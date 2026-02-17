【新店OPEN】チョコレートとラスクのお店「ナナイロスノー」小樽本店2/20グランドオープン！！

株式会社ナナイロスノー

株式会社ナナイロスノーは、小樽堺町通り商店街にチョコレートとラスクのお店『ナナイロスノー小樽本店』を2026年2月20日(金) 9：30にオープンいたします。




ナナイロスノーについて

小樽のまちは、季節や天気によって、いつも違う表情を見せてくれます。真っ白な雪の日も、晴れた港の光も、どれもがこのまちの“七色”の魅力。また、真っ白な雪の世界にも、光があたると七色の輝きが生まれます。「ナナイロスノー」は、そんな小樽の景色のように、一瞬のきらめきで人の心をふわっとあたためるお菓子でありたい──そんな願いを込めて名づけました。







取扱い商品のご案内

マカダミアナッツにチョコレートをコーティングしたショコラボール



ショコラボールアソート（10個入）　\1,350(税込)


ショコラボール（7個入）　各\864(税込)



リンゴ

ビター

ラズベリー

抹茶


ブルーベリー

イチゴ

キャラメル



素材と食感にこだわったバラエティ豊かなラスク



キャラメルアーモンド8枚入　\648(税込)

シュガーバター8枚入　\594(税込)


ベイクドショコラ 80ｇ　\594(税込)

期間限定 ミルクチョコレート5枚入　\972(税込)


店舗情報

【 店 名 】ナナイロスノー　小樽本店


【 住　 所 】〒047-0027北海道小樽市堺町5番33号


【アクセス】JR小樽駅より徒歩15分


【 電　 話 】0134-64-6620


【営業時間】9:30～17:30


【定 休 日 】なし（季節によって変動あり）


【 公 式 サ イ ト 】https://nanairo-snow.com/


【公式Instagram】@nanairosnowotaruhonten






オープン記念特典


★プレオープン　2/19(木)　１２：００～１７：００


　・特典１.　アンケートにご回答でショコラボール2個プレゼント！


　・特典２.　1会計につきが\1,620(税込)以上のお買上げでお好きなソフトクリーム１つプレゼント！



★グランドオープン　2/20(金)　9：3０～１７：3０　【特典期間：2/20～25】


　・特典１.　オープン記念「お楽しみ袋」数量限定販売！


　・特典２.　お買い物頂いた全てのお客様に、次回ご利用できるテイクアウト無料券をプレゼント！


　・特典３.　公式Instagramフォローでラスク１枚プレゼント！