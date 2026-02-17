「パートナーマーケティングを実現する」PRMを提供するパートナープロップ、MagicSuccess活用でデータコミュニケーションを強化し、解約防止へ！

株式会社UPDATA

株式会社UPDATA（東京都港区、代表取締役：岡村雅信）が提供する、“データドリブンで強いCS組織を実現する”カスタマーサクセスプラットフォーム「MagicSuccess（マジックサクセス）」が、株式会社パートナープロップ（東京都千代田区、代表取締役：井上 拓海）に導入されたことをお知らせします。

同社ではMagicSuccessの活用により、エンジニア工数をほぼ使わず、顧客データの一元化と迅速な状況把握が可能な環境を実現しました。これにより、事業急拡大による顧客増の局面でも万全なCS体制を維持し、解約リスクを未然に防ぐことに成功しています。

MagicSuccess導入の背景

株式会社パートナープロップは、パートナーマーケティングを実現するPRMシステム（パートナーリレーションシップマネジメントシステム）の「PartnerProp」を提供する企業です。代理店の情報を一元管理し、案件管理からトレーニング機能、ポータル機能まで幅広い機能を備えたサービスを展開しています。

パートナープロップのPRMシステムは、代理店との関係構築から案件管理、研修・育成まで一気通貫でサポートし、代理店ビジネスの効率化と成長を実現します。特に代理店の情報管理や資料共有、トレーニング機能など、代理店パートナーの活用促進に特化した豊富な機能が特徴です。

同社では、事業の急速な拡大に伴い、より効率的で質の高いカスタマーサクセス業務の実現が急務となっていました。そうした中で導入されたのが、MagicSuccessです。

導入の決め手

恒松 歩夢さん

恒松さん：社内での構築も視野に入れていましたが、エンジニアの工数を考えると、すぐに着手するのは難しい状況でした。

松木さん：社内でMagicSuccessと同じことをやろうとすると、エンジニアにかなり工数を割いてもらう必要が出てくるんですね。その結果、今ここに工数をかけるべきかどうかの議論になってしまい、おそらく社内でのシステム構築はできなかったと思います。

恒松さん：商談時に「MagicSuccessはエンジニアの工数なしで、必要なデータの集約から活用まで、まるっとできる」と伺ったことが導入の決め手になりました。自分たちがやりたいことが実現でき、かつ導入後の開発やデータ加工の柔軟性もあったことで即決しました。

また、MagicSuccessの機能開発・改善スピードの速さも非常に魅力的でした。プロダクトが継続的に進化していることが分かり、私たちの要望にも迅速に対応してもらえるだろうという安心感がありました。

導入後の成果

松木 綾子さん

松木さん：導入当時はお客さんの数が急激に増え、優先的にアクションすべき顧客の特定が課題でした。そこでMagicSuccessのデータを活用してヘルススコアを作成し、優先度の高い顧客を可視化できるようになりました。

毎週1時間のCS会議では、このヘルススコアでフィルタリングした重要度の高いお客さん数社に絞って議論しています。MagicSuccessから取得したデータが、この優先順位付けの基盤となっています。

一般的に、事業が急拡大するとチャーンリスクも高まります。

しかし、当社ではMagicSuccessを使って顧客の状況を可視化し、適切なCS体制を整えたことで、リスクを未然に防ぐことができたと感じています。

恒松さん：現在はお客様との週次の定例ミーティング前に、ログイン状況、資料閲覧数、トレーニング受講状況など、お客様の機能利用状況を必ず確認しています。

以前は個人ベースで散在していたタスクや情報が、MagicSuccess上で一元管理できるようになったため、対応漏れもなくなりました。

また、必要な機能が揃っていて、包括的なデータ管理ができるおかげで、結果的に少ないリソースでも質の高いサポートが実現できています。正直、MagicSuccessがなかったら今の体制では絶対に回らなかったと思います。

どのような企業にMagicSuccessをおすすめしたいか

MagicSuccessの顧客一覧画面

恒松さん： 「なぜ導入しないんだ」ぐらいの気持ちですね。CSを初めて経験した私でもすぐに使えて効果が分かるツールなのに、なぜ使わないんだろうと思っています。

松木さん： CS業務には必須だと思います。今ではMagicSuccessがないとCS業務ができないぐらいだと思っています。

恒松さん： MagicSuccessがなければ、今のようなCS業務はできていなかった。「この顧客がこうやって言ってるんで」みたいな主観ベースで、いつまでも空中戦をしていたと思います。

実際にMagicSuccessを導入して、データを見てみたら「こんなに使われていなかったんだ」といったことがいっぱいありました（笑）。

事業が急拡大していく中で、効率的で戦略的なCS体制を構築したい企業や、データに基づいた意思決定を行いたい組織には必須のツールだと思います。

株式会社パートナープロップについて

会社名：株式会社パートナープロップ

所在地： 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂１丁目１０－５ 渋谷プレイス 3F

代表：代表取締役 井上 拓海

事業内容：PRMツール「PartnerProp」の企画・開発・販売

サービスサイト：https://partner-prop.com/(https://partner-prop.com/)

