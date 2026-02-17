広島の自動車部品メーカーの技術が“勝ち”を呼び込む！？広島東洋カープとコラボしたヘアコーム「勝ちグシ」を数量限定発売。

柿原工業株式会社

柿原工業株式会社（本社：広島県福山市、代表取締役：柿原邦博）によるライフスタイルブランド「LumiKA+（ルミカプラス）」は、地元球団である広島東洋カープとコラボレーションした新商品「勝ちグシ」を2026年2月4日（水）より、公式オンラインストア、広島東洋カープ公式サイトおよびオフィシャルグッズショップにて数量限定で販売開始いたしました。

開発背景：地元の“勝利”を技術で応援したい

LumiKA+公式オンラインストア :https://lumikaplus.official.ec/

柿原工業は、長年、高級自動車の内外装品への樹脂めっき加工を専門としてきました。その高い技術をBtoCへ転用したブランド「LumiKA+」から、この度、地元広島が誇る「広島東洋カープ」との待望のコラボが実現。

単なる応援グッズに留まらず、プロ仕様の技術で「髪を整え、勝利（勝ち）を呼び込む準備をする」という想いを込めて「勝ちグシ」と命名しました。

商品の特徴

「勝ちグシ」は、LumiKA+の人気商品「プラチナローズコームシルバー」をベースに、カープ仕様の特別デザインを施した逸品です。

1. 高級車と同等の「プラチナサテン(R)めっき」技術

日本の高級自動車にも採用されている、柿原工業独自の特殊装飾めっき「プラチナサテン(R)（登録商標）」を施しています。金属のような重厚感のある輝きを放ちながら、ABS樹脂製のため非常に軽量で持ち運びにも適しています。

2. 静電気を抑え、髪を傷めない機能性

特殊な樹脂めっき加工により、髪への摩擦を低減。冬場の乾燥による静電気を逃がし、梳かすだけでキューティクルを整えます。先端を丸く加工しているため頭皮に優しく、観戦前や外出先でのヘアセットに最適です。

3. “ばらのまち福山”と“カープ”の融合デザイン

持ち手部分には、カープのロゴと可愛らしいハートマークを配置。さらに、柿原工業の所在地であり「ばらのまち」として知られる広島県福山市を象徴する「ばら」のワンポイントがあしらわれています。

こんなシーンにおすすめ

髪に優しい”勝ちグシ”深みのある赤色のパッケージカープロゴとハートのワンポイント福山を象徴するばらのレリーフ(裏面)

観戦前の身だしなみに： 勝利への願いを込めて、ヘアスタイルを完璧に。

さりげないカープ女子・男子のアイテムとして： 日常使いできる上質なカープグッズを求める方へ。

大切な人へのギフトに： 広島ならではの技術とチーム愛が詰まった、他にはないプレゼントとして。

勝ちグシ販売詳細

LumiKA+公式オンラインストア :https://lumikaplus.official.ec/

本商品は公式オンラインストアおよび広島東洋カープ公式サイトにて販売しております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/175049/table/3_1_d579ca24a73ec4a8e7228d6bc0f19d80.jpg?v=202602171151 ]広島東洋カープ公式サイ ト :https://www.shop.carp.co.jp/shop/i73930.htmlLumiKA+公式オンラインストア :https://lumikaplus.official.ec/

※マツダスタジアム内のグッズショップでもお買い求めいただけます。

※数量限定販売のため、在庫がなくなり次第販売終了となります。

柿原工業株式会社について

会社名：柿原工業株式会社

設立：昭和37年4月

資本金：9000万円

代表者：代表取締役 柿原邦博

従業員数：240名（2025年4月現在）

所在地：広島県福山市箕沖町99-13

TEL（代表）：084-953-8100

お問い合わせ：https://www.kakihara.co.jp/contact-us/