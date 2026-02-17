ディープテック・スタートアップ特化型ミートアップイベント「K-NIC Deeptech Meetup 2026」を開催します。

株式会社ツクリエ

株式会社ツクリエ（本社：東京都千代田区 代表取締役：鈴木英樹 以下、ツクリエ）が川崎市から運営受託するKawasaki-NEDO Innovation Center（所在地：神奈川県川崎市 以下、K-NIC）は、2026年3月18日（水）に、ディープテック・スタートアップに特化したミートアップイベントを開催します。

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、川崎市、公益財団法人川崎市産業振興財団の三者連携により運営する起業家支援のワンストップ拠点「K-NIC」は、2019年のオープン以来、支援してきた会員数は5,000名以上にのぼり、ディープテック・ スタートアップ支援施設の中核として、絶え間ない進化を続けています。

開業７年目となる今年も、ディープテック特化型ミートアップを開催し、多彩なネットワーク構築とスタートアップ業界の未来について考えるきっかけを提供します。

イベント概要

スケジュール

基調講演『K-NICのこれまでとこれから～K-NICのスタートアップ支援の強みとは～』

K-NICの創設から現在までの歩みを振り返ります。K-NICが掲げる「独自の技術や新しい分野に挑戦する人をワンストップで発掘・支援」という使命を果たすための、K-NICのあり方について語ります。

【講師】K-NICスーパーバイザー 尾崎 典明氏

2004年九州工業大学大学院・工学研究科物質工学専攻修了。コンサルティング会社にて企業の新事業・新商品開発支援に携わる。2009年S-factory創業、企業に加え、自治体、NPO、スタートアップに対し支援を行う傍ら、官公庁等のアドバイザー等歴任。業種業態問わず、またその事業ステージによらず、それぞれの課題に応じた支援を実践。現在、TXアントレプレナーパートナーズ副代表理事、NEDO技術委員、NEPスーパーバイザー、筑波大学国際産学連携本部 客員教授、北陸先端科学技術大学院大学客員教授も兼務。

トークセッションゲスト

K-NICスーパーバイザー 岡島 康憲氏

2006年、電気通信大学大学院修了後、NECビッグローブ

株式会社（現：ビッグローブ株式会社）にて動画配信サービスやインターネット接続デバイスの企画運営を担当。2011年にハードウェア製造販売を行う岩淵技術商事株式会社を創業。自社製品開発以外にも、企業向けにハードウェアプロトタイピングやハードウェア商品企画の支援を行う。2014年、ハードウェアスタートアップ向けのシェアファクトリー「DMM.make AKIBA」の立ち上げ及び企画運営に参加。2019年よりハードウェアスタートアップを対象としたアクセラレータプログラム「HAX Tokyo」のディレクターとして立ち上げと運営に参加。同年より個人事務所設立。

K-NICスーパーバイザー 武田 泉穂氏

MVP株式会社代表取締役／株式会社ビジョンインキュベ

イト取締役。東京工業大学大学院にて博士号を取得（理学）。専門は生物物理学。博士研究員を経て、ライフサイエンス／バイオテックを主軸としたベンチャービジネスに創業者、経営者、投資家として参画。医療機関の設立と経営、ベンチャーキャピタルの創業、経営、投資を実施。JST大学発新産業創出基金事業ガバニングボード委員、金沢大学客員教授、東京科学大学MOT非常勤講師。

参加スタートアップ

１０社以上のスタートアップがミートアップに参加します。大注目のスタートアップと直接会える貴重な機会を提供します。

その他、研究開発型スタートアップ創出を推進する大学関連機関もポスター展示いたします。

申し込み方法

公式Webサイトからお申し込みください。

https://www.k-nic.jp/event_detail/11022/

K-NICとは

K-NICは、川崎市、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、公益財団法人 川崎市産業振興財団の3者連携により運営するワンストップの起業支援拠点です。

新たなビジネスに挑戦する方に役立つヒント・ノウハウ・出会いの機会を提供することで、起業の実現から事業成長の加速化、資金調達やビジネスマッチングまで幅広く支援。常駐するコミュニケーターが施設利用者の課題や状況をヒアリングし、適切なサービスを受けられるようサポートします。

所在地：川崎市幸区大宮町1310番地ミューザ川崎セントラルタワー5階

（JR川崎駅西口からペデストリアンデッキで直結）

URL：https://www.k-nic.jp/

ツクリエとは

スタートアップサイドでいこう

ツクリエは事業を作る皆さまを応援するプロフェッショナルとしての起業支援サービス事業と、価値を創造するクリエイターの皆さまを支援するクリエイティブ創造事業を中心に事業展開をしています。起業を目指す方、起業家の方を支援するイベント企画や相談事業、アクセラレーションプログラムの開発から、起業家の方との協同事業、商品開発、プロデュースなどを行っています。

URL：https://tsucrea.com/

