【新店OPEN】チョコレートとラスクのお店「ナナイロスノー」小樽本店2/20グランドオープン！！
株式会社ナナイロスノー
ナナイロスノーについて
ショコラボールアソート（10個入） \1,350(税込)
リンゴ
ビター
ラズベリー
抹茶
ブルーベリー
イチゴ
キャラメル
キャラメルアーモンド8枚入 \648(税込)
シュガーバター8枚入 \594(税込)
ベイクドショコラ 80ｇ \594(税込)
期間限定 ミルクチョコレート5枚入 \972(税込)
株式会社ナナイロスノーは、小樽堺町通り商店街にチョコレートとラスクのお店『ナナイロスノー小樽本店』を2026年2月20日(金) 9：30にオープンいたします。
ナナイロスノーについて
小樽のまちは、季節や天気によって、いつも違う表情を見せてくれます。真っ白な雪の日も、晴れた港の光も、どれもがこのまちの“七色”の魅力。また、真っ白な雪の世界にも、光があたると七色の輝きが生まれます。「ナナイロスノー」は、そんな小樽の景色のように、一瞬のきらめきで人の心をふわっとあたためるお菓子でありたい──そんな願いを込めて名づけました。
取扱い商品のご案内
マカダミアナッツにチョコレートをコーティングしたショコラボール
ショコラボールアソート（10個入） \1,350(税込)
ショコラボール（7個入） 各\864(税込)
リンゴ
ビター
ラズベリー
抹茶
ブルーベリー
イチゴ
キャラメル
素材と食感にこだわったバラエティ豊かなラスク
キャラメルアーモンド8枚入 \648(税込)
シュガーバター8枚入 \594(税込)
ベイクドショコラ 80ｇ \594(税込)
期間限定 ミルクチョコレート5枚入 \972(税込)
店舗情報
【 店 名 】ナナイロスノー 小樽本店
【 住 所 】〒047-0027北海道小樽市堺町5番33号
【アクセス】JR小樽駅より徒歩15分
【 電 話 】0134-64-6620
【営業時間】9:30～17:30
【定 休 日 】なし（季節によって変動あり）
【 公 式 サ イ ト 】https://nanairo-snow.com/
【公式Instagram】@nanairosnowotaruhonten
オープン記念特典
★プレオープン 2/19(木) １２：００～１７：００
・特典１. アンケートにご回答でショコラボール2個プレゼント！
・特典２. 1会計につきが\1,620(税込)以上のお買上げでお好きなソフトクリーム１つプレゼント！
★グランドオープン 2/20(金) 9：3０～１７：3０ 【特典期間：2/20～25】
・特典１. オープン記念「お楽しみ袋」数量限定販売！
・特典２. お買い物頂いた全てのお客様に、次回ご利用できるテイクアウト無料券をプレゼント！
・特典３. 公式Instagramフォローでラスク１枚プレゼント！