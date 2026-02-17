コンセントリクス、国内において3年連続で「働きがいのある会社」に認定

日本コンセントリクス株式会社

日本コンセントリクス株式会社（本社：東京都江東区、執行役員社長：山崎 眞裕美、以下 コンセントリクス）はGreat Place to Work(R)(https://hatarakigai.info/about/)が認定する「働きがいのある会社」に３年連続にて認定されたことを発表いたしました。

Great Place to Work(R)(https://hatarakigai.info/about/)が認定する「働きがいのある会社」は、実際の従業員に対する匿名アンケート結果と共に、職場文化、従業員の満足度、定着率や社会的な貢献度などを公平に審査し、一定の水準を超えた企業が「働きがいのある会社」として認定されます。

この度、コンセントリクスが取り組む以下の項目が、「働きがいのある会社」に認定された要因であると考えています。

・従業員全員を「ゲームチェンジャー」と呼び、現状維持を打破し、常に新しい取り組みや意見を尊重するカルチャー

・ハイブリット勤務の導入や多様な働き方を支援し、性別や国籍、年齢、障がいの有無等に関係なく活躍できる職場環境

・キャリア形成のための１on1ミーティングや、英語を含む様々な外国語、コミュニケーション、ウェルネスなど多様なプログラムを提供

コンセントリクスでは、AIやデジタルに関する高度なスキルを備えたチームによって、お客様の課題を支援しています。そして、ヒューマンファースト、人材こそ最大の価値の源泉であるという考え方を元に、それぞれの社員が重要な一員であると実感できる職場作りを推進しています。従業員（ゲームチェンジャー）が、当社で働くことに誇りを持ち、健康を維持し、日々ゲームチェンジャーとしてお客様に貢献できるカルチャーを今後とも築いてまいります。

コンセントリクスの採用に関する詳細についてはhttps://jobs.concentrix.com/japan/ja/をご確認ください。

日本コンセントリクスについて：Powering a World That Works

フォーチュン500(R)企業であるコンセントリクス・コーポレーション（NASDAQ: CNXC）は、世界最高のブランドの現在、そして未来を支えるテクノロジーとサービスのグローバルリーダーです。私たちはソリューションを重視し、テクノロジーを駆使し、そしてインテリジェンスを原動力にしています。私たちは日々、完全に統合されたエンド・ツー・エンドのソリューションを迅速かつ大規模にデザイン、構築、運用し、2,000社以上のクライアントの最も困難なビジネス課題の解決を支援しています。独自のデータと洞察力、業界に関する深い専門知識、そして先進的なテクノロジーソリューションにより、私たちはインテリジェント・トランスフォーメーション・パートナーとして、シンプルで働きやすく、交流しやすく、取引しやすい企業をかたちづくり、機能する世界を実現します。70以上の市場において、あらゆる主要業種に想像を超える成果をお届けします。詳しくはhttps://www.concentrix.com/ja/japan/をご覧ください。

