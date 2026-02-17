対象の『日清 炎メシ』とセブン-イレブンの人気商品『からあげ棒』をセットで買うと100円引きになるセールを開催！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、対象の『日清 炎メシ』と『からあげ棒』をセットで購入すると100円引きになるキャンペーンを、全国のセブンイレブンにて、2月19日（木）から2月25日（水）の7日間限定で開催します。

今回のキャンペーンの対象となる『炎メシ』は、SNSでアレンジ動画が話題となり、背徳感たっぷりの深夜飯としても注目を集めた商品です。そんな『炎メシ』に、セブン‐イレブンで人気のカウンターフード「からあげ棒」を組み合わせ、“炎メシ×からあげ棒”というこれまでにないアレンジをご提案します。おトクになるこの機会に、ぜひ一度お試しください。

サイトURL：https://www.sej.co.jp/cmp/hmkb2602/

※2月19日（木）から公開

対象の日清 炎メシとからあげ棒をセットで買うと100円引き！

期間中、対象の『日清 炎メシ』と『からあげ棒』をセットで買うと100円引きになります。

※セブン-イレブン標準価格（税抜）からの値引きとなります。

実施期間：

2月19日（木）～2月25日（水）の7日間限定

対象商品：

■日清 炎メシ ユッケジャン

価格：298円＊（税込321.84円）

発売中

販売エリア：全国

■日清 炎メシ キムチビビンバ

価格：298円＊（税込321.84円）

発売中

販売エリア：全国

■からあげ棒

価格：184円＊（税込198.72円）

発売中

販売エリア：全国

■注意事項

※対象の日清 炎メシいずれか1個とからあげ棒をセットで買うと100円引きとなります。

※一部店舗では「対象の日清 炎メシいずれか1個とからあげ串をセットで買うと100円引きセール」を実施しています。対象商品は売場をご確認ください。

※クーポンとの併用はできません。

※「エコだ値」値引きの対象商品は、「エコだ値」値引き後の価格（税抜）からの値引きとなります。

※在庫切れ、取り扱いのない場合はご容赦ください。

※価格に＊マークが付いているものは軽減税率対象商品です。

※店舗で実施しているセール、キャンペーンは7NOWアプリ／WEBサイトでは対象外となります。

※7NOWアプリ／WEBサイトで実施しているセール、キャンペーンは店頭では対象外となります。

※写真はイメージです。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。