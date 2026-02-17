







2026年2月17日日鉄ソリューションズ株式会社





プレスリリース

オリエントコーポレーション Denodoを導入し全社DX戦略を加速



〜オンプレ・クラウドに散在するデータの仮想統合を日鉄ソリューションズとDenodo Technologiesが共同で支援〜

株式会社オリエントコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：梅宮 真、以下「オリコ」）は、全社DX戦略の中核施策として、Denodo Technologies株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中山 尚美、以下「Denodo」）が提供する論理データ管理プラットフォーム「Denodo」を日鉄ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：玉置 和彦、以下「NSSOL」）の支援のもと導入・構築し、2025年6月より本格稼働を開始しました。これにより、オンプレミス・クラウドに散在していたデータを仮想的に統合し、業務効率の向上を実現しています。

導入背景2023年、オリコは情報系システム基盤の更改という大きな節目を機に全社DX戦略を加速させました。これにより、社員一人ひとりがデータに基づいた意思決定を行える「データドリブン」な環境の実現を目指して、各部門において、これまで以上にデータ活用の高度化に取り組んでいます。特に、法人営業支援やマーケティング部門では、これまで社内外に分散するオンプレミスやクラウドのデータを活用してきましたが、営業資料の作成やマーケティング施策の実行において、データの収集・可視化や即時利用のプロセスをさらに効率化することで、業務の迅速化・高度化を図っています。こうした業務プロセスのさらなる効率化とデータ活用の高度化を実現するため、オリコでは、ETL※による「物理統合（データを一箇所に集める）」と「論理統合（データ仮想化：データを元の場所に置いたまま仮想的に統合）の両方式を比較検討しました。その結果、構造化データや準構造化データなど、異なる形式のデータを物理的な移行なく仮想的に統合することができ、業務部門がIT部門を介さずに自らデータを扱うことができる「Denodo Platform」を採用しました。導入にあたって新データ基盤の構築にあたり、NSSOLは提案から導入・構築まで一貫して支援しました。複数ベンダーが関わる中で短工期での導入を実現するため、マスタースケジュールの調整やネットワーク設計に対する対応など、プロジェクト全体を俯瞰した支援とプロジェクトの推進に大きく貢献しました。全社的なデータ活用の土台が整い、具体的なビジネス成果へ2025年6月、PoCを経て「Denodo Platform」を中核とする新たなデータ活用基盤の稼働がスタートしました。これにより、全社的なデータ活用の土台が整い、具体的なビジネス成果へとつながり始めています。その一つがパーソナライズプロモーションの領域です。これまで手作業で行っていた外部CDP（カスタマーデータプラットフォーム）とのデータ連携が自動化され、施策のPDCAサイクルを高速化できる基盤が整いました。その結果、お客様一人ひとりに最適なオファーを、より素早く届けられるようになりました。法人営業の分野では、手作業で行っていたデータ集計・結合業務が自動化され、大幅な工数削減を実現しています。また、与信管理の精度向上や、一貫したクロスセル・アップセル戦略の展開にもつながっています。株式会社オリエントコーポレーションからのコメント「これまでは我々データ・ソリューション部のような部署が中央集権的にデータ分析を担っていましたが、対応できる数とスピードに限界がありました。今後は、各部門が自分たちの課題をスピーディーに解決できるようになり、我々はより高度な分析や、社内のデータ活用人材を育成する役割に注力できます」同社は、中期経営計画のKPIとして「シチズン・データサイエンティスト」を500名育成するという高い目標を掲げています。「Denodo Platform」という専門家でなくとも直感的にデータを扱えるツールを得たことで、この目標達成に向けた道筋が明確になりました。今後もNSSOLは、当社のパーパス「ともに未来を考え 社会の新たな可能性を テクノロジーと情熱で切り拓く」のもと、NSSOLの強みである技術力と業務知見を活かし、オリコのDX戦略の更なる高みに貢献してまいります。

