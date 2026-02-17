【新店OPEN】チョコレートとラスクのお店「ナナイロスノー」小樽本店2/20グランドオープン！！

株式会社ナナイロスノー

株式会社ナナイロスノーは、小樽堺町通り商店街にチョコレートとラスクのお店『ナナイロスノー小樽本店』を2026年2月20日(金) 9：30にオープンいたします。

ナナイロスノーについて

小樽のまちは、季節や天気によって、いつも違う表情を見せてくれます。真っ白な雪の日も、晴れた港の光も、どれもがこのまちの“七色”の魅力。また、真っ白な雪の世界にも、光があたると七色の輝きが生まれます。「ナナイロスノー」は、そんな小樽の景色のように、一瞬のきらめきで人の心をふわっとあたためるお菓子でありたい──そんな願いを込めて名づけました。

取扱い商品のご案内

マカダミアナッツにチョコレートをコーティングしたショコラボール

ショコラボールアソート（10個入） \1,350(税込)

ショコラボール（7個入） 各\864(税込)

リンゴビターラズベリー抹茶ブルーベリーイチゴキャラメル

素材と食感にこだわったバラエティ豊かなラスク

キャラメルアーモンド8枚入 \648(税込)シュガーバター8枚入 \594(税込)ベイクドショコラ 80ｇ \594(税込)期間限定 ミルクチョコレート5枚入 \972(税込)

店舗情報

【 店 名 】ナナイロスノー 小樽本店

【 住 所 】〒047-0027北海道小樽市堺町5番33号

【アクセス】JR小樽駅より徒歩15分

【 電 話 】0134-64-6620

【営業時間】9:30～17:30

【定 休 日 】なし（季節によって変動あり）

【 公 式 サ イ ト 】https://nanairo-snow.com/

【公式Instagram】@nanairosnowotaruhonten

オープン記念特典

★プレオープン 2/19(木) １２：００～１７：００

・特典１. アンケートにご回答でショコラボール2個プレゼント！

・特典２. 1会計につきが\1,620(税込)以上のお買上げでお好きなソフトクリーム１つプレゼント！

★グランドオープン 2/20(金) 9：3０～１７：3０ 【特典期間：2/20～25】

・特典１. オープン記念「お楽しみ袋」数量限定販売！

・特典２. お買い物頂いた全てのお客様に、次回ご利用できるテイクアウト無料券をプレゼント！

・特典３. 公式Instagramフォローでラスク１枚プレゼント！