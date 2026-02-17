【レコードカートリッジ】100SOUNDS × diskunion共同開発 リスニング向け楕円針レコードカートリッジ発売!

株式会社ディスクユニオン

100SOUNDS × diskunion ヘッドシェル付レコードカートリッジ 『RC-DU100』

100SOUNDS × diskunion 共同開発 リスニング向け楕円針レコードカートリッジ

RC-DU100は、diskunionと100SOUNDSが共同で音作りを行い、製品開発したリスニング向けの楕円針レコードカートリッジです。

開発段階では、7種類の異なるレコード針サンプルを用意し、diskunion、audiounion、100SOUNDS のスタッフによる厳密な試聴と比較検討を経て、最適なサンプルを選定。その後、100SOUNDS のエンジニアが数値面での徹底的な最適化を行い、マグネットの強化と配置の見直し、さらにカンチレバーの太径化を施しました。

これにより、トレース能力の向上と高音域の再現性が大幅に改善され、落ち着きがありながらも鮮明で、音楽に自然に没入できるサウンドを実現しています。音楽の細やかな表現や空気感まで余すことなく再生し、レコードリスニングの楽しさを最大限に引き出すカートリッジです。

トレース能力の向上と高音域の再現性が大幅に改善され、落ち着きがありながらも鮮明で、音楽に自然に没入できるサウンドを実現。「共に音を創り上げていく」という開発コンセプトをパッケージデザインにも反映し、製品の特徴である楕円針をモチーフとして採用。

既発売のカートリッジではなく、diskunion と 100SOUNDS がリスニング向けに専用開発した特別なレコードカートリッジです。両社の音作りのノウハウを結集し、厳選した試聴と数値的な最適化を経て完成した一品。落ち着きのある中にも鮮明な音質で、レコードが本来持つ細やかな表現や空気感まで余すことなく再現します。

日常の音楽リスニングを、より深く、より豊かに楽しめるよう設計されたこのカートリッジで、ぜひ特別な音の世界をご体感ください。

2020年に設立された日本発のDJ機器/オーディオ・メーカー【100SOUNDS】。

ホームリスニング用のレコード針から高い出力のDJ用カートリッジ、レコードクリーナー、アダプターまでリリース。レコード針は日本製にこだわっており、その音色や使用感に現場からの評価も高い。日本国内のみならずスペインといった海外での取扱いも開始している注目のメーカー。

化粧箱には「CREATING SOUND TOGETHER」のテキストと楕円針のイラストをあしらい、RC-DU100の思想と個性を表現しています。

【製品仕様】

■針圧:3g

■方式:MM型カートリッジ

■出力レベル:6mv

■針先形状:0.3×0.7mil 楕円針

■周波数特性:20Hz~20k Hz

■重量:15.1g

■日本製

■品番：RC-DU100

■店頭小売価格：19,800円(税込)

https://diskunion.net/acc/ct/news/article/1/137179