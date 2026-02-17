心不全患者向け在宅モニタリングシステムの開発を目指すA-wave株式会社に出資

グローバル・ブレイン株式会社

グローバル・ブレイン株式会社（以下、グローバル・ブレイン）が運営する、Shimadzu Future Innovation Fund（以下、Shimadzu FIF）は、心不全患者向け在宅モニタリングシステムの開発を目指す、A-wave株式会社（本社：大阪府大阪市 / 以下、A-wave）へ出資を実行したことをお知らせいたします。

国内における慢性心不全患者は高齢化に伴って増加しており、心不全パンデミックと呼ばれ社会問題となっています。慢性心不全は、入退院を繰り返すことで病態が徐々に悪化するため、予兆を早期に捉え再入院を防ぐことは極めて重要です。A-waveは、大阪大学発のベンチャー企業として2023年5月に設立されました。同社は、こうした課題に立ち向かうデジタル医療技術の確立を目指しています。同社が開発する医療機器の社会実装により、心不全患者における生活の質（QOL）の向上と医療費の削減の双方に寄与します。

グローバル・ブレインは、A-waveの心不全分野における革新的な取り組みと経験豊富な経営者を高く評価し、今回の出資を決定いたしました。今回の出資を機に、株式会社島津製作所と連携し、心不全分野への貢献を目指すA-waveの事業成長を支援してまいります。

■A-waveについて

会社名 A-wave株式会社

所在地 大阪府大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル26 階 FUTRWORKS

代表者 桝田 浩禎

設立日 2023年5月

事業内容 医療機器の開発、製造および販売

URL https://awave.co.jp/

■Shimadzu FIFについて

登記上の名称 Shimadzu Future Innovation投資事業有限責任組合

投資対象 ヘルスケア、グリーントランスフォーメーション（GX）、マテリアル、インダストリーを中心とした産業セクター

運用総額 50億円

運用期間 10年間

無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社

有限責任組合員 株式会社島津製作所

■グローバル・ブレインについて

会社名 グローバル・ブレイン株式会社

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号

代表者 代表取締役社長 百合本 安彦

設立日 1998年1月

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

URL https://globalbrains.com