海事ファイナンスの変革により、世界の船舶リース市場は2035年までに687億6000万米ドルに達すると予測
アセットライトな船舶リースモデルへの需要の高まりが市場拡大を加速
世界の船舶リース市場は、海事ファイナンスの構造変化、世界貿易量の増加、そして船会社による資本効率の高い船隊管理への志向を背景に、高成長期を迎えています。2025年には168億5,000万米ドルと推定される市場規模は、2035年には687億6,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年の予測期間中は年平均成長率（CAGR）15.10%という驚異的な成長率で拡大すると見込まれています。
船舶リースは、船主、運航会社、そして物流会社にとって、補助的な資金調達手段から戦略的な成長促進手段へと進化を遂げてきました。運賃の変動、環境規制の強化、そして船舶取得コストの高騰といった環境下において、リースモデルは財務的な柔軟性、リスク軽減、そして迅速な船隊近代化を実現します。
海運業界における柔軟な資金調達モデルへの移行
海運業界は資本集約型であり、先進的な推進技術、脱炭素化要件、燃費向上策の導入により、新造船コストが大幅に上昇しています。特に、世界的な金融機関が海運プロジェクトに対する融資基準を厳格化している中で、船舶リースは従来の銀行融資に代わる魅力的な選択肢となっています。
運航会社は、バランスシートの最適化と流動性の向上を目指し、セール・アンド・リースバック契約、ベアチャーター、オペレーティングリースといった手法をますます選好するようになっています。こうしたアセットライト戦略への移行により、企業は資本を貿易拡大、デジタル化、そして持続可能性向上への取り組みに再配分することが可能になります。
さらに、運賃市場の変動性の高さは、柔軟な船隊所有モデルの重要性を改めて浮き彫りにしています。リース構造により、海運会社は長期的な資産減価リスクに過度にさらされることなく、市場サイクルに合わせて船腹量を拡大することが可能になります。
世界貿易と電子商取引の成長が需要を刺激
海上貿易量の増加、コンテナ化の進展、そして世界的な電子商取引の急速な成長は、近代的な船舶への需要を継続的に押し上げています。アジア太平洋、中東、アフリカにおける貿易回廊の拡大は、海運会社各社が燃費効率の高いコンテナ船、タンカー、ばら積み貨物船、LNG船への船隊更新を後押ししています。
アジア太平洋地域は、強力な造船能力と大手リース会社の存在に支えられ、依然として成長の中心地となっています。一方、欧州と北米では、企業がIMOの炭素削減目標に沿った環境適合船隊への移行を進める中で、リース契約の導入が増加しています。
LNG取引、オフショアエネルギープロジェクト、そして特殊船舶のニーズの急増は、特に完全所有が財務資源を圧迫する可能性のある高価値船舶のリース需要をさらに加速させています。
持続可能性規制が船隊近代化を推進
世界的な環境規制は、海事投資の意思決定を大きく変えつつあります。国際海事機関（IMO）の脱炭素化ロードマップと厳格な排出基準により、船主は老朽化した船隊をLNG、メタノール、アンモニア、あるいはハイブリッド推進システムを搭載した次世代船舶に置き換えることを迫られています。
リース会社は、この移行の資金調達において重要な役割を果たしています。リース会社は、初期資本コストを吸収し、長期契約を締結することで、運航者が即時の資本負担なしに排出基準を遵守することを可能にします。
