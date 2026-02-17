通学から旅の途中まで――日常で見かける駅ナンバリングや車両ロゴマークなど、JR東日本の駅や車両で見かける表示デザインがステッカーに

ビスタエース株式会社

ビスタエース株式会社（東京都新宿区）は、鉄道グッズブランド「トレイン魂」シリーズ第二弾として、駅のホームや車両などで見かけるサイン類をモチーフにした『トレーディング 鉄道ステッカーコレクション JR東日本編』を2026年春に発売予定です。

本製品は「駅名標」「乗車位置案内」「駅ナンバリング」「車両ロゴマーク」など、日常の移動の中で何気なく目にするデザインを、コレクションしやすいトレーディング式ステッカーとして展開するものです。スーツケースやPC、タブレット、スマートフォンケースなどの身の回り品を「推し路線」でデコレーションしてお楽しみいただけます。

■製品概要

商品名：トレーディング 鉄道ステッカーコレクション JR東日本編

発売日：2026年春発売予定

希望小売価格（税込）：

・単品（1袋2種入り）550円

・コンプリートBOX（10袋入り）5,500円

内容：駅名標／乗車位置案内／駅ナンバリング／車両ロゴマーク等をモチーフにしたトレーディングステッカー

権利表記：JR東日本商品化許諾済

■仕様

・アートタック（再剥離）仕様

・グロスPP加工（耐水仕様）

■使い方・楽しみ方

・スーツケース、PC、タブレット、スマホケース、カードケースなどのデコレーションに

・「推し路線」や「思い出の駅」をテーマに、集めて・貼って楽しめるトレーディング仕様

・友人同士で交換してコレクションできる、手に取りやすい価格帯

「推し活グッズ」の定番！ケースに挟んでスマートフォンをデコレーション！

■発売・販売チャネルについて

発売開始に向け、全国の量販店、鉄道グッズショップ、書店、雑貨店、通販ショップ等で順次展開予定です。

取扱店舗情報は確定次第、公式サイト／公式SNSにてご案内いたします。

【お取扱販売店様 募集のご案内】

ビスタエース株式会社では、本製品「トレーディング 鉄道ステッカーコレクション JR東日本編」はじめ、既に販売中の「トレーディング 鉄道ヘッドマークメタル缶バッジ JR北海道編・JR東日本編」など「トレイン魂」シリーズをお取り扱いいただける販売店様を募集しております。

本製品は、往年の鉄道ファン層のみならず、通勤・通学でJR東日本エリアを利用される方や、日常雑貨として楽しみたい一般層まで、幅広く訴求できる製品です。

全国の量販店、模型・ホビーショップ、鉄道グッズ専門店、書店、雑貨店、駅構内売店、観光施設、EC事業者様など、販売をご検討いただける企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

↓お取扱いや商談に関するお問い合わせはこちら↓

https://www.vistaace.com/%E3%81%8A%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B/

■今後の展望について

本製品の第一弾では、旧国鉄時代を含むJR東日本管内で掲示されている表示物や、列車を象徴するシンボルマークなどをラインアップしています。

本企画を皮切りに、全国各地の駅で見かける案内表示などを取り入れた第二弾・第三弾へとシリーズ化を進め、長期的な商品展開を目指してまいります。

■「トレイン魂」について

「トレイン魂」は、ビスタエース株式会社が展開する鉄道グッズブランドです。鉄道の魅力を“デザインとプロダクト”で表現し、列車・駅・旅の記憶に残るモチーフをコレクションアイテムとして展開していきます。

■会社概要

会社名：ビスタエース株式会社

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目12番13号 新宿アントレサロンビル2階

代表者：代表取締役 小野寺 浩

事業内容：鉄道グッズ・ゲーム関連商品の企画・販売

公式サイト：https://www.vistaace.com/

X（旧Twitter）：https://x.com/vista_ace0701

Facebook：ビスタエース株式会社

■本件に関するお問い合わせ先

ビスタエース株式会社

E-mail：info@vistaace.com

※取材・掲載・商談などのお問い合わせは上記までお願いいたします。