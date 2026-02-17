動物性代替の中核素材として需要拡大―酵素加水分解植物タンパク市場、健康志向で8.7%成長加速
酵素加水分解植物性タンパク質は、植物由来のタンパク質を酵素の作用によって加水分解し、低分子ペプチドや遊離アミノ酸に変換した高機能素材である。原料としては大豆、小麦、エンドウ豆、米などが主に用いられ、最終的に得られる製品は苦味や渋味を抑えつつ、吸収性、消化性、溶解性、熱安定性などの点で極めて優れている。また、タンパク質の加水分解度やペプチド組成は用途に応じて細かく調整可能であり、製品設計の自由度が高い点も重要である。
この製品は、従来の動物性タンパク質に代替可能なだけでなく、栄養補助食品、乳児用調整粉、スポーツニュートリション、植物性肉製品、機能性飲料など多様な用途展開が進んでいる。特に、アレルゲン低減や味のマスキングといった加工上の課題に対する解決策として注目が集まっており、その差別化機能は、一般的な植物タンパク質とは一線を画す。
酵素加水分解植物性タンパク質は、食品・飲料業界の新たな成長領域に深く関与する素材である。近年の植物性食品市場の急拡大に伴い、「美味しさ」「栄養価」「加工適性」の三要素を満たすタンパク原料の需要が高まっている中で、本製品は、従来の植物タンパク製品が抱える機能的・官能的課題に対して、酵素技術を通じた根本的なソリューションを提供する。
LP Information調査チームの最新レポート「世界酵素加水分解植物性タンパク質市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/592403/enzymatically-hydrolyzed-vegetable-protein）によれば、2025年から2031年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は8.7％に達し、2031年には市場規模が3.95億米ドルに拡大する見通しである。これは、健康志向やフレキシタリアン志向の高まりに加え、高齢化社会における低消化負荷食品の需要増大など、複数のマクロトレンドが重層的に作用した結果といえる。
図. 酵素加水分解植物性タンパク質世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341848/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341848/images/bodyimage2】
図. 世界の酵素加水分解植物性タンパク質市場におけるトップ6企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、酵素加水分解植物性タンパク質の世界的な主要製造業者には、Hamlet Protein、Cargill、江?富海生物科技有限公司などが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約61.0%の市場シェアを持っていた。
酵素加水分解植物性タンパク質の競争優位性は、以下のような複数の要素に基づいて成立している：
第一に、酵素選定および反応制御のノウハウが製品機能性の決定要因となるため、酵素工学・プロセス設計に関する技術障壁が高い。特に、苦味の低減、アレルゲン性の除去、ペプチド組成の均質化といった品質面の要件は、製造プロセス全体の精密な制御を必要とする。第二に、原料の安定調達とコスト最適化も競争力を左右する。持続可能性を前提とした非遺伝子組換え（Non-GMO）植物原料の確保や、バイオリファイナリー連携などを活用した一貫供給体制の構築が、企業間差を生む要因となっている。第三に、風味・食感・栄養機能といった「最終製品の価値」への寄与度が高く、食品メーカー側との共同開発による製品最適化が求められる場面も多い。すなわち、素材供給からソリューション提案への移行が進みつつある点で、BtoBモデルとしての高度化が進行しているといえる。
