ジュエリーブランドHirotakaより、春の訪れを祝福する「SAKURA SPEAR/ サクラ スピア」が今年も登場

ジュエリーブランドHirotakaより、春の訪れを祝福する「サクラ スピア」が新たなスタイルで今年も登場。天然石を自由に組み合わせ重ね通すデザインのスピアに、ピンクアゲートと乳白色のホワイトカルセドニーをセッティング。新作マイクロスピアには、限定ピンクオパールのストーンキャッチを。Hirotaka らしいリュクスなスタイルで桜の花びらを表現。エフォートレスな輝きを軽やかに纏って。

2026 Limited edition「SAKURA SPEAR/ サクラ スピア」

SAKURA SPEAR マイクロスピアピアスミニ ピンクオパール \99,000SAKURA SPEAR ドアノッカーピアスMサイズ ヘキサゴンピンクアゲート＆コーンホワイトカセドニー \114,400

期間：2026年2月17日(火)～ 5月11日(月)

Hirotaka 直営店および Hirotaka 公式オンラインストア https://store.hiro-taka.com/ にて販売

SPEAR / スピア

美しい天然石を、ジュエリーに込めた根源的な意味・願いを形にしたスピア=槍 に通し重ねることで、色＆立体的な広がりを楽しめる新しいスタイルのピアスコレクション。カラーやサイズの異なるストーンを自由に組み合わせ、自分好みにカスタマイズできることが魅力のひとつ。アシンメトリーなスタイルで、驚くほどデイリーなスタイリングに。

Hirotakaとは

ニューヨークの小さなトランクショーからスタートしたジュエリー・ブランド。東洋と西洋が行き交う交差点で見つけた不思議な形、熱帯の森で輝く動植物の奇妙な美しさをインスピレーションソースに、クリエイティブディレクターである井上寛崇がデザイン。抽象的・都会的に削ぎ落としたミニマルさとアートのような存在感を備えた独自のスタイルにこだわり、世界中にファンを拡大。

現在、国内に直営 ９店舗と、その他の販売拠点は 80 箇所以上、アメリカ、ヨーロッパ、中東、アジア各国にて展開。ヒロタカのジュエリーは日本の熟練した職人によるハンドメイドの確かなクオリティを守りながら、環境に配慮したサスティナブルでエシカルなものづくりと、責任あるビジネスオペレーションを実践しています。https://store.hiro-taka.com/