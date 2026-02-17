「そのAI、本当に使っていいですか？」大反響のAIガバナンス実務フレームワークを実践解説する無料ウェビナー開催

株式会社MONO BRAIN

株式会社MONO BRAIN（本社：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 真規）は、先日公開した「AIガバナンス実務フレームワーク」に大変多くの反響をいただいたことを受け、本フレームワークの実務活用方法を解説する無料ウェビナーを開催いたします。

開催の背景

2月12日に公開した

『「どのAIを、どの状態なら使ってよいのか」を判断可能に

―― 50名超の実務家レビューを経て、AIガバナンス実務フレームワークを無料公開』

(URL: https://modelsafe.jp/column/iBzCmJ7s)

に対し、以下のような具体的な問い合わせが多数寄せられました。

- 監査や規制対応に備えるには何が必要か- 実際にどのように記入・活用すればよいのか

こうした声を受け、本ウェビナーでは、参加者自身がその場で確認できる実践形式で解説します。

■ なぜ今、AIガバナンスが必要なのか

生成AIの活用が広がる一方で、「動いているが説明できないAI」を抱える企業も増えています。

AIは一度学習したデータを後から消すことが難しく、設計段階の判断が将来のリスクを左右します。

事故発生時に問われるのは「正常に動いていたか」ではなく、「なぜその設計・運用判断を行ったのかを説明できるか」です。

本ウェビナーでは、企業がAIを“説明できる状態”で運用するための実務観点を整理します。

■ ウェビナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118521/table/52_1_98000566d507a543ee570b19290bf4d6.jpg?v=202602170151 ]

■お申し込み

お申込みはこちらから

URL : https://modelsafe.jp/webinar/2026-02-16_ai_governance_practical_framework

AIは「導入したか」ではなく、「説明できる状態で運用しているか」が問われる時代に入っています。

本ウェビナーは、自社AIの現在地を構造的に把握するための実践セッションです。