【ホテル日航大阪】ランチ＆ディナーブッフェ『春香るシーフードフェア』を3月1日（日）より開催

大阪 心斎橋のホテル日航大阪（大阪市中央区西心斎橋1-3-3、代表取締役社長・総支配人：呉服 弘晶）は、2026年3月1日（日）から5月31日（日）までの期間、カフェレストラン「セリーナ」（2階、席数：148席、料理長：牧原 秀樹）にてランチ＆ディナーブッフェ『春香るシーフードフェア』を開催いたします。

「春香るシーフードフェア」ディナーブッフェ イメージ

春の訪れとともに旨味を増す海の恵みを主役に、彩り豊かな料理の数々を楽しんでいただけます。

料理長がおすすめするシェフパフォーマンスコーナーの料理は、ランチは月替わりで「海老カダイフ巻フライ ワカモレソース」や「鯛のポワレ アサリのクリームソース」「鰹のレアステーキ」を、ディナーは「国産牛サーロインステーキ」をご用意します。

ブッフェコーナーでは、「春の彩りシーフードサラダ」や「海の幸ちらし寿司」「海老とアサリのアクアパッツア風」「カレイのワイン蒸し 桜風味の白ワインソース」など、この時期ならではの味覚を揃えます。食後に欠かせないスイーツには、「苺バニラタルト」や「苺の豆乳花」など季節のフルーツを使ったメニューが登場いたします。

また、4名様以上でご利用いただける「フリードリンク付き歓送迎会プラン」も4月30日（木）までご用意しています。通常料金から割引となるほか、10名様ごとに1名様無料特典もございますので、お勤め先の皆様やご友人と、お腹も心も満たす春のひとときをお過ごしください。

【『春香るシーフードフェア』 概要】

ランチ https://www.hno.co.jp/restaurant/serena/spring-buffet-lunch.html

ディナー https://www.hno.co.jp/restaurant/serena/spring-buffet-dinner.html

提供期間： 2026年3月1日（日）～5月31日（日）

※5月1日（金）～5月10日（日）を除く

提供時間：ランチ 11：30～14：30 最大90分、ディナー 17：30～20：30（土・日・祝日17：00～／休前日～21:00）最大120分

提供店舗： ホテル日航大阪 カフェレストラン「セリーナ」（2階）

料 金：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2213/table/4140_1_db7061f28db62edda38b39f45ce0496d.jpg?v=202602171151 ]

＊料金は消費税・サービス料を含みます。

＊ブッフェには各種ソフトドリンクが含まれています。

＊3歳以下のお子様は無料です。

メニュー： ＊メニューは提供予定の一例で、内容は変更する場合があります。

＜シェフパフォーマンスコーナー＞

ランチ：【3月】海老カダイフ巻フライ ワカモレソース、【4月】鯛のポワレ アサリのクリームソース、【5月】鰹のレアステーキ

海老カダイフ巻フライ ワカモレソース鯛のポワレ アサリのクリームソース鰹のレアステーキ

ディナー：国産牛サーロインステーキ（柚子醤油・わさび・フルールドセル）

国産牛サーロインステーキ

＜ブッフェコーナー（3月）＞

冷たい料理

春の彩りシーフードサラダ、海老のマヨネーズサラダ、春野菜とチキン・タマゴのサラダ ミモザ風、彩りトマトと苺・モッツァレラチーズのカプレーゼ、赤魚のカルパッチョ バジル風味、イタヤ貝マリネのカクテル、春の彩り海の幸ちらし寿司、スモーク鴨のバルサミコクリーム 苺添え、ツナとトマトのスパイシーソースパスタ（ランチ限定）、鯛のカルパッチョ 香草風味（ディナー限定）など

温かい料理

山菜とアサリの和風パスタ、シーフードピラフ、海老とアサリのアクアパッツア風、カレイのワイン蒸し 桜風味の白ワインソース、豚しゃぶしゃぶ、春キャベツと鶏つみれ ソーセージのポトフ風、油淋鶏、牛バラ肉の煮込み トマトとカレー風味、菜の花と筍のピザ、帆立殻焼きグラタン（デイナー限定）など

スイーツ

苺バニラタルト、ピスタチオラズベリーケーキ、苺とルビーグレープフルーツのクレメダンジュ、苺ココナッツパンナコッタ、クレームブリュレ、苺の豆乳花、苺ロールケーキ、ニューサマーオレンジムース、抹茶ケーキ、苺マドレーヌ、チョコレートファウンテン（ランチ限定）など

ご予約・お問い合わせ：レストラン総合案内 TEL. 06-6244-1140（10：00～18：00）



＊写真はイメージです。

ホテル日航大阪について

大阪のシンボルストリート 御堂筋に面し、Osaka Metro心斎橋駅直結という抜群のアクセスを活かし、観光、ビジネスの拠点として、開業から40年余り多くのお客様をお迎えしてまいりました。

永きにわたり培ったおもてなしの心で、ご宿泊、お食事、ご宴席、ご婚礼などさまざまなシーンでお客様の笑顔のひとときをお手伝いします。



＜施設概要＞

開 業 ：1982 年（昭和57 年）9 月4 日

所在地：542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-3-3

アクセス：大阪メトロ御堂筋線・長堀鶴見緑地線「心斎橋駅」8号出口直結

施設紹介：地上32階、地下4 階。客室数605 室、料飲施設8 店舗、大小15 の宴会場、チャペル、エステティックサロンなどを備える総合施設。テイクアウト、およびオンラインショップでの商品販売も行う。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのアライアンスホテル。

ホテル日航大阪公式サイト https://www.hno.co.jp