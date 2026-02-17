ホクレン、出張予約ソリューション『ビズバンスJTB出張予約』を導入 出張管理のDXで経理業務工数を大幅削減！さらなる生産性向上へ

株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ

JTBグループで出張予約ソリューション『ビズバンスJTB出張予約』を提供する株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ（本社：東京都江東区、代表取締役社長執行役員：原田 雅裕）は、ホクレン農業協同組合連合会の『ビズバンスJTB出張予約』の導入事例を公開いたしました。

北海道の農業を多角的に支えるホクレン農業協同組合連合会は、複数の法人オンライン予約サイトのID/パスワード管理の煩雑さ、分散する請求書処理、そして定額旅費支給のため、出張行程の把握や支給額の妥当性判断が困難でした。この課題に対し、JTBビジネストラベルソリューションズが提供する「ビズバンスJTB出張予約」と株式会社コンカーの提供する経費管理クラウド「Concur(R) Expense」を連携導入。

シングルサインオン（以下、SSO）によるID/パスワード管理の不要化、請求書処理の一元化、そして定額旅費支給から実費精算への移行により、経理担当者の業務工数を大幅に削減。年間100件以上の旅費精算チェック業務も不要となり、全社的な業務効率化と生産性向上、透明性の高い適正な経費管理を実現しました。

【ビズバンスJTB出張予約 選定の決め手】

・Concur Expenseへの豊富な連携実績と、実績データ連携への高い信頼性

・北海道に支社を持つJTBビジネストラベルソリューションズの充実したサポート体制

・業務プロセスの抜本改革に不可欠であった、経費精算システムとの親和性

【ビズバンスJTB出張予約 導入の効果】

・経理担当者の定型業務からの解放と、業務工数の大幅削減

・人事部門の旅費精算チェック業務が不要になり、年間100件以上の作業を削減

・複数の法人オンライン予約サイトへのSSOにより、従業員のID/パスワード管理負担の軽減と出張予約を効率化

・出張行程の可視化と実費精算への移行で、経費の透明性と適正管理を実現

▼ホクレン農業協同組合連合会導入事例はこちら

「出張管理のDXで経理業務工数を大幅削減！さらなる生産性向上へ」

https://bts.jtbbwt.com/case/030

＜『ビズバンスJTB出張予約』とは＞

『ビズバンスJTB出張予約』は、多彩なオンライン予約サービスと連携し、国内・海外出張のオンライン予約の一元化、予約・管理を効率化するソリューションです。出張費用の一括請求により、出張者の立替負担や領収書管理を軽減し、経費の可視化とコスト削減を支援します。さらに、危機管理対応として出張者の所在地把握も可能にし、企業の出張管理の最適化とガバナンス強化を実現します。

＜『ビズバンスJTB出張予約』の特長＞

・時間や場所にとらわれず国内・海外出張のオンライン予約と旅程管理が可能

・出張費用の一括請求により、出張者の立替負担軽減と経理担当者の精算処理を効率化

・出張経費の可視化による、出張経費の分析、購買方法の改善

・所在地管理により、出張者に対する危機管理対応をサポート

＜『ビズバンスJTB出張予約』公式サイト＞

https://bts.jtbbwt.com/solution/bizvance/booking

【株式会社JTBビジネストラベルソリューションズについて】

会社名：株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ

代表者：代表取締役社長執行役員 原田 雅裕

所在地：東京都江東区豊洲5-6-52 NBF豊洲キャナルフロント

設立：2000年8月

企業サイト：https://www.jtb-cwt.com/

＊SAP、SAPロゴ、記載されているすべてのSAP製品およびサービス名はドイツにあるSAP SEやその他世界各国における登録商標または商標です。またその他記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の登録商標または商標です。