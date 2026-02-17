先端テクノロジーとイノベーション展示会「JID 2026 by ASCII STARTUP」に副業人材マッチングサービス『lotsful』が初出展

パーソルイノベーション株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルイノベーション株式会社 lotsful Company（本社：東京都港区、lotsful Company代表：田中 みどり）が運営する副業人材マッチングサービス『lotsful（ロッツフル）』（ https://lotsful.jp/ ）は、2026年3月3日（火）に東京都立産業貿易センター浜松町館で開催される、先端テクノロジーとイノベーションの展示カンファレンス「JID 2026 by ASCII STARTUP」に初出展します。

■「JID 2026 by ASCII STARTUP」について

「JID 2026 by ASCII STARTUP」は、“イノベーションに関わるすべての人をつなぐ日本の産業を革新するための祭典”をコンセプトに掲げたビジネスイベントです。ビジネスにおける課題解決や挑戦の克服には、多様なつながりやコミュニティが必要となります。本イベントは、イノベーティブな技術、サービス、ソリューションの最先端に触れながら、起業家や開発者、スタートアップエコシステムの関係者とリアルに交流できるビジネスマッチング・ネットワーキングの場として展開します。

■「JID 2026 by ASCII STARTUP」開催概要

日時：2026年3月3日（火）10:00～18:00

会場：東京都立産業貿易センター浜松町館（2F・3F）

〒105-7501 東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝

主催：ASCII STARTUP（株式会社角川アスキー総合研究所）

参加方法：事前登録制

参加費：無料 ※アフターパーティー：有料（7,000円）

公式Webサイト：https://jid-ascii.com/

※ご来場は下記よりお申し込みください。

https://jid2026.peatix.com/

<ブース情報>

・出展名：lotsful（パーソルイノベーション株式会社）

・ブース番号：No.2

ブースでは来場者の方々へのノベルティもご用意してお待ちしております。

■利用企業数は2,000社超！4万件以上の案件を支援してきた副業人材サービス『lotsful』の特徴※2025年4月時点

＜副業人材へのメリット＞https://lotsful.jp/

『lotsful』は企業側の副業受け入れに関する啓蒙を積極的に行っています。事業開発、営業、マーケティング、人事、広報、経営企画など、ビジネス職を中心に多様な案件を取り揃えています。これまでの実績やスキルについて、専任のタレントプランナーが無料カウンセリングを実施するため、副業未経験者も安心してチャレンジが可能です。原則リモートでチャレンジできる案件がほとんどのため、週に1回・4時間からなど、柔軟なはたらき方で副業をスタートすることが可能です。

＜副業受け入れ企業側へのメリット＞https://lotsful.jp/brand/lp

スキルアップや事業貢献を目的にした豊富な経験や実績を持つ人材をターゲットにしているため、社内のリソースでは不足している分野に関して、領域ごとに確立・洗練された事業運営ノウハウを活用できます。タレントの業務委託費用のみで、業務切り出しのサポートから、副業スタート時の煩雑な契約周りまでパーソルグループの豊富な人材支援ノウハウを活かしたオンボーディングサポートを実施し、契約関連・労務管理等、副業人材活用の仕組み構築まで支援します。（契約形態は業務委託となります。）

■「キャリアサークル by lotsful」の特徴

「キャリアサークル」は、『lotsful』が提供する企業人事担当者向けキャリア支援プラットフォームです。パーソルグループで独自開発した社内向けシステムをベースに、社内・グループ内の異動や副業に特化した機能を提供し、公募型異動や企業内副業の求人情報や選考状況の一括管理、応募、体験の可視化をシームレスに実現します。3万件の副業マッチング実績をもつ専門コンサルタントが制度設計や風土醸成、社内求人の要件定義やコンテンツの企画に伴走支援します。

※プレスリリース：https://lotsful.jp/news/321

■パーソルイノベーション株式会社について

＜ https://persol-innovation.co.jp/(https://persol-innovation.co.jp/) ＞

パーソルイノベーション株式会社は、パーソルグループの次世代の柱となる事業創造を目的として、2019年4月に事業を開始しました。人材紹介分野では、若年層・未経験を中心としたエッセンシャルワーク領域の人材紹介サービス『ピタテン』、採用管理・マーケティングツールを提供する『HITO-Link（ヒトリンク）』を展開しており、人材育成関連分野では、企業のDX組織構築の支援サービスを提供する『TECH PLAY（テックプレイ）』、リスキリング支援サービス『Reskilling Camp（リスキリング キャンプ）』や、コミック教材を活用した研修サービス『コミックラーニング』、副業マッチングサービス『lotsful（ロッツフル）』などを運営しています。また、新たな事業開発やデジタルトランスフォーメーションを通じて、パーソルグループのイノベーションを加速していくことを目指しています。

■『lotsful』サービスご利用に関するお問い合わせは、以下メールアドレスからお願いいたします

support@lotsful.jp