ラピュタロボティクスのピッキングアシストロボット「ラピュタPA-AMR」、シスメックスRAの新工場で稼働開始。医療機器製造現場の物流自動化と人材の最適配置を支援 。

物流向けロボティクスソリューションを提供するラピュタロボティクス株式会社（東京都江東区、代表取締役 CEO：モーハナラージャー・ガジャン、以下、ラピュタロボティクス）は、シスメックスRA株式会社（長野県塩尻市、代表取締役社長 尾黒 昌彦、以下、シスメックスRA）の新工場（長野県塩尻市）へピッキングアシストロボット「ラピュタPA-AMR （Autonomous Mobile Robot） 」を納入し、稼働を開始いたしました。

シスメックスRAの新工場で稼働中のラピュタPA-AMR

●導入の背景

シスメックスRAでは、工場の新設・拡張のタイミングに併せ、それまで外部委託していた物流関連業務を内製化し、物流と製造を一体で最適化する取り組みを進めていました。

医療機器製造の現場では、深刻化する人手不足や生産変動への迅速な対応力が求められており、中でもパーツピッキングや搬送は、人の移動や待機時間が多く、付加価値を生みにくい工程として効率化が重要な課題となっていました。また、その効率化を進めるにあたっては、作業現場における安全性確保の観点からも、負荷の高い作業を省力化し、より安定した作業環境を整えることが不可欠となっていました。

ピッキングアシストロボット ラピュタPA-AMRの商品詳細はこちら

https://www.rapyuta-robotics.com/ja/solutions-pa-amr/

●シスメックスRA株式会社における「ラピュタPA-AMR」導入のポイント

1. ピッキングおよび入庫・補充作業の効率化

作業者は棚前でのピッキング作業に集中し、ラピュタPA-AMRが部品の搬送を自動で担います。

また、入庫時には補充機能を活用し、仮置き場に集められた格納予定部品を、格納モードに設定されたラピュタPA-AMRが指定の棚まで搬送。操作パネルに表示される棚番や部品情報に従って部品を格納することで、ピッキング前工程においても歩行距離や待機時間を削減し、作業負荷の軽減と高精度な部品格納を実現しています。

2. 人材の高付加価値業務へのシフト

外部業務の取込みに伴うパーツピッキング人員を抑制し、組立や検査といったより生産性の高い工程を中心とした人材獲得・編成を進めることで、工場全体の生産性向上と柔軟な人員配置を可能としました。

今後もラピュタロボティクスとシスメックスRAは、ラピュタPA-AMRを活用し、物流におけるさまざまな課題解決に向けて取り組んでまいります。

●シスメックスRA株式会社 執行役員 / プロダクショングループ担当 小澤 洋輔 様

新工場では、生産能力の拡大に加え、外部委託業務の内製化を検討する中で、限られた人材をどの工程に配置するかが重要なテーマでした。

ラピュタPA-AMRの導入により、パーツピッキングや搬送といった間接作業の負荷を軽減し、人員を組立などの付加価値の高い作業へシフトできる環境が整いつつあります。

今後も、物流と製造を一体で捉えた改善を進め、生産性の向上と働きやすい現場づくりの両立を図っていきたいと考えています。

●シスメックスRA株式会社について

所在地： 長野県塩尻市広丘野村3034番地

代表者： 代表取締役社長 尾黒 昌彦

事業内容：医療検査機器及び周辺装置等の開発・生産

URL： https://www.sysmex-ra.co.jp/index.html



●ラピュタロボティクスについて

ラピュタロボティクスは、アインシュタインをはじめ、数々の著名研究者を輩出しているチューリッヒ工科大学（ETH Zürich）発のベンチャー企業です。「ロボットを便利で身近に」(Making robotics attainable and useful for anyone)をビジョンに掲げ、世界最先端の制御技術および人工知能技術を活用した次世代クラウドロボティクスプラットフォームの開発と、ロボットソリューションの開発・導入・運用支援を行っています。世界30ヵ国以上から結集した、高い開発技術力を誇る優秀なエンジニアとバイリンガルでロボティクスに精通した営業チーム、カスタマーサクセスチームのタッグにより、お客様に最適なソリューションをご提案します。