アフターマーケット自動車部品市場は、電動化と電子商取引が世界的需要を再構築する中、2035年までに6,695億ドルに達すると予測
車両保有台数の拡大、デジタル流通、電気自動車への移行が、世界の修理および交換エコシステムの構造を再形成している。
アフターマーケット自動車部品市場は、2025年に約4,839億ドルに達し、2020年以降年平均成長率8.8%で成長した。2030年までに6,695億ドル、さらに2035年までに8,856億ドルへ拡大すると予測されている。成長率は時間の経過とともに緩やかになる見込みだが、車両保有構造の変化、技術の高度化、修理サイクルの変化に支えられ、長期的な見通しは依然として堅調である。
アフターマーケット自動車部品市場が着実に拡大してきた理由
過去の市場拡大は、車両使用強度の増加、商用車フリート活動の拡大、都市部の交通混雑の増加によって推進された。世界的に車両台数が増加するにつれ、交換部品、保守サービス、修理ソリューションの需要も拡大した。
同時に、市場は課題にも直面した。供給網の混乱や部品不足が近年の変動要因となり、さらに偽造品やグレーマーケット部品が多くの地域で価格競争を激化させた。こうした制約がある中でも、車両整備は裁量支出ではないため、需要は底堅く推移した。
電動化がアフターマーケット自動車部品市場を再構築
今後、電動化は最も影響力の大きい構造的成長要因の一つとなる。ハイブリッド車および電気自動車への移行により、部品需要の構造は徐々に変化している。エンジン部品は依然として最大カテゴリーであるが、電気部品は電気自動車普及の進展に伴い、2030年までより速い成長が予測されている。
この変化は市場内の技術的転換を示している。今後の成長は、機械部品の交換だけでなく、電気システム、バッテリー関連部品、熱管理、高度診断技術に関する専門性への依存度が高まる。
セグメント動向が成長集中領域を示す
2025年には、エンジン部品が市場全体の27.6%を占め、最大シェアを維持した。車両タイプ別では、乗用車が57.8%を占め、世界の個人移動需要の規模を反映している。
一方、二輪車は特に新興国でより速い成長が見込まれている。用途別では、交換部品および摩耗部品が総売上の半分以上を占めたが、性能向上およびカスタマイズ分野は、個別化や効率向上への消費者志向を背景に、より速い成長が予測されている。
流通構造も変化している。2025年には、オフライン小売が66.1%を占め依然として主流であったが、オンライン小売はより速い速度で拡大している。透明な価格設定、デジタルカタログ、ラストマイル物流の改善により、電子商取引は市場の重要な構造的成長要因となっている。
アフターマーケット自動車部品市場における地域動向
2025年には、アジア太平洋地域が35.9%のシェアで世界売上を主導した。これは大規模な車両保有台数と強力な製造基盤によるものである。西ヨーロッパと北米は、特に高付加価値部品および高度部品分野において成熟市場である。
今後の拡大は、アジア太平洋および中東地域で最も強くなると予測されている。特に中国は、2030年までに市場価値の絶対増加額で最大となる見込みであり、市場における戦略的重要性をさらに強める。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341806/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341806/images/bodyimage2】
競争環境と戦略的重点
市場構造は依然として分散している。上位10社の合計シェアは2024年時点でわずか7.6%であり、地域企業や専門企業に大きな機会が残されている。
主要企業には以下が含まれる：
・オライリー・オートモーティブ
