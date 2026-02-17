老舗すき焼き店による”適サシ肉”をお得にゲット！すき焼き店「ちんや」精肉店「精肉ちんや」【適サシ肉ファン感謝祭】

株式会社WDI JAPAN

期間 ： 2026年2月21日（土）～3月22日（日）

東京・浅草最古のすき焼き店として創業146年を誇る老舗すき焼き店「ちんや」浅草本店に併設する、牛肉やお土産などを扱う精肉店では、現在店舗を有する場所への移転再オープンから4周年を迎えるのを記念し、「適サシ肉ファン感謝祭」と銘打ち、取扱商品を全品10%オフにて販売いたします。

「ちんや」独自の基準により厳選、熟成した「適サシ肉」（商標登録）をはじめとする自慢の商品の数々を、お得にお買い求めいただけます。

「ちんや」の適サシ肉

「適サシ肉」とは、言うまでもなく「適度な霜降肉」のことで、サシの入り方が過剰でないこと意味する「ちんや」による造語です。

「ちんや」では、「適サシ肉」を商標登録（登録第5980224号）、脂肪の量が4等級であること、脂肪の融点やサシの入り方など独自の基準を設けた、身の旨味と脂の甘味のバランスと、そして熟成による香りの良さが絶妙な「適サシ肉」ならではすき焼き、しゃぶしゃぶを提供しています。

併設する「精肉ちんや」では、この「適サシ肉」をはじめ、店舗でカットした牛・豚肉各種やハンバーグ、「牛肉のしぐれ煮」、すき焼き関連商品（割り下、白滝、千住ネギなど）などを揃え、お客様をお迎えしています。

ちんや 浅草本店

「ちんや」は、1880年（明治13年）に、東京・浅草の地に料理屋として創業、1903年（明治36年）すき焼きの専門店となりました。その料理へのこだわり、味、クオリティから、何世代にもわたり、多くのお客様に愛され、日本を代表するすき焼き店として、その名を馳せてきました。

店舗の老朽化、世界情勢などの影響から、2021年8月に一時休業したものの、2022年3月18日（浅草の誕生日）に、その「伝統」「こだわり」を絶やすまいと、「浅草本店」として、旧店舗から少し離れた隅田川を望む江戸通り沿いへ移転し再オープンを果たしました。

「精肉ちんや」移転開業4周年企画「適サシ肉ファン感謝祭」 概要

精肉ちんや エントランス◇ 開催期間：

2026年2月21日（土）～3月22日（日）

◇ 内容：

「精肉ちんや」取扱商品を全品10%オフにて販売

◇ 店舗：

「精肉ちんや」

東京都台東区花川戸2-16-1（TEL. 03-3845-0021／営業時間10:30～19:30）

◇ オフィシャルサイト：

https://chinya.co.jp/







