一緒に沸こうぜ！「コカ・コーラ FIFA ワールドカップ26」キャンペーン

コカ・コーラシステムは、「FIFA ワールドカップ26」の開催を記念して、サッカーボールと「FIFA ワールドカップ26」のロゴを大胆にあしらった「コカ・コーラ」FIFA ワールドカップ限定デザインパッケージを2026年2月16日（月）より全国で期間限定発売、同日より「FIFA ワールドカップ26」を盛り上げる「コカ・コーラ FIFA ワールドカップ26」キャンペーンを開始します。

本キャンペーンでは、「コカ・コーラ」を購入して応募すると現地の熱狂を発信する「コカ・コーラ」現地リポーターになれる権利や、観戦シーンはもちろん、普段着の着こなしにもなじむスタイリッシュなデザインの「コカ・コーラ」限定のユニフォーム（コーク限定ユニ）が必ずもらえる（先着10万名様）ほか、抽選でオリジナルグッズも当たります。

さらに、「コカ・コーラ FIFA ワールドカップ26」ジャパンアンバサダーに就任したHIP HOP/R&Bアーティストグループ XGが「コーク限定ユニ」のファッションで登場し、キャンペーンを盛り上げるWEBムービーを公開。また、「FIFA ワールドカップ26 応援ツアー」に応募する参加者に向けた長友佑都選手の熱いメッセージムービーも公開します。

史上最大規模となる「FIFA ワールドカップ26」を通じて生まれる感動と興奮を、「コカ・コーラ」が盛り上げていきます。

■「コカ・コーラ」現地リポーターとして「FIFA ワールドカップ26 応援ツアー」に参加するチャンス！さらに、先着で「コーク限定ユニ」が必ずもらえる！

「コカ・コーラ」製品を購入して、製品のキャップ裏コードをCoke ONアプリでスキャンもしくは、Coke ONアプリを自動販売機に接続して対象製品を購入すると応募ポイントが貯まり、獲得したポイント数に応じて賞品に応募することができます。「FIFA ワールドカップ26」の熱狂を発信する「コカ・コーラ」現地リポーターになれる権利を獲得できるチャンスがあるほか、観戦シーンだけでなく日々のファッションとしても使える「コーク限定ユニ」が先着で必ずもらえます。Y2Kファッションにインスピレーションを得たレトロデザインで、国名入り全10種で展開、グローバル感も楽しめます。さらに、抽選でオリジナルグッズも当たります。

キャンペーンサイト：https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/coca-cola/campaign/202602cp （2026年2月16日 0:00公開予定）

＜賞品＞

後日結果がわかる！「FIFA ワールドカップ26 応援ツアー」コース

6ポイント：FIFA ワールドカップ26 応援ツアー 5組10名様

応募期間：2026年2月16日（月）～ 2026年3月15日（日）23:59

※本コースは、コカ・コーラ FIFAワールドカップ26キャンペーンに関する広報活動を行う現地リポーターに就任できる権利（現地リポーター側へ支払われる報酬有）となります。詳細についてはキャンペーンサイトをご確認ください。

先着で必ずもらえる！「コーク限定ユニ」コース

36ポイント：コーク限定ユニ（全10種） 100,000名様

応募期間：第1弾：2月16日（月）～4月19日（日）まで 先着5万名様

第2弾：4月20日（月）～7月5日（日）まで 先着5万名様

※各デザインにつきお一人様1枚まで、最大10枚獲得が可能です。

※各デザインは各期間の在庫がなくなり次第終了となります。

※サイズは1種（フリーサイズ)となります。

その場で結果がわかる！デジタルポイントや「FIFA ワールドカップ26」限定グッズコース

1ポイント：デジタルポイント 500ポイント 10,000名様

4ポイント：コカ・コーラ FIFA ワールドカップ26 ステンレスボトル 300名様

8ポイント：コカ・コーラ FIFA ワールドカップ26 ミニ冷蔵庫 100名様

ダブルチャンス：デジタルポイント 10ポイント 200,000名様

応募期間：2026年2月16日（月）～ 2026年7月5日（日）23:59

※「コカ・コーラ FIFA ワールドカップ26 ステンレスボトル」、「コカ・コーラ FIFA ワールドカップ26 ミニ冷蔵庫」の応募期間は2026年2月16日（月）～ 2026年4月19日（日）23:59までとなります。

＜対象製品＞

「コカ・コーラ」、 「コカ・コーラ ゼロ」、「コカ・コーラ ゼロカフェイン」

※一部地域・店舗によって取扱いのない場合もございます。

※対象製品がなくなり次第終了となります。

■XG、長友佑都選手出演のWEBムービーを公開！XGは「コーク限定ユニ」に合わせたファッションでキャンペーンを盛り上げる他、各メンバーのファッションコーディネートポイントも紹介！さらに、長友選手は応援ツアーに応募する参加者へ熱いメッセージ！

「コカ・コーラ FIFA ワールドカップ26」ジャパンアンバサダーに就任した、HIP HOP/R&Bアーティストグループ XGが「コーク限定ユニ」と合わせたファッションで登場し、キャンペーンを盛り上げるWEBムービーを「コカ・コーラ」公式SNS（X／Instagram）で公開します。さらに、各メンバーの「コーク限定ユニ」ファッションコーディネートポイントを紹介します。長友佑都選手は、「FIFA ワールドカップ26 応援ツアー」に応募する参加者に向けた熱いメッセージムービーを公式SNSで公開します。

【XGメンバーのファッションコーディネートポイント】

JURINさん

爽やかなホワイトベースのユニフォームにキラキラのボトムを合わせているのと、パールのネックレスもポイントです。

CHISAさん

青と赤の原色の組み合わせがとても可愛いので、ボトムは迷彩柄とブーツでカッコよく締めてみました。

HINATAさん

オーバーサイズのユニフォームをミニマルに着こなしつつ、デザインが入ったデニムに中に着ているレギンス、チェーンのアクセサリーの組み合わせがお気に入りです。

HARVEYさん

明るい黄色と緑のアクセントがスポーツ観戦にぴったりなユニフォーム。ボヘミアンなベルトとブーツと合わせると、より一層テンションが上がります。

JURIAさん

カッコいいユニフォームとスカートを合わせているのと、レースアップのロングブーツも可愛いポイントです。

MAYAさん

ユニフォームはシンプルなのですが、青色のタイツやピンク色の靴下でカラフルな組み合わせやポイントがお気に入りです！それとウエストに巻いているネクタイもとてもチャーミングなアクセントでお気に入りです。

COCONAさん

私は黒のユニフォームにシルバーのスタッツが付いたボトムスや、ゴールドのゴツめのアクセサリーを合わせてみました！

