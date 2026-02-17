株式会社TorchUp

株式会社TorchUpは、「受託開発会社向け：リファラル・テレアポに依存しないリード獲得戦略」と題したホワイトペーパー（全24ページ）を無料公開いたしました。

本資料では、受託開発会社が抱えやすい「紹介営業に依存した結果、事業成長が頭打ちになる構造」に着目し、既存顧客を起点にリードを生み出し、新規獲得へと展開していくための考え方と実践ステップを解説しています。

レポートを無料ダウンロードする :https://torchup.co.jp/white-paper/white-paper-2

■ 本レポートの内容

受託開発会社が見落としがちな「獲得順序」を詳しく解説します

本レポートでは、受託開発会社を対象に、リファラルやテレアポに依存しないリード獲得の考え方と戦略設計について解説しています。

多くの受託開発会社では、紹介営業は受注率が高い一方で発生タイミングをコントロールできず、人脈や個人に依存しやすく、成長フェーズに入るとスケールしづらいという構造的な課題を抱えがちです。本レポートでは、こうした課題に対して「既存顧客を起点にリードを生み出す」という視点から営業構造を整理し、なぜ「既存→新規」の順番で設計することが最も効率的なのかを解説しています。さらに、接点を増やす・ケイパビリティをチラ見せする・上流から相談される状態をつくるといった具体的なステップを通じて、単価競争に陥らず継続的に相談が集まる営業の型を紹介しています。

また、受託開発会社が実践しやすい形で営業・マーケティング施策を「仕組み」として設計する方法も整理しています。既存顧客に対しては、定期的な情報共有や事例の提示を通じて案件があるときだけ連絡する関係から脱却し、自然に追加相談や紹介が生まれる関係性を構築する手法を解説しています。また新規顧客に対しては、ホワイトペーパーやLP、ウェビナーなどを活用し、いきなり受託開発を売り込むのではなく、課題整理や判断軸の提供といった上流視点で接点を持つアプローチを紹介しています。これにより、営業効率の向上・上流案件の増加・属人化しないリード獲得につなげることが可能になります。

■こんな方におすすめです

・紹介営業に依存した営業構造に限界を感じている

・テレアポ以外のリード獲得方法を模索している

・既存顧客からの追加相談・上流案件を増やしたい

・営業・マーケの仕組みを整理したい受託開発会社経営者・責任者の方

■ レポート概要

・タイトル：受託開発会社向け-リファラル・テレアポに依存しないリード獲得戦略

・形式：PDF

・ページ数：全24ページ

・価格：無料

・提供元：TorchUp株式会社





▼▼▼ TorchUpの支援について ▼▼▼

TorchUpでは、受託開発会社・SES企業を対象に、リファラルやテレアポに依存しない営業・リード獲得の仕組みづくりを、戦略設計から実行フェーズまで一気通貫で支援しています。

・営業構造・顧客接点の整理（既存／新規の優先順位設計）

・ケイパビリティの言語化・訴求設計

・ホワイトペーパー／LPなどのリード獲得施策の企画・制作

・テストマーケティングの設計・実行支援

・広告運用や営業活動の立ち上げ・改善支援

広告やSNSといった特定の打ち手に縛られることなく、

各社の事業フェーズや強みに合わせて、**「上流から相談が集まる営業・マーケティングの型」**を設計・実装します。

営業やマーケティングの仕組みづくりに課題を感じている受託開発会社・SES企業の方は、

ぜひ下記メールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。

▼▼▼株式会社TorchUpについて▼▼▼

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田8-2-12 アール五反田7A

HP：https://torchup.co.jp/

2025年創業。代表取締役永田真聖。一橋大学社会学部24年度卒業。2022年よりITベンチャー企業でで年間売上4億円のオンライン診療事業の責任者を歴任し、2023年には経営幹部として大手PR会社へのM&Aにも同行。再生医療クリニックの経営とM&A業務に従事したのちに独立し、株式会社TorchUpを立ち上げた。社名の由来でもある「先の見えぬ旅路に灯をもたらす挑戦者の松明に」というビジョンのもと、経営コンサルティング・マーケティング・営業支援事業を展開。プライム上場企業から中小企業まで幅広いクライアントを対象に、戦略策定から実行まで一貫した支援を提供している。

▼▼▼本件に関するお問い合わせ先▼▼▼

株式会社TorchUp

担当：板野昌磨

Mail：torchup-info@torchup.co.jp

