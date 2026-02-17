NOT A HOTEL、シリーズCおよびデットファイナンスにより総額101億円の資金調達を実施

NOT A HOTEL株式会社

NOT A HOTEL株式会社（東京都中央区、以下「NOT A HOTEL」）は、オーナー体験の更なる向上および拠点数の拡大を目的に、第三者割当増資（エクイティ）ならびに金融機関による借入（デット）を組み合わせた総額約101億円の資金調達を実施したことをお知らせいたします。

■資金調達の概要

＜第三者割当増資（シリーズC）＞

- 調達額：25.98億円- 引受先：Minerva Growth Partners（代表取締役：長澤啓、村島健介）株式会社セコイア（代表取締役：田中良和）Hillhouse Investment Management / Rava PartnersSuMi TRUSTイノベーション2号ファンド（三井住友信託銀行CVCファンド）等- 備考：第三者割当増資と合わせて既存株主による一部のシリーズC投資家への株式譲渡（セカンダリー取引）20.59億円を別途執行し、総額46.57億円の取引を行いました。

＜デットファイナンス＞

- 調達額：75億円- 借入先：金融機関18社- 備考：累計調達額は、2026年1月末時点の融資実行額及びコミットメントラインの合計となります。

※今回の調達により、累計調達額は332億円（エクイティ累計139億円、デット累計193億円）となります。

■資金調達の使途

創業以来、NOT A HOTELは全国9拠点の開業、累計契約高約650億円、オーナー数1,100名超を達成するなど、着実な成長を遂げてきました。世界的な建築家やクリエイターの感性に、独自のテクノロジーとホスピタリティを融合。さらにはセカンダリーマーケットの提供やモビリティサービス「NOT A GARAGE」など、オーナー体験を広げる新たな試みも次々と展開しています。

今回の資金調達により、既存事業の成長を一段とスピードアップさせるとともに、オーナー体験をより深めるための集中投資を実行し、NOT A HOTELが掲げる「日本の価値を上げる」というミッションの実現に向けて取り組んでまいります。

■NOT A HOTEL株式会社について



NOT A HOTELは「日本の価値を上げる」をミッションに、建築、テクノロジー、ホスピタリティを融合させた別荘を提供しています。世界的な建築家やクリエイターが手がける唯一無二の建築を中心に、専用ヘリコプターやクルーザーによるシームレスな移動、そして土地の魅力を味わうパーソナルなサービスを組み合わせた体験を届けています。

会社名：NOT A HOTEL株式会社

代表者：濱渦 伸次 / 江藤 大宗

設立：2020年4月1日

事業内容：NOT A HOTELの企画・販売・運営

URL：https://www.notahotel.com/

ニュースレター：公式サイトトップページ下部のフォームよりご登録ください

X：@notahotel_inc（https://twitter.com/notahotel_inc）

Facebook：@NOTAHOTEL.official

Instagram：notahotel_official（https://www.instagram.com/notahotel_official/）

YouTube：https://www.youtube.com/@NOTAHOTEL

お問い合わせフォーム：https://notahotel.com/contact