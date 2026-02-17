【ご好評につきエコムシュウEMY-4517Bキャンペーン終了】　　　　個室や小規模施設に最適！コンパクトな使用済みおむつパック機「エコムシュウ COLON（コロン）」のキャンペーンを3月末まで実施中

ケアフォート株式会社

ケアフォート株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：春山泰三）は、医療・介護・保育の現場で感染対策と臭気対策を同時に実現する使用済みおむつパックシステム「エコムシュウ コロン」の特別キャンペーンについてお知らせいたします。

先般より実施しておりました新モデル「EMY-4517B（カートリッジ式バッテリータイプ）」を対象としたキャンペーンにつきましては、大変ご好評をいただき、予定数量に達する見込みのため期限内での終了とさせていただきます。 一方で、省スペース設置に特化したコンパクトモデル「エコムシュウ COLON（コロン）／型式：EMY-3530B」につきましては、3月末まで引き続きキャンペーンを実施いたします。

年度末に向けた衛生環境の見直しや、個室・トイレ等の限られたスペースでの感染対策をご検討中の施設様にも最適な機会となっております。

■キャンペーン概要

対象機種： エコムシュウ COLON（型式：EMY-3530B）

期間： 2026年3月末日まで

内容：1台につき専用パックテープCC-350G30（350mm巾×30M巻）1ケース10本入り 標準価格\20,000（税抜）相当をプレゼント致します。

※キャンペーン価格につき、限定100台、ご注文書優先とさせて頂くことをご了承願います。

※キャンペーン期間中であっても、販売台数が100台に達した場合キャンペーンは終了となります。

※キャンペーン価格については、弊社営業担当者までお問合せ願います。

◆◇◆◇◆エコムシュウ COLON（EMY-3530B）の特徴◆◇◆◇

「エコムシュウ」は、専用のパックテープで使用済みおむつや感染性廃棄物を密封し、菌・ウイルスや臭いを閉じ込めるシステムです 。中でも「COLON（コロン）」は、取り回しの良さに特化したモデルです。

狭い場所にも収まるコンパクト設計 通常モデル（4517B）と比較して奥行きが10cm短く設計されています（W440×D485×H900mm）。病室や居室、トイレ、脱衣所などの限られたスペースにも設置しやすく、動線を邪魔しません 。

内蔵バッテリーで電源のない場所でも稼働 バッテリー内蔵タイプのため、コンセントがない場所でも使用可能です。フル充電で約6時間の連続稼働（無負荷運転時）が可能で、移動しながらの回収業務にも対応します 。

強力な防臭・感染対策 特殊素材のパックテープが、大腸菌やノロウイルス、インフルエンザウイルスなどの菌・ウイルスを封じ込め、7日間経過後も検出されない高い密封性を誇ります 。臭い漏れについても、97%の方が「感じない」と回答しており、快適な療養環境を提供します 。

簡単操作 おむつを投入するだけの「オートモード」を搭載しており、誰でも簡単に均一な処理が可能です 。

■エコムシュウのラインナップについて 現在、エコムシュウは以下の2モデルで展開しております 。

EMY-4517B（通常タイプ）： カートリッジ式バッテリー搭載。連続稼働や災害時のBCP対策に適した多人数処理用 。

EMY-3530B（コンパクトタイプ）： バッテリー内蔵。小回りが利き、個室や小規模施設に最適な「COLON（コロン）」 。 ※旧モデル「EMY-4550B」は廃番となっております 。

■会社概要

・社 名：ケアフォート株式会社

・本 社：東京都千代田区神田淡路町2丁目105 ワテラスアネックス1307

・代表者：代表取締役 春山泰三

・設 立：2021年9月

・事業内容：エコムシュウおよび医療介護関連製品の販売

・Webサイト：https://www.carefort.co.jp/