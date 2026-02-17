【金融庁コンダクト企画室長が登壇！】金融機関におけるカルチャー醸成およびコンダクトリスク管理のポイント | セミナー開催決定

株式会社セミナーインフォ

株式会社セミナーインフォ（本社：東京都千代田区、代表：小西 亘）は、2026年3月18日（水）13:30～16:30 に、金融機関における企業カルチャー醸成とコンダクトリスク管理の実務ポイントをテーマとしたセミナー「＜金融庁コンダクト企画室長登壇＞金融機関におけるカルチャー醸成およびコンダクトリスク管理のポイント」を、会場およびオンラインにて開催いたします。

本セミナーでは、金融庁 総合政策局 リスク分析総括課 コンダクト企画室長 高島 さや香氏と、田辺総合法律事務所 パートナー弁護士 東 浩氏を講師に迎え、金融機関が直面するコンダクトリスクの現状と管理手法、そして企業カルチャー醸成の実務的ポイントを解説します。金融庁による最新の対話結果レポートや、実際の事例・対応策等を踏まえ、コンプライアンスや内部監査における高度な対応について学べる内容です。

金融機関を取り巻く規制・市場環境は多様化しており、健全な企業文化とリスク管理体制の整備は引き続き喫緊の課題です。本セミナーは、金融機関の経営企画部門、営業企画・統括部門、コンプライアンス・法務部門、内部監査部門を担う担当者にとって、最新の知見を得る貴重な機会となります。

▼プログラム

１．健全な企業文化の醸成

２．コンダクト・リスク管理

14:40～16:30＜第二部＞金融機関におけるコンダクトリスク管理と企業カルチャー醸成のポイント（講師：東 浩 氏）

１．コンダクトリスクについて

（１）コンダクトリスク概要

（２）リスクの考え方と開示

（３）管理監督の動向

２．コンダクトリスクが問題となる具体例

（１）海外の事例（リーマン、ウェルズファーゴ等）

（２）不適切な取引行為（保険不適切募集、仕組債、不動産融資等）

（３）不適切な情報伝達（出向者、法人関連情報、インサイダー、サイバー攻撃等）

（４）不適切な会計処理・租税回避（節税保険等）

（５）日本型不祥事の特徴

３．コンダクトリスク管理の手法

（１）不祥事予防の規範（行動規範等）

（２）再発防止策の具体例（メガバンク、損保、証券等）

（３）コンダクトリスク管理の手法

（４）リスクコミュニケーション（有事対応等）

４．企業カルチャー醸成のポイント

（１）カルチャー醸成の重要ポイント

（２）カルチャー監査

５．質疑応答

※事前質問は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」、「お問い合わせフォーム」から【3/6(金)中】までにご連絡ください。

※高島氏へのご質問は事前質問のみとなり、当日のご質問の受付は東氏のみとなりますので、あらかじめご了承ください。

※セミナーの内容は最新動向を踏まえ変更となる可能性がございます。

