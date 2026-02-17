約0.02mmの角層に着目。１日メイクくずさない。角層ケア*¹下地、誕生。生ツヤ肌*²つづく「ソフィーナ　プリマヴィスタ　角層保水プライマー」

花王株式会社（Kao Beauty Brands）

花王株式会社（以下「花王」）の皮膚科学に立脚したベースメイクブランド「SOFINA Primavista」は、わずか約0.02mmの薄く繊細な角層に着目した“角層ケア*¹下地”、「角層保水プライマー」を2026年3月7日（土）より、全国のドラッグストア、大型スーパー、およびECサイトにて発売します。

花王は今回、肌表面の「乱れ角層」が、ファンデーションなどの化粧塗膜のムラづきやテカリ、ヨレ、うるおい不足によるカサつきなど、メイクくずれの一因となることを新たに発見*³。そこで、肌表面の「乱れ角層」に高密着する密着保水膜を独自開発。肌表面のきめの乱れやかさつき、毛穴による凹凸をなめらかに補整してくずれから守り、角層内部のうるおいを保ちつづけます。みずみずしく伸びてぴたっと密着するテクスチャーで、透明感のある生ツヤ肌仕上がりを叶える化粧下地の誕生です。

商品情報URL：https://www.sofina.co.jp/primavista/products/skin_m_primer/

■ 商品情報

ソフィーナ プリマヴィスタ 角層保水プライマー

＜化粧下地・日中用美容液＞

（シアーベージュ）

- 発売日 2026年3月7日（土）

- 容量 25g

‐ 全1色

‐ 価格 3,520円（税込）※

※NPP採用・表示価格は参考小売価格です。

- SPF50・PA＋＋＋*⁴

- 13時間化粧もち*⁵データ取得済み

（当社調べ。効果には個人差があります。）

- 角層保水コンプレックス*⁶配合（保湿）

- 無香料

‐ アレルギーテスト済み（すべての方にアレルギーがおこらないというわけではありません）

*1 角層内部の潤いを保つ保水効果。角層表面を補整するメイクアップ効果。

*2 メイクの仕上がり

*3 花王調べ（2024年12月 日中、皮脂も乾燥も気になる女性 N＝19）

*4 SPFとは紫外線B波から肌を守る効果を示す指数、PAとは紫外線A波から肌を守る効果を示す分類です。SPF、PA表示は国際的な基準で1cm2あたり2mg塗布して測定した値です。製品選択時の目安とお考えください。

*5 テカリ・凹凸の目立ち・毛穴の目立ち・皮脂くずれ・汗くずれ・くすみ・ヨレ・うすれ・色持ち・粉っぽさ

*6 保湿：PCA-Na、DPG、BG、ワセリン、スクワラン

【着眼点】

わずか約0.02mmの角層に着目

くずれの一因となる肌表面の「乱れ角層」

● ファンデーションなどの化粧塗膜が不均一にムラづきしやすい

● テカリやヨレなどの化粧くずれが目立つ

● うるおいが逃げやすくカサつきを感じる

【技術】

世界初**成分アプローチ。

保水しながら、肌表面をなめらかに整える

【密着保水膜】

乱れ角層を補整：膜が密着し、きめの乱れやかさつき、毛穴による凹凸をなめらかに整える

角層内部を保水：膜の保水効果でみずみずしくうるおった肌がつづく

● ファンデーションなどの化粧塗膜が均一に密着する

● テカリやヨレなどの化粧くずれが起きにくい

● うるおいが保たれる

** 化粧品における密着保水技術において、高分散性・高密着性に寄与する3成分（イソステアリン酸ソルビタン、酸化チタン、ポリシリコーン‐9）と保水性に寄与する2成分（PCA-Na、スクワラン）の組み合わせ（先行文献調査及びMintel社データベース内2025年10月当社調べ）

【仕上がり・カラー】

透明感のある生ツヤ肌に仕上がるシアーベージュ

【SOFINA Primavistaブランドについて】

“くずれに強い”という独自価値を提案してきたベースメイクブランド「Primavista」は、「SOFINA」の角層研究を取り入れ、「SOFINA Primavista」として新たなステージへと歩みを進めます。両ブランドが長年培ってきた皮膚科学研究と印象美科学研究の知見を結集。生き生きとした、生命力あふれる美しさを引き出す“角層美容ベースメイク”が始動します。

