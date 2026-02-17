”マンガで英語”が小学生に大ヒット！「テスト100点」「英検5級合格」の声続々、『つかめ！英語ダマン 英会話で世界にとびだせ！編』発売わずか３ヶ月で11万部突破

株式会社マガジンハウス

株式会社マガジンハウス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：鉄尾周一）が刊行する『つかめ！英語ダマン 英会話で世界にとびだせ！編』（作＝シン・テフン／漫画＝ナ・スンフン／訳＝呉華順）は、このたび4刷の重版が決定し、累計発行部数は11万部を突破いたしました。

読者から喜びの声が続々「英語のテストで100点がとれた！」

本書を読んだ読者から、うれしい感想が続々と寄せられています。その一部をご紹介いたします。

【子どもからの声】

「学校の英語のテストで100点とれた」（11歳・女の子）

「英検５級に合格できた」（9歳・男の子）

「英語で話してみたくなった」（10歳・男の子）

「前の時より英語のじゅ業が楽しくなりました！」（10歳・男の子）

学習成果に加え、「英語が楽しくなった」「話してみたくなった」といった前向きな変化を実感する声も多く届いています。また、保護者からは「マンガだけでなく、音声やまとめチャレンジが充実しており、年齢等に応じて長く使えるところがとてもよかったです」と、内容の充実度と継続的な活用のしやすさの両面から、高い評価をいただいています。

『つかめ！英語ダマン』の内容

本書は、子どもたちに大好評の”笑えるマンガ”を入り口に、小・中学生に必要な4技能（話す・聞く・読む・書く）をバランスよく身につけられる構成です。

収録しているのは、あいさつや自己紹介、体調の伝え方、得意なことの表現など、学校や家庭、海外旅行先など幅広い場面で役立つ会話表現80シーン。日常生活に直結したフレーズを厳選しています。

・「キミの名前は？」 What’s your name?

・「調子はどう？」 How are you today?

・「図書館はどこ？」 Where is the library?

・「おなかが痛い」 I have a stomachache.

・「ぼくはサッカーが得意なんだ」 I’m good at soccer.

・「早く寝たほうがいいわね」 You should go to sleep early.

さらに、すべての英語表現にネイティブ音声を収録。マンガで意味を理解し、音声で発音を確認し、全16回の「まとめチャレンジ」で定着を図る三段構成により、楽しみながら確かな英語力の土台を築くことができます。

著者プロフィール

シン・テフン（作）／ナ・スンフン（漫画）

笑いのセンスに定評のある作家と漫画家のコンビ。2009年よりウェブコミック連載を開始し、累計33億PVの大人気シリーズに成長。アニメ＆ドラマ化され、アニメは子ども向けチャンネル「Tooniverse」で視聴率1位を記録。

書誌情報

書名 ：つかめ！英語ダマン 英会話で世界にとびだせ！編

著者 ：シン・テフン（原作）／ナ・スンフン（漫画）／呉華順（訳）

発売日 ：2025年11月20日（木）

価格 ：1,320円（税込）

仕様 ：B5判変型並製

ＩＳＢＮ：978-4-8387-3361-3

発行 ：株式会社マガジンハウス

URL ：https://magazineworld.jp/books/paper/3361/