昇華させました。さらに、展示作品の一つである「Time Traces」は、森チャック氏による本展示会の特別新制作アートとなっています。



【会場の様子】

【来場者の声・反響】

展示期間中は、往年のグルーミーファンから初めてキャラクターに触れる来場者まで、幅広い層が来場しました。

「懐かしさと同時に、まったく新しい“アートとしてのグルーミー”を見た」

「メタルキャンバスの質感がすごくて、立体的に感じられた」

「再構成された構図が印象的。まるで絵本を再編集したみたい」

といった感想が寄せられ、会場では来場者が作品の前でじっくりと立ち止まり、撮影を楽しむ姿が多く見られました。10月4日には森チャック氏も在廊し、ファンとの交流を行う特別な時間も生まれました。

【展示作品例とキャプション（一部）】

「Time Traces」

もともとグルーミーは落書きから生まれたこともあって、初期はそのラフな感じをそのまま活かしてました。でもぬいぐるみ化や大きく印刷されることが増えていく中で、細部が見直されて、今の形やタッチに進化してきたんです。

※本作品は今回の展示にあたって森チャック氏に新しく制作いただいたアートです。

「chaos bomb 2025」

POP-UPや関連イベントの壁面などで使われてきた、グルーミーの定番アートを今回の展示に合わせて再構成しています。

「abstract silhouette」

森チャック氏の個人サイトのトップ画像として使われていた、グルーミー作品の中でもちょっと異質でスタイリッシュな人気作を、展示用にアレンジしています。

「reminiscence 2025」

2000年の最初期からある、グルーミーの代表作を2025年版としてアップデート。下の攻撃シーンは新たに描き下ろしました。

作品タイトルやキャプションも森チャック氏とGAAATが手がけており、原作の文脈に寄り添いながら、展示空間全体で「記憶と軌跡」というテーマを表現しました。



【GAAATの取り組みと今後の展開】

GAAATは、IPキャラクターやアーティスト原画を“作品として再構成する”ことを得意としています。今回の展示のように、単なる再現ではなく「再構築（Re-Edit）」することで、原作の魅力を拡張し、アートエントリー層への新しい接点を創出しています。

今後も、国内外の人気キャラクターやアーティストとともに、“原画×立体表現”を軸とした展示企画を展開予定です。アートとキャラクターカルチャーの交差点から、新たな価値創造を目指します。



【GAAATについて】

GAAATは、独自の技術とクリエイティビティによって、2次元であるデジタルと3次元であるフィジカルを横断し、新たな体験価値を創造するアートブランドです。

アーティストだけでなく、イラストレーター、IPコンテンツホルダー、アパレルブランドなど、様々なステークホルダーとの協業により新たなアート体験を創造しています。シンガポール、ドバイ、アメリカなど世界各地で展覧会を開催しています。

WEB：https://gaaat.com/

GAAAT Gallery（EC）：https://gallery.gaaat.com/

Instagram：https://instagram.com/gaaat_art

X：https://x.com/gaaat_art

以上

