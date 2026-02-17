【人事・教育担当者対象】職場の信頼を守るハラスメント防止研修セミナーを3/4に実施します

TAC株式会社

公認会計士や税理士など、多くの国家資格や検定試験の受験指導などの教育事業を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田敏男）は、法人向け人材教育部門から、「職場の信頼を守るハラスメント防止研修」セミナーを2026年３月4日（水）に開催します。

詳細を見る :https://www.tac.biz/seminar/260304/

「悪気はなかったのに、ハラスメントと言われてしまった」

そんな声が、現場で増えています。

近年、ハラスメントは“悪意の問題”というよりも、

価値観のズレや伝え方の誤解から生じるケースが多くなっています。

企業対応も、「発生後の対処」から教育 → 予防 → 文化づくりへと大きく変化しています。

本セミナーでは、

・近年の動向・法改正のポイント

・現場で起きている典型的なトラブル構造

・どこからがハラスメントか」の判断軸

・混同されやすい「指導」と「ハラスメント」の違い

を整理し、まず押さえるべき基礎を2時間で学びます。



「厳しく言えなくなった」のではなく、“伝わる言い方”にアップデートすることが重要です。

【研修効果】

・「どこからがハラスメントか」の判断軸を理解できる

・最近の傾向・事例から、自組織のリスクを早期に発見できる

・指導・注意の場面で誤解を生まないための“押さえどころ”がわかる

【対象者】

・管理職・リーダー層

・人事・総務担当者

■ セミナー概要

開催日：2026年3月4日(水)

時 間：14：00～16：00

ｾﾐﾅｰ形式：Zoom（ウェビナー 形式）

参加料：無料（要予約）

詳細・申込URL：https://www.tac.biz/seminar/260304/

※プログラムの詳細は、都合により一部変更となる場合がございます。

※同業の方、個人の方のご参加はご遠慮いただいております。

※イベント中にカメラによる撮影がありますのでご了承ください。参加者による撮影は許可がない限りお断りさせていただきます。

■ プログラム

1. ハラスメントの最新動向と法改正ポイント

・パワハラ・セクハラ・カスハラの定義と境界

・ 最近増えている相談・事例の傾向

・法改正と企業に求められる基本対応

・いま企業が見落としやすいリスクとは

・判断軸を押さえると見えてくるグレーゾーンの実態



2. 無意識の加害が起きる理由と組織のリスク

・価値観のズレ・世代差・言葉の受け取り方の違い

・「悪意はないのに起きる」ハラスメントの構造

・ワーク：3つのケースからリスクを体感

・認識の違いが組織に与えるダメージを理解する

・自社でも起こりうる「危険ライン」の見える化



3.指導とハラスメントの境界を整理する（判断軸）

・ 厚労省6類型を現場の行動レベルに翻訳

・指導とパワハラの違いを明確にする

・炎上しやすい注意の仕方・言い方の共通点

・「言った・言わない」「伝わらない」の原因

・自社の指導文化のクセを考える問いかけ



4.誤解を防ぐコミュニケーションと明日からの予防行動

・攻撃型／受身型／アサーティブ型の違い

・誤解されない伝え方の方向性

・明日からできる予防の３ポイント （受け止める・確認する・言葉選び）

・各職場で「まず整えるべきこと」を考えるミニ振り返り

■ 講師プロフィール

大川 貴世美（おおかわ きよみ）講師

合同会社Emmagination 代表

一般社団法人ウェルネス&フィットネストレーナー協会 理事

コミュニケーション講師／プロコーチ

■プロフィール

「人の違いを強みに変えるコミュニケーション」を専門に、企業・医療・介護・行政など幅広い業界で、ハラスメント防止、アンコンシャスバイアス、Z世代育成、リーダー研修など担当。

受講者の実例を引き出しながら「気づき→行動変容」に導く参加型スタイルを得意とし、直近の研修満足度は91.2％と高評価。

「わかりやすい」「ワークが実践に結びつく」との声が多く、現場に落ちるコミュニケーション研修として支持を得ている。登壇実績は製造業、医療法人、自治体、商工会議所、女性活躍シンポジウムなど多数。多様性と心理的安全性の視点を活かし、組織課題をやさしく整理しながら、明日から使えるコミュニケーションを提供している。

■ 研修実績

経済産業省（主催プログラム）／製造業（化学・金属・自動車関連）／医療法人・介護施設／行政（女性活躍・働き方推進）／商工会議所／青年会議所／学校法人（高校・専門学校）／IT・システム開発企業／サービス業／美容・健康・サプリメント企業 など

■ 主な執筆

『キラキラADHD女子 ―欠点の種が綺麗な花を咲かせるまで―』（SOL BOOKS、2020）

『引き寄せと時の錬金術 ―うずまきタスク(R)管理術―』（SOL BOOKS、2021）

会社概要

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

法人向け人材教育サービス紹介サイト：https://www.tac.biz/