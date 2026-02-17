【ダウナー研究者お姉さんフィギュア】がヴィレヴァンオンラインに登場！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション株式会社CAMPFIRE（CAMPFIRE Creation）より発売、優しい内臓さん（X：@hozonsui(https://x.com/hozonsui)）が描く「ダウナー研究者お姉さん」が可愛らしいフィギュアになりました！ヴィレッジヴァンガードオンラインストアにてお取り扱いを開始いたしました。

販売ページはこちら :https://vvstore.jp/products/detail/5052570

■ダウナー研究者お姉さんフィギュア \10,670 (税込)

だるそうにお座りする姿をフィギュアで再現♪

どこから見ても可愛らしいフォルムに仕上がりました！！

ぜひお迎えして助手くんになってお世話してあげてください！



▼商品情報

「ダウナー研究者お姉さんフィギュア」

\10,670 (税込)

サイズ：縦：13cm 横：10cm 奥行き：12cm

材質：PVC

生産国：CHINA

※商品は手作業で採寸しておりますため、商品の個体差、製法、素材等により、表記サイズより多少の誤差がございます。



※商品の色は照明やブラウザの関係で実物と多少の違いが生じることがございます。



※直射日光は、変色や変形の原因となりますのでご注意ください。



※商品をよりよくするため、生産時に若干仕様を変更する場合がございますので予めご了承ください。

