共有地図アプリ「LivMap」、マップルの地図と連携開始。視認性の高い地図で、フィールド業務のDXを推進。

株式会社はんぽさき

株式会社はんぽさき（東京都港区、代表取締役：小林俊仁、以下「当社」）が提供する、チームで使う共有地図アプリLivMap（リブマップ、以下「LivMap」）において、マップルの地図データ（以下「マップルの地図」）が背景地図として利用可能になりました。

LivMapは、組織内でさまざまな情報を管理・共有することで、フィールド業務のDX化を低コストで実現する地図アプリです。道路管理・除雪管理・インフラ点検など、さまざまな分野で活用が進んでいます。

今回利用可能となったマップルの地図は、長年にわたり地図制作を手がけてきた、株式会社昭文社ホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 黒田茂夫、東証コード 9475）の子会社である株式会社マップル（本社：同上、代表取締役社長 大日方祐樹、以下「マップル」）が提供する視認性に優れたデジタル地図です。

このマップルの地図がLivMapに加わることで、現場で「見やすく」「迷わず使える」地図環境をさらに強化します。

■ マップルの地図 × LivMapの連携がもたらす現場業務への効果

現場作業では、「見やすさ」「正確さ」「誰でも直感的に使える地図」が欠かせません。当社はこれまでLivMapを通じてフィールド業務のDX化を支援してきましたが、そのなかで地図の信頼性と視認性が業務効率を大きく左右することを再認識してきました。

今回LivMapに搭載されたマップルの地図には主に以下のような特長があります。

- 国道や県道など道路種別の色分けに優れ、道路幅も直感的に把握できる- 町名、街区、番地などの住所注記が読み取りやすい- 町域ごとに色分けされ、行政区域の境界がわかりやすいLivMap上で表示したマップルの地図

マップルの地図の優れた視認性により、LivMap上での情報共有がよりスムーズになり、現場作業のスピード向上に貢献します。

１. 電話で聞き取った住所でも、位置を迷わず特定

マップルの地図は、町名や番地などの住所表記が見やすく、道路の位置関係を直感的に把握できます。そのため、住民から口頭で伝えられた住所でも、場所を正確に特定しやすくなります。

２. 作業員どうしの位置把握やルート判断がスムーズに

県道・市道などの道路種別や道路幅がわかりやすく表現されたマップルの地図により、作業エリアやルートの管理が容易になります。

すでにLivMapが活用されている除雪作業などにおいても、互いの位置関係がより把握しやすくなります。

■ LivMap使用団体でのマップルの地図に対するご感想

リリースに先立ち、現在LivMapをご利用中の団体の方にアプリ上でマップルの地図を見ていただきました。

● A市収納課ご担当者様

- 車での現地訪問時に見やすく便利だと感じた。標準地図との併用でさらに管理がしやすくなりそう。- 交差点名や県道・国道表示がわかりやすい点が、業務上特に有益だと感じる。

● B市除雪課ご担当者様

- コンビニやガソリンスタンドなどの表記がわかりやすい。色彩がはっきりしているため、場所の特定がすばやくできる。- 市境の破線表示もわかりやすく、どちらの市の管轄か把握しやすい。

目標物や地名がはっきりわかる点について、特にご好評をいただきました。また、「マップルの地図が非常に見やすいのでこれからもLivMap利用の際に継続して使用したい」とのお声もありました。

■ これまでのLivMapの現場活用事例

LivMapは社会インフラを支えるさまざまなフィールド業務での活用が進んでいます。

ユーザーからは、

- 「電話や無線による連絡のストレスが大幅に減った」- 「巡視や点検の状況を地図上で把握でき、作業効率が上がった」

といった声が寄せられています。

１. 道路・河川の現況把握の効率化２. 除雪業務における情報共有の効率化３. 水道管理における台帳のDX化、巡視点検の効率化

今回のマップルの地図との連携により、LivMapを使用した現場DX支援をさらに加速できると考えています。今後も、現場の声をもとに、機能改善と開発を進めてまいります。

＜ LivMap サービス概要＞

共有地図 LivMapは、「デジタル地図によるフィールド業務のDX」を実現するアプリです。道路管理・除雪管理・電力業・配送業・水道管理・林業・災害対応などの現場で利用が進んでいます。

１. 必要な地図を現場に持ち出し、

２. 現場の状況をリアルタイムに把握・蓄積する

この2点を、低コストで実現します。

LivMap の機能や特徴- 名称：LivMap（リブマップ）- 内容：チームで使う共有地図- LivMap無料版：あり- LivMap有料版料金：1ユーザーあたり月額880円～（税込）- サイト：https://livmap.co/- お問い合わせ：https://livmap.co/contact＜株式会社はんぽさき＞

地理情報の管理・共有化にまつわる社会課題を解く会社

所在地：東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズガーデンプラザB 5F

代表取締役：小林 俊仁

設立：2020年6月11日

会社HP：https://www.hampo.co/

TEL：03-6161-6035