12点そろえても13万円以下！「ナチュラル＆ブラック家具KPシリーズ」特集ページをニトリネットで公開

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、公式通販サイト「ニトリネット」にて、『ナチュラル＆ブラック家具KPシリーズ』特集ページを2026年2月6日（金）より公開いたしました。

【特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/feature/furniturecoordinates/kp-series/(https://www.nitori-net.jp/ec/feature/furniturecoordinates/kp-series/)

本シリーズは「シンプルの中に個性がある。手ごろな価格で、自分らしい空間を。」をコンセプトに、ナチュラルな木目とブラックフレームを基調とした、さまざまなお部屋に調和する家具シリーズです。

簡単に組み立てができること、そしてお部屋を丸ごとコーディネートできることを念頭に企画。物価高が続く中でも、新生活に必要な家具を無理なくそろえていただけるよう、「安さ」を最優先に商品設計を行いました。その結果、お部屋の家具を12点そろえても13万円以下という、ニトリならではの価格を実現しています。

シンプルなデザインだからこそ、組み合わせは自由。リビング・ワークスペース・ダイニングまで、空間全体を統一感のあるコーディネートでそろえることができます。

ご好評を受け、このたびニトリネットにて特集ページを公開いたしました。

おすすめのコーディネート例をはじめ、シリーズの魅力をまとめてご紹介。迷わず、スムーズに選べるラインアップと分かりやすい組み合わせ提案により、初めての一人暮らしや新生活のスタートを力強く後押しします。

ぜひ特集ページをご覧いただき、理想のコーディネートや模様替えをお楽しみください。

ニトリでは今後も、暮らしをより便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■掲載アイテムをシーン別にご紹介 ※価格はすべて税込表記

■ダイニング

・ダイニングテーブル5点セット(KP512 110)

価格：19,990円

■リビング

・コンパクトソファ 布張りタイプ (KP511)

価格：19,990円

・センターテーブルセット(KP501)

価格：9,990円

■ワークスペース

・システムデスク(KP509N)

価格：7,990円

・コンパクトオフィスチェア(OC003 PVC)

価格：7,990円

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。