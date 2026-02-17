【ライフステージ別】「子育て世帯」ほど車の維持費を重視？購入検討経験者の51.7％が「障壁あり」と回答

株式会社NEXER

■ライフステージ別に見る車購入のリアル

車は便利な移動手段である一方、購入や維持にかかる費用は決して小さくありません。

ライフステージの変化によって車の必要性を感じるようになる人も少なくないでしょう。

ということで今回はグーネット中古車と共同で、事前調査で「車を持っていない」と回答した全国の男女258名を対象に「車購入に対するネック」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとグーネット中古車による調査」である旨の記載

・グーネット中古車（https://www.goo-net.com/）へのリンク設置

「車購入に対するネックに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年1月30日 ～ 2月12日

調査対象者：事前調査で「車を持っていない」と回答した全国の男女

有効回答：258サンプル

質問内容：

質問1：現在、車の購入（新車・中古車を問わず）を検討していますか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：車の購入を検討するうえで、「ネック（障壁）」に感じている点はありますか？

質問4：車の購入を検討するうえで、特に「ネック（障壁）」に感じている点を教えてください。

質問5：その理由を教えてください。

質問6：現状から「こうなれば車購入を検討できる」と思う条件を、ひとつだけ選んでください。

質問7：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■既婚・子どもなしの82.9％が「車の購入を検討したことはない」と回答

まず、車の購入検討状況について家族構成別に調査しました。

家族構成別に見ると「既婚・同居の子どもなし」の層で「検討したことはない」が82.9％と最も高く、「独身」は76.7％、「既婚・同居の子どもあり」では75.6％でした。

一方で「既婚・同居の子どもあり」の層では「現在、具体的に検討している」「いずれ購入したいと考えている」が合わせて9.7％と、ほかの層に比べてやや高い傾向が見られました。

具体的に検討している・いずれ購入したいと考えている理由を家族構成別に聞いてみたので、一部を紹介します。

「独身」

・便利になりそうだから（40代・女性）

・雨の日便利（40代・男性）

「既婚・同居の子どもなし」

・車に憧れがあるため（20代・女性）

「既婚・同居の子どもあり」

・ないと困るから（60代・男性）

・旅行に行きたいので（60代・男性）

次に、検討したことはない理由についても聞いてみたので、一部を紹介します。

「独身」

・免許証持ってない（30代・女性）

・費用がかかるため（40代・男性）

・公共交通機関の利用に慣れている（30代・男性）

「既婚・同居の子どもなし」

・維持費がかかるから（50代・男性）

・夫が持っているので別に私は今必要としていない（30代・女性）

・経済的余裕がないので（30代・女性）

「既婚・同居の子どもあり」

・電車で充分（40代・男性）

・自分自身が車を使わないから（40代・女性）

・車を持たないことが一番の節約だから（30代・女性）

独身の方では免許の有無や費用面が中心の理由となり、既婚・子どもなしの方では配偶者が車を所有しているケースや経済面での理由が多く見られました。既婚・子どもありの方では「節約のため」としてあえて車を持たない選択をしている様子がうかがえます。

■51.7％が、車の購入検討にあたり「ネックがある」と回答

続いて、車の購入を検討したことがある方に、購入を検討するうえで「ネック（障壁）」に感じている点があるかを聞いてみました。

その結果「ある」が51.7％、「ない」が48.3％でした。車の購入を一度でも考えたことがある人のうち、約半数が何らかの障壁を感じていることがわかります。

さらに「ある」と回答した方にその内容を聞いてみました。

最も多かったのは「車両価格」で50.0％で、半数の人が車両本体の価格をネックに感じています。次いで「維持費（税金・保険・車検）」が30.0％、「駐車場代・駐車場の確保」と「ローン・支払い負担」がそれぞれ3.3％でした。

「車両価格」「維持費（税金・保険・車検）」の回答理由について具体的に聞いてみたので、一部を紹介します。

「車両価格」

・物価高の中で、乗る機会が少ない自動車を購入したいとは思えないです。（50代・男性）

・まず車両価格が高いから気軽には買えない（40代・男性）

・近年の物価高で、車の値上げも激しいから（50代・男性）

「維持費（税金・保険・車検）」

・駐車場代だけでもかなりかかるし、ガソリン代も高いから。（50代・女性）

・維持費がかかるのはネックだと思うから（40代・男性）

・休日しか乗ることがないため（20代・女性）

「車両価格」では、物価高による値上がりへの切実な声が多く挙がりました。一方「維持費」については、「休日しか乗らないのに維持費がかかる」といったコストパフォーマンスへの疑問も見られました。

■「子育て世帯」の24.4％が、車購入の条件として「維持費が抑えられる」を選択

最後に「こうなれば車購入を検討できる」と思う条件をひとつだけ選んでもらいました。

家族構成ごとに結果を見ていきます。

独身の方は「維持費が抑えられる」が15.5％、「車両価格が下がる／手頃になる」が14.3％で、ほぼ同じ割合となっています。

それぞれの理由を一部紹介します。

「維持費が抑えられる」

・車はとにかく維持費が大変なイメージなので（30代・女性）

・維持費はずっとかかるものだから。（30代・男性）

・経費的に一度買って終わりではないので（50代・女性）

「車両価格が下がる／手頃になる」

・購入価格が下がる事が所持する上で一番大事だと感じるため（40代・男性）

・価格が高いので手が出しづらいから（30代・女性）

・安ければ手が届く（50代・男性）

独身の方は維持費と車両価格がほぼ同率で、車にかかるコスト全般を障壁と捉えていることがわかります。

既婚・同居の子どもなしの方は「維持費が抑えられる」と「仕事や生活環境の変化」がともに14.6％でした。

それぞれの理由を一部紹介します。

「維持費が抑えられる」

・公共交通を使うよりも維持費のほうが得になれば検討できる。（50代・女性）

・車検や保険料が高いので、それが安ければ持てるかもしれません（50代・女性）

・節約したいため（20代・女性）

「仕事や生活環境の変化」

・生活圏が不便なところだったり仕事で必要性があれば仕方がないから（50代・女性）

・環境が変われば条件も変わってくると思うから。（60代・女性）

・田舎暮らしならば必要性に応じて購入する（40代・女性）

子どものいない既婚世帯では、維持費への意識に加えて「環境が変われば」という条件付きの回答が目立ちました。現時点では公共交通機関で事足りているものの、転居や仕事の変化があれば購入を考えるという柔軟な姿勢がうかがえます。

注目すべきは「既婚・同居の子どもあり」の層です。

「維持費が抑えられる」が24.4％と、ほかの家族構成に比べて突出して高い割合を示しました。「車両価格が下がる／手頃になる」と「仕事や生活環境の変化」がそれぞれ9.8％と続いています。

それぞれの理由を一部紹介します。

「維持費が抑えられる」

・長期的にみて負担になるから。（40代・女性）

・維持費が高い（50代・女性）

・維持費がかかるから、一旦、古い車を廃車した。（60代・男性）

「仕事や生活環境の変化」

・必要があれば考えるから（40代・女性）

・環境が変わって必要になるかもしれない（50代・男性）

・必要になれば（50代・男性）

「一旦、古い車を廃車した」という声からは、かつて車を所有していたものの維持費の重さから手放した経験を持つ方がいることもわかりました。子育て世帯にとって、車は「あれば便利」ではなく「維持できるかどうか」が購入判断の最大のポイントなのかもしれません。

■まとめ

今回の調査では、車を持っていない人のほとんどが購入を検討したことすらなく、「そもそも必要ない」という考えが根強いことがわかりました。購入を検討したことがある人でも半数以上が障壁を感じており、最大のネックは車両価格と維持費です。

とくに子育て世帯では維持費への意識が高く、ライフステージによって車に求める条件が異なることも明らかになりました。中古車やカーシェアリングなど多様な選択肢を活用することで、自分のライフスタイルに合った車との付き合い方を見つけられるのではないでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとグーネット中古車による調査」である旨の記載

・グーネット中古車（https://www.goo-net.com/）へのリンク設置

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作