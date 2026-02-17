『The LOCOSIM』脱酸素製法を用いたビタミンC10%配合美容液「Vitamin C 10.0 Serum」新発売
スキンケアブランド「The LOCOSIM（ザ ロコシム）」は、すべての製造工程で酸素を取り除く「脱酸素製法(R)」を用いてビタミンCを10％配合した「Vitamin C 10.0 Serum（ビタミンC 10.0 セラム）」を発売いたします。
【発売日】
2026年2月17日（火）よりオフィシャルストア、Amazon、Yahoo!ショッピング、Qoo10にて発売いたします。
店舗一覧 :
https://www.thelocosim.com/link
商品概要
脱酸素製法(R)「ビタミンC*¹」10％配合。エイジングケア*²美容液。
【ビタミンC】
ビタミンCは肌にハリや弾力を与える働きを持つ、美容分野でよく使用される成分ですが、不安定で酸化されやすい非常にデリケートな成分です。
そのため多くの場合はビタミンC誘導体が使用されますが、本製品では「脱酸素製法(R)」という独自の製法を用いて、即効型・活性型とも呼ばれるビタミンCそのものを配合。
肌に触れた瞬間から働き、ビタミンC本来の力を発揮する即効型・活性型ビタミンCは、短時間で効率的にビタミンCをチャージしたい方におすすめの成分です。
*¹ 整肌成分（アスコルビン酸） *² 年齢に応じたスキンケア
【不使用成分 / グリセリンフリー設計】
グリセリンフリー / オイルフリー / ノンシリコン / 無鉱物油 / 合成ポリマーフリー / 合成香料フリー / 合成着色料フリー / 石油系界面活性剤フリー / アルコール(エタノール)フリー / パラベンフリー
脂性肌やべたつきが気になる方、グリセリンが肌に合わない方にもご使用いただけるようグリセリンフリーにて設計しました。
サポート成分
【CICA*¹】
セリ科植物のツボクサ由来の成分。肌荒れを防ぎ、肌を健やかに保つ。
【フェルラ酸*²】
ポリフェノールの一種。ビタミンＣの安定性をサポート。外的ストレスから肌を守る。
【グルタチオン*²】
体内にも存在するペプチドの一種。ビタミンＣと相性が良く、うるおいのある肌へ導く。
【ナズナエキス*²】
気温、化学刺激などで、見た目の変化が起こりやすい肌をケアし、健やかな状態へ導く。
*¹ 整肌成分（ツボクサエキス、マデカッソシド、アシアチコシド） *² 整肌成分
脱酸素製法(R)
鮮度へのこだわりから生まれた「脱酸素製法(R)」は、すべての製造工程で酸素を取り除くことにより、デリケートな成分を安定的に配合する技術です。
製造中だけではなく、開封後も酸化を防ぐために内部に空気が入らない二重構造エアレス容器「ハクリボトル」を採用しています。
商品詳細
販売名：ザ ロコシム VCセラム
価格：3,580円（税込）
内容量：60mL
生産国：日本
成分：水、アスコルビン酸、プロパンジオール、水酸化Na、ペンチレングリコール、ベタイン、マルトデキストリン、BG、パンテノール、トコフェリルリン酸Na、シアノコバラミン、グルタチオン、カルノシン、アラントイン、グリチルリチン酸2K、フェルラ酸、ツボクサエキス、マデカッソシド、アシアチコシド、ナズナエキス、オオアザミ果実エキス、アセチルグルコサミン、水溶性プロテオグリカン、PCA-Na、レシチン、キサンタンガム、シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、トコフェロール、ピロ亜硫酸Na、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール
「The LOCOSIM」について
「The LOCOSIM」は、「美容のヒーロー成分を、たっぷりと、シンプルに。」をコンセプトに、それだけで主役を張れる、本当に肌に届けたい有用性のある美容成分を厳選、高濃度配合がこだわり。肌の負担を減らすため、不要な成分を可能な限り省いたシンプル設計。性別を問わないジェンダーフリースキンケアコスメブランドです。
オフィシャルサイト：https://www.thelocosim.com
店舗一覧：https://www.thelocosim.com/link