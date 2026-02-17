日本最大級のロティサリーマシンが主役！東京スカイツリー(R)直下「RIGOLETTO ROTISSERIE AND WINE」2月14日リニューアルオープン！

株式会社ＨＵＧＥ

東京・横浜を中心に、京都・沖縄など国内外に47店舗のレストランを展開する株式会社HUGE（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO：新川 義弘）は、東京スカイツリー(R)の真下に位置する

「RIGOLETTO ROTISSERIE AND WINE（リゴレット ロティサリー アンド ワイン）」を、2月14日（土）にリニューアルオープンいたしました。

■東京スカイツリー(R)直下で味わう、特別なロティサリー体験

東京スカイツリー(R)の真下に位置する、RIGOLETTO ROTISSERIE AND WINE（リゴレット ロティサリー アンド ワイン）。一歩足を運ぶと、オープンキッチンを眺める賑やかなメインダイニングと居心地の良いバーカウンター、そして外には心地よい風が吹き抜けるテラス席が広がります。

店内の主役は、特別にオーダーした日本最大級のロティサリーマシン。香ばしくジューシーに焼き上げる名物ロティサリーチキンをはじめ、皮目をカリカリに仕上げた「皮付き黒豚のカリカリ焼き」など、ここでしか味わえない料理をご提供しています。

ワインに合わせて楽しめる豊富なタパスをはじめ、400度の薪窯で焼き上げる自慢のナポリピッツァや、こだわりのパスタもおすすめです。ドリンクは、ソムリエが厳選したワインを3,300円（税込）から取り揃えるほか、ノンアルコールカクテルも充実。アルコールを楽しむ方も、控えたい方も、シーンに合わせてお選びいただけます。

東京スカイツリー(R)の真下という特別なロケーションで、ロティサリー料理を中心としたダイニング体験をぜひご堪能ください。

■名物！ジューシー・ロティサリーチキンのご紹介

名物！ジューシー・ロティサリーチキン ハーフサイズ 2,035円／フルサイズ 3,630円（税込）

店内の主役は、特別にオーダーした日本最大級のロティサリーマシン。



ゆっくりと回転させながらじっくり火を入れることで、余分な脂を落としつつ旨みを閉じ込め、外側はパリッと香ばしく、中はふっくらジューシーに焼き上げます。

高温で均一に加熱されることで生まれる、皮目のパリッとした食感と、噛んだ瞬間にあふれる肉汁のコントラストが魅力。



シンプルながらも素材の旨みを最大限に引き出した、自慢のロティサリーチキンです。

ハーフサイズ 2,035円／フルサイズ 3,630円（税込）

■「RIGOLETTO ROTISSERIE AND WINE（リゴレット ロティサリー アンド ワイン）」のリニューアルポイント

■東京スカイツリー(R)の真下で体験する、特別なロティサリー料理を。「RIGOLETTO ROTISSERIE AND WINE（リゴレット ロティサリー アンド ワイン）」

【店舗概要】

店舗名：RIGOLETTO ROTISSERIE AND WINE（リゴレット ロティサリー アンド ワイン）

所在地：東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ タワーヤード2F

電話番号：03-5809-7401

営業時間：11:00-23:00

席数：121席（店内86席・テラス35席）

WEB：https://www.huge.co.jp/service/restaurant/rigoletto/rigoletto_rotisserie/

公式instagram：https://www.instagram.com/rigoletto_skytree/

【会社概要】

会社名：株式会社HUGE

代表者：新川 義弘

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-10-37 CASCAFE HARAJUKU3F

WEB：https://www.huge.co.jp

公式instagram：https://www.instagram.com/huge_restaurant

「街の資産となる」という想いの元、2005年に創業。2025年9月には創立20周年を迎えた。RIGOLETTO（リゴレット）やHacienda del cielo（アシエンダ デル シエロ）など国内外に47店舗を展開。その街に求められているものは何なのかを考え、チェーン展開ではなく一つ一つ丁寧に街に合わせたレストラン創りをしています。また「スパニッシュイタリアン」や「モダンメキシカン」、「モダンアジアン」など独自の食のジャンルを確立し、レストランを通して新しい文化を創る役割も担っています。HUGEのレストランだからこそ体験できる、‟日常の中の非日常”をお楽しみください。