【スカルペッタ東京】艶やかな赤が、春を彩る「Spring Strawberry Collection」アフタヌーンティー＆シャンパン・フリーフロー付きコース2026年3月スタート











スカルペッタのシグネチャーメニュー「トマトバジル」のソースと同じ色をロゴカラーに使用し、お皿に残ったソースをパンですくった時(スカルペッタ)に残る痕跡を表現。お皿に残ったソースでも、見方によっては芸術のように美しいという創業者ジョン・メドゥの想いが込められています。