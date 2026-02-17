おいしさ満開！スウィートな春がやってきた♪サーティワン さくらさくら
B‐R サーティワン アイスクリーム株式会社（所在：東京都品川区上大崎3-1-1／代表取締役会長兼社長 CEO ジョン・キム：東京証券取引所(スタンダード市場)：2268）は、2026年2月19日（木）～3月31日（火）まで「サーティワン さくらさくら」キャンペーンを開催します。春の訪れを告げる“さくら”をテーマに、おいしくて見た目も華やかな商品をラインナップしました。サーティワンでひと足早く春を満喫しちゃいましょう。
お花見だんご ～さくら風味～
3色だんご イメージ
お花見にぴったりの3色だんごをサーティワン流にアイスクリームにアレンジした、今までありそうでなかったフレーバーが登場します！
さくらもちをイメージした、塩味が隠し味のさくら風味アイスクリームに、北川半兵衞商店の抹茶を使用した抹茶アイスクリームと、もち粉を使用しぎゅうひをイメージして仕上げたおもち風味アイスクリームを合わせました。
さらに、ひらひらと舞うさくらの花びらをイメージした桜の花のペースト入りのさくら風味リボンをIN！
春らしい淡い色合いと本格的な味わいで、ひとくち食べたらお花見気分♪この時期だけの特別なアイスクリームをお見逃しなく。
＜商品概要＞
商品名 ：お花見だんご ～さくら風味～
価格 ：シングル・レギュラーサイズ 420円
※表記はすべて税込価格となり、店内飲食とお持ち帰りでどちらも同一の税込価格です。（税抜価格は異なります）
※一部店舗では価格が異なります。
販売期間：2026年2月19日(木)～期間限定
※なくなり次第終了
「お花見だんご ～さくら風味～」 ダブルでおすすめの組み合わせは…
レギュラーシングルにプラス90円でスモールダブルに！
大納言あずき
さくら、おもち、抹茶にあずきで、和菓子のような組み合わせに！こしあん入りのアイスクリームが桜の風味を引き立てます。
バニラ
繊細で本格的な3色だんごの美味しさは、シンプルなバニラと相性抜群！
それぞれの美味しさを引き立てる、甘い香りをお楽しみください。
春のオススメ！「Sakuraフレーバーズ」もラインナップ！
さくら
さくらもち風味のフレーバーに桜の葉を使用。甘さ引き立つ塩味で和やかなひとときを。
バーガンディチェリー
2025年＃推しフレーバー総選挙で期間限定フレーバー第1位！その公約として登場！チェリーのアイスクリームに豊かな食感のチェリー果肉が入ったクセになる味わい。
【さくらダブルカップ】
スモール 510円 / レギュラー760円
期間限定のさくらデザインカップ ダブルで楽しんでね♪
※さくらデザインカップはなくなり次第、通常のカップでのご提供となります。
お花見わらびもちサンデー
イートイン限定
テイクアウト可能
お花見がサンデーで楽しめちゃう!?春にぴったりな和テイストのサンデーが登場します！
お好きなアイスクリームに、抹茶わらびもちをのせ、香り高い抹茶パウダーをふりかけました。さらに、ホイップクリームとキュートな花型のお麩をトッピング。もちもち食感のわらびもちと香り高い抹茶、サクサクのお麩、いろんな食感や味わいがアイスクリームとマッチした、見た目もかわいいサンデーです。
※ワッフルコーンはお好きなスモールサイズのアイスリームを1コ、ダブルカップはお好きなポップスクープのアイスクリームを2コお選びいただけます。
＜商品概要＞
商品名 ：お花見わらびもちサンデー
価格 ：ワッフルコーン 760円（スモール1コ）／ ダブルカップ 790円（ポップスクープ2コ）
※表記はすべて税込価格となり、店内飲食とお持ち帰りでどちらも同一の税込価格です。
（税抜価格は異なります）
※一部店舗では価格が異なります。
販売期間：2026年2月19日（木）～3月31日（火）
※なくなり次第終了
グランドシェイク 白桃みるくシェイク
白桃ブランマンジェ
サーティワン自慢のプレミアムなシェイク「グランドシェイク」の新作は、この時期限定のフレーバー「白桃ブランマンジェ」を牛乳とミキシングし、桃の果肉入りソースを合わせた、桃のおいしさを堪能できる一品。
ソースはシェイクの下にも入っているので、お好みでシェイクと混ぜながら楽しめます。シェイクの上にはたっぷりのホイップクリームを絞り、さらに桃ソースをかけて仕上げます。
白桃ブランマンジェと桃の果肉ソースがふわり広がる、まろやかなハーモニーをお楽しみください。
＜商品概要＞
商品名 ：グランドシェイク 白桃みるくシェイク
価格 ：750円
※表記は税込価格です。（税抜価格は異なります） ※一部店舗では価格が異なります。
販売期間：2026年2月19日（木）～5月7日（木）
※なくなり次第終了
さくらバラエティボックス
個数が増えるとおトクも増える大人気のバラエティボックスが、サーティワン初！フラワーアーティスト川崎景太氏とのコラボデザインで登場します。キャンペーンのテーマに合わせて、川崎氏の「さくら」を題材にしたアート作品がバラエティボックスになりました。天面も側面もさくら尽くしの華やかなボックスなので、手土産やイベントごとにもおすすめです。
※お好きなアイスクリーム（4コ／6コ／8コ／12コ）をお選びいただけます。
春限定！フラワーアーティスト 川崎 景太氏
コラボデザイン
Flower artist
川崎景太（KEITA KAWASAKI）
東京生まれ。2014年株式会社KTIONを設立。
代表的なHANA GRAPHIC ARTなど既存のアレンジメントの常識を打ち破る斬新な作品を次々と発表し、アパレル・建築・インテリアなど、さまざまなジャンルとコラボレーションを展開、フラワーアーティストの枠を超えて活動する。
＜商品概要＞
商品名 ：さくらバラエティボックス
価格 ：
■スモール 4コ 1,360円 ／ 6コ 1,870円 ／ 8コ 2,380円 ／ 12コ 3,400円
■レギュラー 4コ 1,680円 ／ 6コ 2,310円 ／ 8コ 2,940円 ／ 12コ 4,200円
※表記はすべて税込価格です。 ※一部店舗では価格が異なります。
販売期間：2026年2月19日（木）～3月31日（火）
※なくなり次第終了
卒業おめでとう！キャンペーン
卒業・卒園を迎えるお客様へ数量限定で『おめでとうステッカー』プレゼント！
卒業・卒園を迎えるお客様へプレゼント！商品ご購入時に、店舗スタッフに「今年卒業・卒園です」とお声がけいただくと、数量限定で『おめでとうステッカー』をプレゼントいたします。
・配布期間 2026年3月1日（日）～3月22日（日）まで
※画像はイメージです。
※なくなり次第、終了とさせていただきます。
春の選べるクーポン券プレゼント
期間中500円（税込）お買い上げごとに、春の選べるクーポン券を1枚プレゼント！クーポン1枚をご利用いただくと、なんとダブルをご購入でアイスクリームを1コプラス！クーポン2枚でバラエティボックス6コ入がお値段そのままで8コ入に、もしくはフレッシュパック（約6人分）がお値段そのままで1.5倍（約9人分）に！このチャンスをお見逃しなく！
【クーポン券ご利用でこんなにおトク】
■ダブルをご購入でアイスクリームを１コプラス！
■2枚でバラエティボックス6コ入が8コ入に！
またはフレッシュパック（約6人分）がお値段そのままで1.5倍（約9人分）に！
・配布期間 2026年2月13日（金）～3月31日（火）
・有効期間 2026年2月19日（木）～4月8日（水）
※トリプルはカップでのご提供のみとなります。
バスキンロビンスブランドは、世界52カ国・7,700店以上を持つ、世界最大のアイスクリーム専門店チェーンです。
1,400種類以上のオリジナルフレーバーの中から季節にあわせた31種類のアイスクリームを店舗で提供しています。
創業以来“We make people happy.(R)” を理念に掲げ、
アイスクリームを通じてお客様に幸せをお届けする事をモットーとしています。
＜一般の方からのお問い合わせ＞
B-R サーティワン アイスクリーム株式会社
○URL. https://www.31ice.co.jp/