佐賀銀行伊万里支店にて初の「POS＋（ポスタス）体験会」を実施

ポスタス株式会社

株式会社ポスタス(本社:東京都中央区、代表取締役社長:本田興一、以下「ポスタス」)は、2026年1月28日(水)に佐賀銀行伊万里支店にて、地域事業者のデジタル化推進を目的とした「POS＋（ポスタス）体験会」を初開催しました。当日は飲食・小売・サービス運営者を中心に多数の方にご参加いただき、佐賀県における店舗運営の現状と課題、それらを解決するための最新デジタルソリューションを紹介しました。

■体験会の様子

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56468/table/228_1_3c3436358116dc3164095522eee29a60.jpg?v=202602171151 ]

■当日のプログラム

1. ご挨拶（ポスタスの会社紹介）

2. 佐賀県の店舗を取り巻く環境

3. デジタル化による「お店の打ち手」紹介

4. 質疑応答・体験ブースのご案内

■セミナー内容レポート

1. ポスタスの会社概要とPOS＋シリーズについて

・ 業界特化のトータルソリューション

飲食・小売・美容・医療ごとに専門アプリを提供し、業態に最適化した機能を搭載。

・ 導入前後の手厚いサポート

初期設定・商品マスタ登録代行、現地設置、操作トレーニングを提供。

・ 導入後は365日のコールセンターに加え、回数無制限の駆けつけサポートを標準提供。

年間4回の高頻度アップデート。法改正対応や改善要望など、年間200件以上の機能改善を実施。

大企業から個店まで幅広く導入されており、佐賀県内ではスポーツチーム・温浴施設・クリニックなどにも採用が広がっています。自治体導入数は全国200自治体以上と、多くのお客様に支持頂いております。

2.佐賀県の現状と店舗が抱える課題

- 人口減少と高齢化：高齢化率は32％を超え、人材不足が深刻化- インバウンド急増：コロナ前を超える勢いで外国人宿泊者数が増加- 飲食店・小売店の減少：特に飲食店は大きく減少傾向- キャッシュレス比率の上昇：九州・沖縄でも47％に到達し、急速に普及

これらを踏まえ、以下を地域店舗における主要課題として定義しました。

- 人材不足を補う省人化- 外国人対応（多言語・キャッシュレス）- 売上の最大化と生産性向上

3.課題を解決する「お店の打ち手」紹介

(1) モバイルオーダー／卓上注文

QRコードを読み取り、来店客が自身のスマートフォンで注文できる仕組み。

導入効果▼

- ホール人員4名 → 2名に削減- 注文点数 138％に増加（声かけ不要で注文機会が増えるため）- 営業利益は導入前の約8倍に伸びた事例も紹介

(2) キャッシュレス端末連携（POS×決済端末）

POS＋と決済端末を連動させることで効果を最大限に。

効果▼

- 二度打ちがなくなりミス0- 会計処理が1件あたり6秒短縮- 年間57,600円相当の業務削減効果も- お客様待ち時間が減少

(3) POS＋ CRMによる顧客管理・再来店促進

メッセージアプリと連携し、注文時に自動で友だち登録される仕組みが高評価。

- 友だち獲得が10倍に- ターゲティング配信により来店率が4倍以上- 来店履歴がスタッフが使うハンディに表示され、常連・離反顧客を可視化- 属性分析や行動分析が可能なダッシュボードで店舗経営を最適化

(4) 配膳ロボットの活用

メッセージアプリと連携し、注文時に自動で友だち登録される仕組みが高評価。

- 重たい配膳業務をロボットが代替し、シニア採用の幅を広げる効果も。- 大手チェーンでは11ヶ月で投資回収した事例を紹介。

■佐賀銀行 業務集中支援部 ペイメント事業グループ 調査役 小峰直幸様 コメント

佐賀県は全国でもキャッシュレス比率が低い地域であり、地域金融機関として普及を主導していく使命を感じています。今回の体験会は、POSレジとキャッシュレス端末の連携について専門家から体系的に説明いただける貴重な機会となりました。

参加者は高齢の方から30～40代まで幅広い年齢層で、ITリテラシーも様々でしたが、特に「駆けつけサポート」の説明では多くの方がうなずかれており、IT活用に不安を感じているお客様も安心された様子でした。実機に触れながら新たな気づきを得られる場は非常に有意義で、今後も佐賀県内はもちろん、福岡や長崎など他地域でも展開し、地域事業者の売上向上・利便性向上を支援してまいります。

■ポスタス株式会社 make smiles Seles統括部 アライアンス営業 黒須賢 コメント

佐賀県内では人口減少や人材不足を背景に、地域の事業者様を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあります。そのような中で開催した本セミナーでは、POS＋の実機をご体験いただくことで、店舗運営の効率化や生産性向上といった次の一手を具体的にイメージしていただけたものと考えております。

今回の取り組みを通じ、佐賀銀行様とともに地域の事業者様が直面する課題解決に貢献できる機会を創出できたことを大変嬉しく思います。今後も引き続き、佐賀銀行様との連携を深め、佐賀県内の店舗経営の発展に寄与してまいります。

■POS＋（ポスタス）の製品・サービスに関するお問い合わせはこちら

詳細な仕様や料金プランなど、導入に関するご相談はこちらからお問い合わせください。

https://www.postas.co.jp/inquiry

■ポスタス株式会社について＜ https://www.postas.co.jp/ ＞

ポスタス株式会社は、2013年5月にサービス提供を開始し、飲食業、小売業、理美容業、クリニック業の各業界に特化したクラウド型モバイルPOSレジ「POS＋(ポスタス)」を中心に、店舗運営の効率化ときめ細やかなおもてなしを両立する包括的なソリューションを提供しています。POSレジに加え、セルフレジ/券売機、オーダーシステム、多店舗管理システムなど、業務の自動化・省力化から顧客体験の向上まで一気通貫でサポートしています。

当社は「ともに創る、おもてなしの一歩先を」をミッションとし、深刻な日本の労働力不足に対し、テクノロジーの力で店舗運営の効率化を実現し、現場のスタッフが人にしかできないきめ細やかな接客やサービスに集中できる環境を創出します。お客様とともに、日本のおもてなし文化を守り、さらに進化させていくことを目指しています。