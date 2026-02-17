アットホーム株式会社

不動産情報サービスのアットホーム株式会社（本社：東京都大田区 代表取締役社長：鶴森 康史 以下、アットホーム）は、2025年1月～12月の間にマンション、一戸建ての購入を検討しているお客さまを担当した全国のアットホーム加盟店を対象に実施した調査結果をもとに、『不動産のプロに聞いた！「2025年 問合せが多かった設備～購入編～」ランキング』を発表します。

＜トピックス＞

不動産のプロが出会ったお客さまの住まい探しエピソード・アドバイス

＜マンション編＞

・リフォーム内容と維持・修繕に関する質問が増えています。また、物件の築年数よりも、室内の状態で判断されるお客さまが多い傾向です。

＜一戸建て編＞

・断熱性能、耐震性能をはじめとした住宅の性能を気にされているお客さまが多いです。

・高齢になったときのことも考慮して、利便性や住環境を検討したほうが良いです。

＜不動産のプロに聞いた！「2025年 問合せが多かった設備～購入編～」ランキング調査結果＞

≪マンション編≫ 1位 「駐車場（近隣含む）」 52.6％

Q. 2025年の間に、マンション購入を検討しているお客さまから問合せが多かった設備を教えてください。（複数回答／上位10項目）

不動産のプロである不動産会社の方に、問合せが多かったマンションの設備を聞いたところ、「駐車場（近隣含む）」が52.6％でトップでした。不動産会社からは、「マンション内の駐車場は満車なことが多く、空きがあったとしても年々車のサイズ(ボディ)が大きくなる傾向にあるので機械式には入らず、駐車場の面でマンション購入を諦めるケースがある」というコメントが見られました。車体の大きさも考慮した住まい探しが求められるようです。

2位は「オートロック」が35.2％でした。不動産会社からは「防犯意識が高くなっている」というコメントが多数寄せられました。

次いで3位には「エレベーター」がランクインしました。「足腰の不安からエレベーターのある物件に住替えを希望する方が増えている」というコメントが上がりました。年齢や健康状態によってはエレベーターが必須になる場合もあるようです。

不動産のプロが出会ったお客さまの住まい探しエピソード～2025年 マンション編～

・物件価格が高騰していますが、ローンの年数も長くなっています（最長50年）。住宅ローンの金利より高利回りで投資する考え方のお客さまがおり、今後の提案の参考になりました。

・敷地内・建物内の防犯カメラ台数を気にされる方が多く見受けられました。不審者対策として敷地内駐車場やエントランス前道路などの防犯カメラの台数を質問されました。

・西向き、南西角部屋などは夏になると暑いので対象外、とされたお客さまがいました。

・災害でエレベーターが使えなくなったときに、階段の利用が楽なので高層階よりも中低層の階（2～5階）の方が意外と人気が高いと思います。

≪一戸建て編≫ 1位 「駐車場（近隣含む）」 52.9％

Q. 2025年の間に、一戸建ての購入を検討しているお客さまから問合せが多かった設備を教えてください。（複数回答／上位10項目）

一戸建て編の1位はマンション編と同じく「駐車場（近隣を含む）」でした。不動産会社からは、「物件の立地によるが、駐車場の有無が明暗を分けることが多い。同じような立地であれば、多少予算がオーバーしても駐車場付きの一戸建てを選択される傾向」「複数台所有のお客さまが多い」というコメントが見られました。複数台を駐車できるスペースがあると人気が高まるようです。

2位は「トイレ2カ所以上」でした。不動産会社からは「2階に寝室があるケースがほとんどのため、夜間にトイレへ行く際は2階にトイレがあることが重要。特に高齢者がいる場合は必須」と、トイレの数だけでなく家のどこにあるかも重視する意見が上がりました。

次いで「庭」が3位にランクインしました。不動産会社からは、「マンションとの大きな違いは庭の有無。庭で土いじりができるのが一戸建ての醍醐味」というコメントが寄せられました。家庭菜園や園芸を楽しみたい方に人気なようです。

不動産のプロが出会ったお客さまの住まい探しエピソード～2025年 一戸建て編～

・洗濯物は室内で完結したい方が増えました。ベランダや庭では干さなくなってきているようです。日当たりは気にするが絶対ではないというお客さまが増え、以前より優先順位が下がっているように感じています。

・注文住宅の価格が高騰しているため中古物件を検討する方が増えています。

・最近は特に町内会など、近所付き合いについて気にされる方が多いです。

・中古マンションを検討していた方で、新築一戸建てに切り替えて購入いただきました。一戸建ては管理費や修繕積立金の負担がなく自分のペースで修繕できる点がメリットです。

＜調査概要＞

■調査対象

・マンション編…「2025年の間に、マンションの購入を検討しているお客さまを担当したことがある」と回答した全国のアットホーム加盟店293店

・一戸建て編…「2025年の間に、一戸建ての購入を検討しているお客さまを担当したことがある」と回答した全国のアットホーム加盟店 444店

※複数回答のため重複している場合があります。

■調査方法

インターネットによるアンケート調査

■調査期間

2026年1月14日（水）～1月21日（水）

＜調査結果について＞

アットホームでは本調査をはじめ、売買物件に住む人や一戸建て・マンションを購入した人などに住まいに関する調査を定期的に行っています。この他に「新大学生の住まい探しに関する実態調査」や「住まい探しで見落としがちな物件情報ランキング」など不動産業界のトレンドに合わせた調査も実施しています。過去の調査結果など詳細につきましては、ぜひお問い合わせください。