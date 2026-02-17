新生活のフライパン選びに、地球にもやさしい選択肢を。環境負荷の高いフッ素樹脂を極限まで減らしたフライパン『evercook GREEN（エバークックグリーン）』の着脱式セットを発売

株式会社ドウシシャevercook GREEN IH対応6点セット グリーン

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、環境負荷の高いフッ素樹脂を極限まで減らした、地球にやさしいフライパンシリーズ『evercook GREEN（エバークックグリーン）』から、着脱式フライパン「evercook fit（エバークック フィット）」のセット品を、ドウシシャ公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や一部量販店にて2月中旬より発売します。

URL ：https://www.evercook-kitchen.com/green/

【開発経緯】

「evercook GREEN（エバークック グリーン）」は、フライパンで使用するには珍しい素材PEEK（ピーク）を使用することによって、地球環境に残留しやすく使用の見直しが推奨されているPFAS（ピーファス）という有機フッ素化合物を92%カットしたLOW PFAS（低PFAS）なフライパンです。世の中のニーズに対応した、新しいフライパンの選択肢として提案しています。

環境意識への高まりから将来的にはフライパンにフッ素樹脂コーティングを使えなくなる可能性があると考え、脱PFASに向けたフライパン開発が急務となっておりました。この問題が顕在化しはじめた2017年ごろから開発に着手し、8年という月日を経て2025年に「evercook GREEN」を発売しました。本製品は、そのシリーズから新たに取っ手が取れる着脱式のフライパンセットとして発売します。

【特長】

◆落ち着いたグリーンカラー で“暮らしにフィット”

今回発売するのは、取っ手が取れる着脱式フライパン「evercook fit（エバークックフィット）」のセット品です。オール熱源対応なのでコンロを選ばず、落ち着いたグリーンカラーがどんなキッチンにもフィットします。4点セット・6点セットの2種類のセットからご家庭のニーズに合わせてお選びいただけます。

◆取っ手が取れるから“収納にフィット”

専用ハンドルがフライパンから外せるので、フライパンやポットを重ねて収納できます。煩雑になりやすいキッチンの収納スペースもコンパクトにスッキリします。

※重ねて収納する場合はフライパン内面に傷がつかないようにキッチンペーパーなどを挟んで収納してください。

◆取っ手が取れるから“オーブンにフィット”

専用ハンドルを外せばオーブン調理ができます。コンロで食材を炒めてからそのままオーブンへ入れることができるので、余計な洗い物が増えません。

◆お皿代わりに使えるから“食卓にフィット”

専用ハンドルを外せばお皿のように使用できるので、できたての料理をそのまま食卓に出すことができます。フライパンの内面はブラックなので、料理の色味を引き立て上質な食卓を演出します。

◆蓋をして “冷蔵庫にフィット”

専用ハンドルを外せばコンパクトになるので、蓋をして冷蔵庫に保存ができます。面倒な移し替えもいらず、洗い物も増えません。おかずも鍋ごと保存しておけば、翌日の温めなおしも簡単です。

※長期間（一昼夜または一日以上）の保存を行う場合は、別の容器に移し替えてください。

◆狭いシンクにも、食洗機にも “洗い物にフィット”

専用ハンドルを外せば、フライパンをまるでお皿のように丸洗いできて清潔にご使用いただけます。汚れがつきにくく水切れのよい、ストレスフリーな洗いあがりです。食器洗浄機や食器乾燥機にも対応しています。

◆金属製ツール使用可能

コーティングの硬度が高くキズがつきにくいから、ツールを選ばず調理の幅が広がります。金属製のヘラも使用できます。

◆PFASを92％カットしたLOW PFAS(低PFAS)フライパンで環境にやさしい

evercook GREENは環境負荷の高いPFAS（ピーファス：フッ素）の代わりにPEEK（ピーク）という素材を使用することで、PFASを従来品から92％もカットすることに成功しました。LOW PFASのロゴは従来品と比較して、PFAS90％以上カットを表しています。フライパンをevercook GREENに替えることで、環境にやさしい選択ができます。evercook GREENのフライパンは、PFASの使用に懸念を抱いている方や、何か少しでも環境のためにできることはないかとお考えの方へおすすめです。

PEEK（ピーク）とは

ポリエーテルエーテルケトン(Poly Ether Ether Ketone) の略称で、スーパーエンジニアリングプラスチックに分類されるプラスチックの一種です。優れた耐熱性、耐久性、耐摩耗性を持ち、航空宇宙や医療、自動車産業など最先端の現場で活躍している素材です。日本の食品衛生法や米国FDA（食品医薬品局）などの規格を満たしており、食品接触用途にも使用できます。

PEEKは硬度が高いため成形や加工に高度な技術が必要であり、フライパンのコーティングとして塗布するまでに、かなりの年月がかかりました。 特に１.PEEKを塗料化すること、２.PFAS（フッ素コーティング）を90%以上カットしながら、フライパンのノンスティック性（こびりつきにくさ）を確保すること、３.PEEK塗料とフライパン本体のアルミニウム合金との密着性の3点には、開発チームも大変苦労しました。

◆PEEK樹脂を使用した内面コーティングとアンカー構造

evercook GREENは、フライパン本体のアルミニウム合金に2層のコーティングがされています。１層目のベースコートにはPEEK樹脂を、２層目のトップコートには、PEEK樹脂とPFAS（フッ素）の混合コーティングが塗布されています。

そのコーティングがより長く保たれるように、従来のevercookと同様にアンカー構造を採用しています。フライパンの素材であるアルミニウム合金に独自のアンカー構造を施すことで、アルミニウム合金と内面のコーティングが強固に結びつきます。

◆500日保証付き

本体内面のコーティングのはがれに対して500日保証※をつけています。一台を長く使えるから、環境にもやさしいフライパンです。

※保証対象：本体内面のコーティングのはがれとは、皮がめくれるようにアルミ素地から塗膜面が全体的に浮き上がりはがれる状態を指します。強い火力や空だきにより温度が上がり過ぎて変形・変色・焦げつき、気泡、貼り底のはがれ、使用により発生したキズにつきましては保証対象外となります。

【商品概要】

名称 ：evercook GREEN IH対応4点セット グリーン

型番 ：EFGST4

セット内容 ：フライパン22cm、

フライパン26cm深型、

回転ハンドル立つ兼用カバー20～26cm、

専用ハンドル

熱源 ：オール熱源対応

希望価格 ：14,850円（税込）

名称 ：evercook GREEN IH対応6点セット グリーン

型番 ：EFGST6

セット内容 ：フライパン20cm、

フライパン26cm、

ポット20cm、

ポット用プラスチックふた20cm、

シリコーンリング付きガラス蓋20cm、

専用ハンドル

熱源 ：オール熱源対応

希望価格 ：16,280円（税込）

URL ： https://www.evercook-kitchen.com/green/

【会社概要】

商号 ： 株式会社ドウシシャ

代表者： 代表取締役社長 野村 正幸

所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ： 1977年1月

資本金： 49億93百万円

URL ： https://www.doshisha.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室 （平日 9：00～17：00）

Tel：0120-104-481

※プレスリリース記載の情報は、発売日現在の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。