世界自然遺産“やんばる”地域に位置するリゾートホテル、本年の海開きを3月22日(日)に決定！

世界自然遺産の沖縄本島北部“やんばる”に位置するリゾートホテル、「オクマ プライベートビーチ ＆ リゾート」（沖縄県国頭郡国頭村 総支配人:小野寺 剛）は、2026年3月22日（日）に海開きを行い、同日に特別イベント「オクマかりゆし海開き2026」を開催いたします。海の安全祈願「神事の儀」を執り行った後、マグロ解体振る舞いショー、海開き記念ライブステージや無料アクティビティ体験など、様々な催し物をご宿泊のお客様向けに実施いたします。

「オクマ プライベートビーチ ＆ リゾート」は、沖縄本島北部に広がる世界自然遺産にも登録された“やんばる”に位置し、透き通る海と亜熱帯の森に囲まれた自然豊かな地に佇むリゾートホテルです。森に足を踏み入れれば、力強い緑と澄んだ空気に包まれ、季節ごとに表情を変える草花や生きものとの出会いを楽しめます。春から初夏にかけては色鮮やかな花々が咲き、木漏れ日の中を散策するだけでも、“やんばる”の大自然の魅力を感じることができます。また、透明度の高い海でのシュノーケリングなどの自然と一体になるマリンアクティビティも充実しております。

沖縄の3月と4月は最高気温が20℃を超え、ひと足早く夏の訪れを感じられる季節です。青くきらめく海と爽やかな潮風に包まれながら、本格的ビーチシーズンのスタートをお楽しみいただけます。毎年恒例となる海開きイベントを通じて、ビーチリゾートならではの特別な体験をご提供いたします。

海開きを記念した特別イベントを開催

１. 人気マリンアクティビティ無料体験

海開きを祝う無料アクティビティをご用意し、ひと足早いビーチシーズンの到来を満喫いただきます。「ビッグサップツアー」、「バナナボート」、「SUP」や「カヌー」 など人気マリンアクティビティを無料でお楽しみいただきます。さらに今年は、「モルック」等のフィールドスポーツ４種も無料レンタルとしてご用意し、小学生以下のお子様向け企画「ビーチで宝探し」も無料で実施いたします。

２. マグロ解体振る舞いショー＆豪快鍋振る舞い

地元・国頭漁業協同組合の協力のもと、近海で水揚げされたマグロの解体ショーを実施いたします。解体したマグロは、その場でご宿泊のお客様に振る舞います。さらに、国頭根菜をたっぷり使用し、島豚も入った豪快鍋もご用意。食べ応えのある一品としてお楽しみいただけます。各種お飲み物も無料でご提供いたします。

３.ライブステージ（歌、エイサー）

特別ライブステージでは、沖縄POPSの夫婦ユニット「みうとぅん」による歌のステージと、沖縄芸能のプロパフォーマー「琉星太鼓」によるエイサーをお届けいたします。伸びやかな歌声と迫力ある演舞で、会場を盛り上げます。

【海開きイベント】概要

【開催期間】2026年3月22日 (日)

【開催場所】ビーチエリア、レストラン ビーチサイド

【対象】ご宿泊のお客様

ひと足先に夏到来！3月と4月は一年で最も過ごしやすい季節

海開きを記念した「アクティビティパスポート」付の特別プランも販売開始！

イベント詳細はこちら :https://okumaresort.com/info/hotel/17679シュノーケリングツアーやんばるの森探検ツアー

3月から4月は沖縄では「うりずん」と呼ばれ、気温が温かくなると同時に雨が植物を潤し、芽吹き花が咲く、一年で最も美しく過ごしやすい季節といわれています。海と森に囲まれた当ホテルでは、熱帯魚やサンゴに出会えるシュノーケリングツアーをはじめ、「やんばるの森」を探索するエコツアーなど多彩なアクティビティをご用意しております。

本年の海開きを記念し、沖縄の自然を満喫できる各種アクティビティを無料、または割引価格で楽しめる「アクティビティパスポート（オクマパスポート）」を、特別料金で付帯したプランを販売開始いたしました。海開きシーズンの滞在を、多彩なアクティビティとともにお得にご満喫いただけます。

【海開き記念！オクマパスポート付き 特別宿泊プラン】

【販売期間】2026年3月14日（土）まで

【宿泊対象期間】2026年5月6日（水）まで

【料金】オクマパスポートが最大 40％OFF、8,300円～（1名様1泊あたり）

4種類の屋外プールは3月15日（日）から遊泳開始

詳細を見る :https://advance.reservation.jp/premierhotelgroup/stay_pc/rsv/htl_redirect.aspx?lang=ja-JP&hi_id=25&pa=0_11&page=planlst

海開きに先駆け、2026年3月15日（日）よりプールの遊泳を開始いたします。プールは、メインプール、流水プール、子ども用プール、アクティビティプールの4種類をご用意しております。水深は50cm・120cm・120～150cmのプールがあり、小さなお子様から大人までお楽しみいただけます。約1kmにわたる天然白砂のプライベートビーチに隣接しているため、ビーチと行き来しながらプールを満喫いただけます。

【プール営業時間】

・3月15日～6月・9～10月/9:00～18:00（予定）

・7月～8月/8:00～19:00（予定）

オクマ プライベートビーチ ＆ リゾートについて

プールの詳細はこちら :https://okumaresort.com/activity/pool.html

世界自然遺産・沖縄本島北部やんばる（※1）に位置する全室コテージ＆ヴィラタイプのリゾートホテルです。目の前は白砂のビーチ、背景にはやんばるの森が広がり、大自然に恵まれた環境でお過ごしいただけます。やんばるの森へのエコツアーや多彩なマリンスポーツなど、アクティビティも充実しております。 アロマセラピーサロン、展望浴場シーサイドサウナ、屋外プール、チャペルなど多彩な施設を備え、ここだけでしか体験できないリゾートステイをお届けいたします。

※1 「やんばる」とは、「山々が連なり、森が広がる地域」を意味し、沖縄本島北部（主に国頭村・大宜味村・東村）を指す言葉です。

名 称 : オクマ プライベートビーチ ＆ リゾート

所 在 地 : 〒905-1412 沖縄県国頭郡国頭村字奥間913

電 話 : 0980-41-2222（ホテル代表）

客 室 数 : 184室

施 設 : 客室、クラブラウンジ、レストラン6種、ビーチ、プール、宴会場、展望浴場、ショップ、アロマセラピー サロン、駐車場

アクセス : 那覇空港から車で約90分／無料シャトルバスあり（1日1便・前日までに要予約）

ホテル公式サイトはこちら :https://okumaresort.com/株式会社ケン・ホテル＆リゾートホールディングスについて

株式会社ケン・ホテル＆リゾートホールディングスは、首都圏の高級不動産業の先駆者であるケン・コーポレーションのグループ会社で、ホテル・旅行・ブライダル事業を行う会社です。ホテル事業は、自社ブランドに加え、HyattやHiltonなど世界有数の外資系ブランドともフランチャイズ提携するマルチブランドの自社直営を軸に、36軒のホテル（国内27軒・海外9軒）、約9,500室を展開しております。



