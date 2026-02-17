東海の大型庭園施設では初！浜名湖ガーデンパークで近距離モビリティ「ウィル」移動サービス導入

WHILL Inc

浜名湖ガーデンパーク（所在：浜松市）とWHILL株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長 CEO：杉江理、以下「WHILL社」）は花々が見頃を迎える春先に合わせ、2026年3月1日（日）より、広い園内において免許不要で歩行領域を走行する近距離モビリティWHILL（ウィル）を活用した移動サービス「WHILLモビリティサービス」を運用開始することを発表いたします。老若男女問わずあらゆる人が高低差のある広い園内を快適に散策・鑑賞できるアクセシビリティ環境を整備する一環で、東海の大型庭園施設では初の導入（当社調べ）となります。貸出には非対面式の専用アプリを採用し、お客様の動線上で便利かつ気軽に借りていただきやすくなるとともに、スタッフ側の運用管理の省力化と効率化を図ります。

湖畔の美しい自然と開放感あふれる景観が魅力の「浜名湖ガーデンパーク」は、3つのゾーンから構成され、小さなお子様からご高齢の方まで、誰でも気軽に楽しめる緑豊かな都市公園です。一方で、自然を生かした広大な敷地であることから、とりわけ体力や長距離の歩行に不安がある方、一時的に怪我をされた方、ご高齢の方などの中には徒歩で移動するには隅々まで出向きづらいといった課題もありました。

園内では、自転車や手動車椅子なども貸し出していますが、さらなる利便性向上とより幅広い層の気軽な利用促進を目的に、ウィルの導入に至りました。採用モデルはハンドルがついて、その場旋回などが可能ながら車や自転車と似たような操作感のハイパフォーマンスな4輪スクーター型「WHILL Model R」です。最大10度の傾斜を一定の速度で上り下りできるスピード制御機能や重厚な安定感などの安心安全性に加え、景観に自然と馴染むデザイン性も特徴です。

またアプリでのレンタル運用では、人員を介在させなくてもお客様にとってより利便性の高いところにウィルの貸出場所を設置できます。これにより、お客様の動線やニーズに応じて適切かつ柔軟に配備しやすくなるほか、来場者の増加が今後も見込まれる中でも、管理スタッフのオペレーションの負担軽減や、人にしか担えない業務への注力など、運用の効率化も期待できます。

浜名湖ガーデンパークとWHILL社は、あらゆる人を迎え入れるための今回のアクセシビリティ整備を通じ、お客様が季節折々の草花をゆっくり鑑賞したり、点在する見どころまで足を伸ばしたりといった、自由かつ快適な滞在体験を提案してまいります。

◼️浜名湖ガーデンパーク ウィルの移動サービス 概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/11151/table/284_1_74fa3239d51c5d9f50b4dd636f37947a.jpg?v=202602171151 ]

詳しくはこちら：https://www.hamanako-gardenpark.jp/parkmap/equipment/

◼️ウィル貸出用アプリ「WHILL Rental」について

スマートフォン端末にダウンロードしてアカウント登録することで、どなたでも簡単に利用できます。マップ上にはウィルを借りられる施設や場所、利用できるウィルのモデルや貸出方法が表示され、旅行やお出かけ先におけるWHILLモビリティサービスの有無を事前に調べることができます。

施設側にとっても、貸出オペレーションの省力化に加え、インフォメーションなどの立地に左右されず、お客様にとってより利便性の高い所にウィルの貸出場所を設置できます。人的リソースが限られる中でも負担少なく日々の運用管理が可能となることで、安心安全かつ円滑なサービス提供が可能です。

貸出時は、利用する機体と利用プランを選択して決済完了した上、機体に貼付されたQRコードを読み取ることで解錠、利用を開始します。乗車中はアプリから施錠も可能で、お手洗いや買い物など、機体から一時的に離れる際も安心です。利用後は貸出場所に機体を戻し、アプリで返却手続きを行います。

アプリのダウンロード▶︎ iPhone https://x.gd/OV2f7 / Android https://x.gd/6XtMX

■Model Rについて

ウィルは免許不要で歩行領域を走行できる近距離モビリティです。うちModel Rはハンドルがあることで屋外を安定して長く走ることができるスクーター型のハイパフォーマンスモデル。その場旋回やパワフルな走りを担保しながら、安定した乗り心地の良さも特徴です。

製品について：https://whill.inc/jp/

■WHILLモビリティサービスについて

安心安全設計の近距離モビリティを施設内外に導入できる法人向けサービスです。保険/メンテナンス・機体管理システムをパッケージ化することで、運営者様の導入負担を軽減するとともに、導入先の環境にも柔軟に対応した体制を整えています。導入法人側は安心快適に機体管理や安定運用ができ、お客様の滞在体験を向上できます。

詳細：https://whill.inc/jp/mobility-service/how-it-works/onsite-fleet-service

＜浜名湖ガーデンパークについて＞

湖畔の美しい自然と、 開放感あふれる景観の中に誕生した「浜名湖ガーデンパーク」。〈西側エリア〉〈街のエリア〉〈里のエリア〉の3つのゾーンからなり、小さなお子さんからお年寄りまで、だれでも気軽に楽しめる緑ゆたかな都市公園です。ボランティアをはじめ、学校や企業など、みんなの力で公園を育てていく今までにない新しいスタイルが、浜名湖ガーデンパークの魅力です。

公式HP：https://www.hamanako-gardenpark.jp

＜WHILL社について＞

WHILL社は「すべての人の移動を楽しくスマートにする」をミッションに、近距離移動のモビリティ・ソリューションでグローバルNo.1を目指しています。ハードウェアとソフトウェアを融合させたサービス体験で、身体状況や年齢などに関わらず、誰もが自由かつ快適に移動や外出を楽しめる世界の構築を進めています。公式HP：https://whill.inc/jp/